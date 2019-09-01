Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Жертвы «Тавриды» бывают разными
Говорят, что... «Родину» отделили от «Дн ...
Национально-криминальный промысел
«Идеальный проект»
Дежавю в Армянске
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
Спорт

И праздник, и горе

«Локомотив» добился лидерства в группе

80 клубов начали сражение в групповых турнирах розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА

На минувшей неделе 80 клубов нашего континента начали сражение в групповых турнирах розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА 2019/20 годов, чтобы получить право играть в поединках плей-офф. На этот раз наши посланцы в турнир «чемпионов» — питерский «Зенит» и московский «Локомотив» — не подкачали. А на долю владельца Кубка и Суперкубка России «железнодорожников», которым, как утверждали специалисты, досталась группа «смерти», вообще выпал праздник.

В турнире «чемпионов»

Группа A. У себя в Париже чемпион Франции «Пари Сен-Жермен» неожиданно разгромил легендарный испанский «Реал» из Мадрида (3:0) и стал лидером группы, так как бельгийский «Брюгге» не сумел на родном стадионе обыграть турецкий «Галатасарай» — 0:0.

Группа B. Чемпион Германии мюнхенская «Бавария» у себя на поле не дала спуска сербской «Црвене Звезде» из Белграда — 3:0, а греческий «Олимпиакос» из Пирея на родном стадионе сумел в определённой степени притормозить сильный английский «Тоттенхэм Хотспурс» из Лондона, добившись ничьей — 2:2.

Группа С. В этой группе пока проявили себя два ярко выраженных лидера. Но если чемпион Хорватии загребское «Динамо» на своём поле разгромило итальянскую «Аталанту» из Бергамо — 4:0, то чемпион Англии «Манчестер Сити» в Харькове не оставил «камня на камне» от чемпиона Украины донецкого «Шахтёра» — 3:0.

Группа D. Команда Юрия Сёмина отправилась в немецкий Леверкузен на встречу с «Байером-04», и мало того, что не испугалась опытного соперника, но переиграла его в первом тайме, хотя он и завершился вничью — 1:1. На 16-й минуте хавбек «Локомотива», игрок сборной Польши Гжегож Крыховяк, открыл счёт. Но прошло 9 минут, и другой «москвич», чемпион мира в составе сборной Германии, защитник Бенедикт Хеведес, срезал мяч в собственные ворота. Но в начале второго тайма ошибку совершил вратарь немецкого клуба, игрок сборной Финляндии Лукас Храдецки, выбив мяч точно на ногу молодого Дмитрия Баринова, и тот с сорока метров поразил ворота «Байера» — 2:1. Этот счёт принёс «Локомотиву» сенсационную победу и 2,7 миллиона евро в клубную кассу, благодаря, прежде всего, тренерскому таланту не увядающего Юрия Сёмина и великолепной игре в воротах «русского» бразильца Маринато Гильерме. А когда стало известно, что главные претенденты на успех в этой группе, испанский «Атлетико» и итальянский «Ювентус», в Мадриде сыграли вничью — 2:2, то все поздравили «Локо» с лидерством в группе.

Группа E. Нынешний владелец Кубка чемпионов английский «Ливерпуль» начал групповой турнир с поражения в гостях от итальянского «Наполи» — 0:2. А лидером стал австрийский «Зальцбург», разгромивший на своем стадионе бельгийский «Гент» — 6:2.

Группа F. Она была самой «мирной». В Милане итальянский «Интернационале» лишь на последней минуте сумел сравнять счёт и избежать поражения от чешской «Славии» из Праги — 1:1, а легендарная «Барселона» смогла сыграть только вничью в Дортмунде, встречаясь с немецкой «Боруссией» (0:0). Причём, будучи благодарной своему стражу ворот, немцу Марку-Андре Тер-Штегену, который отразил пенальти, пробитый в начале второго тайма Марко Ройсом.

Группа G. Накануне зенитовцев во французском Лионе принимал местный «Олимпик». И здесь подопечные Сергея Семака под занавес первого тайма открыли счёт. Мяч в стремительном рывке забил игрок сборной Ирана Сердар Азмун. Но сразу же после отдыха усилиями Мемфиса Депая французы заработали пенальти — 1:1. И хотя гости в конце игры перехватили инициативу, но провести победный мяч им не посчастливилось. А лидером группы стали футболисты немецкого «РБ Лейпцига», которые в гостях, уступая в Лиссабоне португальской «Бенфике», смогли в конце второго тайма забить два мяча в ворота хозяев поля и отпраздновать победу — 2:1.

Группа H. Увы, и нынешний владелец Кубка Лиги Европы УЕФА, английский «Челси» из Лондона, тоже с поражения начал поход за новым призом, умудрившись на своём поле проиграть испанской «Валенсии» — 0:1, а лидером группы стал голландский «Аякс» из Амстердама, разгромивший приехавший к нему в гости французский «Лилль» — 3:0.

В турнире «европейцев»

После достойного выступления «Локомотива» и «Зенита» пришла пора стартовать нашим «европейцам» — «быкам» из Краснодара и «армейцам» из Москвы. Им тоже довелось выступать в гостях, но соперники у них были не из «высшего футбольного общества»: у столичного клуба — болгарский «Лудогорец» из Разграда, который в своё время обыгрывала симферопольская «Таврия», а у кубанцев — швейцарский «Базель», который, как и они, сейчас лидировал в первенстве своей страны. Во всяком случае, специалисты в этих поединках отдавали предпочтение россиянам.

Но, увы, исход состоявшихся матчей отправил в «нокаут» всех поклонников российского футбола. «Быки» были разгромлены швейцарцами — 0:5, а «армейцы», выиграв первый тайм (1:0), умудрились во втором пропустить в свои ворота пять «сухих» мячей и покинуть поле «на щите» — 1:5. Краснодарцы уже были разгромлены в Лиге чемпионов греческим «Олимпиакосом» из Пирея и опустились в Лигу Европы УЕФА, а теперь, как и ЦСКА, им уготована роль догоняющих.

У «европейцев» в групповых турнирах играют 48 клубов, жребием распределённых на двенадцать мини-турниров, по четыре команды в каждом. Клубы, занявшие в них первое и второе места, выходят в 1/16 финала плей-офф, а третье и четвёртое — становятся зрителями.

Познакомьтесь с результатами первого тура во всех двенадцати группах.

Группа A. АПОЭЛ (Никосия, Кипр) — «Дюделанш» (Люксембург) — 3:4, «Карабах» (Агдам, Азербайджан) — «Севилья» (Испания) — 0:3.

Группа B. «Динамо» (Киев, Украина) — «Мальме» (Швеция) — 1:0, «Копенгаген» (Дания) — «Лугано» (Швейцария) — 1:0.

Группа С. «Базель» (Швейцария) — «Краснодар» (Россия) — 5:0, «Хетафе» (Мадрид, Испания) — «Трабзонспор» (Трабзон, Турция) — 1:0.

Группа D. ПСВ (Эйндховен, Голландия) — «Спортинг» (Лиссабон, Португалия) — 3:2, ЛАСК (Линц, Австрия) — «Русенборг» (Тронхейм, Норвегия) — 1:0.

Группа E. «Ренн» (Франция) — «Селтик» (Глазго, Шотландия) — 1:1, ЧФР (Клуж, Румыния) — «Лацио» (Рим, Италия) — 2:1.

Группа F. «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) — «Арсенал» (Лондон, Англия) — 0:3, «Стандард» (Льеж, Бельгия) — «Витория» (Гимараешь, Португалия) — 2:0.

Группа G. «Порту» (Португалия) — «Янг Бойз» (Берн, Швейцария) — 2:1, «Рейнджерс» (Глазго, Шотландия) — «Фейеноорд» (Роттердам, Голландия) — 1:0.

Группа H. «Лудогорец» (Разград, Болгария) — ЦСКА (Москва, Россия) — 5:1, «Эспаньол» (Барселона, Испания) — «Ференцварош» (Будапешт, Венгрия) — 1:1.

Группа I. «Вольфсбург» (Германия) — «Александрия» (Украина) — 3:1, «Гент» (Бельгия) — «Сен-Этьен» (Франция) — 3:2.

Группа J. «Рома» (Рим, Италия) — «Истамбул» (Стамбул, Турция) — 4:0, «Боруссия» (Мёнхенгладбах, Германия) — «Вольфсбергер» (Австрия) — 0:4.

Группа K. «Вулверхемптон» (Англия) — «Брага» (Португалия) — 0:1, «Слован» (Братислава, Словакия) — «Бешикташ» (Стамбул, Турция) — 4:2.

Группа L. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Астана» (Казахстан) — 1:0, «Партизан» (Белград, Сербия) — АЗ (Алкмар, Голландия) — 2:2.

Второй тур будет проведён в первых числах октября. Теперь все российские команды выступают на родных стадионах.

Гарик ОРЛОВ
Фото yandex.fr
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 547 от 27 сентября 2019 года

Еще статьи:
Просмотров: 145 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:59

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Сентябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Сентябрь 2019 (81)
Август 2019 (88)
Июль 2019 (89)
Июнь 2019 (84)
Май 2019 (68)
Апрель 2019 (87)

© 2008—2019, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru