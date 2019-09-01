И праздник, и горе

80 клубов начали сражение в групповых турнирах розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА

На минувшей неделе 80 клубов нашего континента начали сражение в групповых турнирах розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА 2019/20 годов, чтобы получить право играть в поединках плей-офф. На этот раз наши посланцы в турнир «чемпионов» — питерский «Зенит» и московский «Локомотив» — не подкачали. А на долю владельца Кубка и Суперкубка России «железнодорожников», которым, как утверждали специалисты, досталась группа «смерти», вообще выпал праздник.

В турнире «чемпионов»

Группа A. У себя в Париже чемпион Франции «Пари Сен-Жермен» неожиданно разгромил легендарный испанский «Реал» из Мадрида (3:0) и стал лидером группы, так как бельгийский «Брюгге» не сумел на родном стадионе обыграть турецкий «Галатасарай» — 0:0.

Группа B. Чемпион Германии мюнхенская «Бавария» у себя на поле не дала спуска сербской «Црвене Звезде» из Белграда — 3:0, а греческий «Олимпиакос» из Пирея на родном стадионе сумел в определённой степени притормозить сильный английский «Тоттенхэм Хотспурс» из Лондона, добившись ничьей — 2:2.

Группа С. В этой группе пока проявили себя два ярко выраженных лидера. Но если чемпион Хорватии загребское «Динамо» на своём поле разгромило итальянскую «Аталанту» из Бергамо — 4:0, то чемпион Англии «Манчестер Сити» в Харькове не оставил «камня на камне» от чемпиона Украины донецкого «Шахтёра» — 3:0.

Группа D. Команда Юрия Сёмина отправилась в немецкий Леверкузен на встречу с «Байером-04», и мало того, что не испугалась опытного соперника, но переиграла его в первом тайме, хотя он и завершился вничью — 1:1. На 16-й минуте хавбек «Локомотива», игрок сборной Польши Гжегож Крыховяк, открыл счёт. Но прошло 9 минут, и другой «москвич», чемпион мира в составе сборной Германии, защитник Бенедикт Хеведес, срезал мяч в собственные ворота. Но в начале второго тайма ошибку совершил вратарь немецкого клуба, игрок сборной Финляндии Лукас Храдецки, выбив мяч точно на ногу молодого Дмитрия Баринова, и тот с сорока метров поразил ворота «Байера» — 2:1. Этот счёт принёс «Локомотиву» сенсационную победу и 2,7 миллиона евро в клубную кассу, благодаря, прежде всего, тренерскому таланту не увядающего Юрия Сёмина и великолепной игре в воротах «русского» бразильца Маринато Гильерме. А когда стало известно, что главные претенденты на успех в этой группе, испанский «Атлетико» и итальянский «Ювентус», в Мадриде сыграли вничью — 2:2, то все поздравили «Локо» с лидерством в группе.

Группа E. Нынешний владелец Кубка чемпионов английский «Ливерпуль» начал групповой турнир с поражения в гостях от итальянского «Наполи» — 0:2. А лидером стал австрийский «Зальцбург», разгромивший на своем стадионе бельгийский «Гент» — 6:2.

Группа F. Она была самой «мирной». В Милане итальянский «Интернационале» лишь на последней минуте сумел сравнять счёт и избежать поражения от чешской «Славии» из Праги — 1:1, а легендарная «Барселона» смогла сыграть только вничью в Дортмунде, встречаясь с немецкой «Боруссией» (0:0). Причём, будучи благодарной своему стражу ворот, немцу Марку-Андре Тер-Штегену, который отразил пенальти, пробитый в начале второго тайма Марко Ройсом.

Группа G. Накануне зенитовцев во французском Лионе принимал местный «Олимпик». И здесь подопечные Сергея Семака под занавес первого тайма открыли счёт. Мяч в стремительном рывке забил игрок сборной Ирана Сердар Азмун. Но сразу же после отдыха усилиями Мемфиса Депая французы заработали пенальти — 1:1. И хотя гости в конце игры перехватили инициативу, но провести победный мяч им не посчастливилось. А лидером группы стали футболисты немецкого «РБ Лейпцига», которые в гостях, уступая в Лиссабоне португальской «Бенфике», смогли в конце второго тайма забить два мяча в ворота хозяев поля и отпраздновать победу — 2:1.

Группа H. Увы, и нынешний владелец Кубка Лиги Европы УЕФА, английский «Челси» из Лондона, тоже с поражения начал поход за новым призом, умудрившись на своём поле проиграть испанской «Валенсии» — 0:1, а лидером группы стал голландский «Аякс» из Амстердама, разгромивший приехавший к нему в гости французский «Лилль» — 3:0.

В турнире «европейцев»

После достойного выступления «Локомотива» и «Зенита» пришла пора стартовать нашим «европейцам» — «быкам» из Краснодара и «армейцам» из Москвы. Им тоже довелось выступать в гостях, но соперники у них были не из «высшего футбольного общества»: у столичного клуба — болгарский «Лудогорец» из Разграда, который в своё время обыгрывала симферопольская «Таврия», а у кубанцев — швейцарский «Базель», который, как и они, сейчас лидировал в первенстве своей страны. Во всяком случае, специалисты в этих поединках отдавали предпочтение россиянам.

Но, увы, исход состоявшихся матчей отправил в «нокаут» всех поклонников российского футбола. «Быки» были разгромлены швейцарцами — 0:5, а «армейцы», выиграв первый тайм (1:0), умудрились во втором пропустить в свои ворота пять «сухих» мячей и покинуть поле «на щите» — 1:5. Краснодарцы уже были разгромлены в Лиге чемпионов греческим «Олимпиакосом» из Пирея и опустились в Лигу Европы УЕФА, а теперь, как и ЦСКА, им уготована роль догоняющих.

У «европейцев» в групповых турнирах играют 48 клубов, жребием распределённых на двенадцать мини-турниров, по четыре команды в каждом. Клубы, занявшие в них первое и второе места, выходят в 1/16 финала плей-офф, а третье и четвёртое — становятся зрителями.

Познакомьтесь с результатами первого тура во всех двенадцати группах.

Группа A. АПОЭЛ (Никосия, Кипр) — «Дюделанш» (Люксембург) — 3:4, «Карабах» (Агдам, Азербайджан) — «Севилья» (Испания) — 0:3.

Группа B. «Динамо» (Киев, Украина) — «Мальме» (Швеция) — 1:0, «Копенгаген» (Дания) — «Лугано» (Швейцария) — 1:0.

Группа С. «Базель» (Швейцария) — «Краснодар» (Россия) — 5:0, «Хетафе» (Мадрид, Испания) — «Трабзонспор» (Трабзон, Турция) — 1:0.

Группа D. ПСВ (Эйндховен, Голландия) — «Спортинг» (Лиссабон, Португалия) — 3:2, ЛАСК (Линц, Австрия) — «Русенборг» (Тронхейм, Норвегия) — 1:0.

Группа E. «Ренн» (Франция) — «Селтик» (Глазго, Шотландия) — 1:1, ЧФР (Клуж, Румыния) — «Лацио» (Рим, Италия) — 2:1.

Группа F. «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) — «Арсенал» (Лондон, Англия) — 0:3, «Стандард» (Льеж, Бельгия) — «Витория» (Гимараешь, Португалия) — 2:0.

Группа G. «Порту» (Португалия) — «Янг Бойз» (Берн, Швейцария) — 2:1, «Рейнджерс» (Глазго, Шотландия) — «Фейеноорд» (Роттердам, Голландия) — 1:0.

Группа H. «Лудогорец» (Разград, Болгария) — ЦСКА (Москва, Россия) — 5:1, «Эспаньол» (Барселона, Испания) — «Ференцварош» (Будапешт, Венгрия) — 1:1.

Группа I. «Вольфсбург» (Германия) — «Александрия» (Украина) — 3:1, «Гент» (Бельгия) — «Сен-Этьен» (Франция) — 3:2.

Группа J. «Рома» (Рим, Италия) — «Истамбул» (Стамбул, Турция) — 4:0, «Боруссия» (Мёнхенгладбах, Германия) — «Вольфсбергер» (Австрия) — 0:4.

Группа K. «Вулверхемптон» (Англия) — «Брага» (Португалия) — 0:1, «Слован» (Братислава, Словакия) — «Бешикташ» (Стамбул, Турция) — 4:2.

Группа L. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Астана» (Казахстан) — 1:0, «Партизан» (Белград, Сербия) — АЗ (Алкмар, Голландия) — 2:2.

Второй тур будет проведён в первых числах октября. Теперь все российские команды выступают на родных стадионах.