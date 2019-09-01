И впрямь, наши виды спорта!

По боксу, художественной гимнастике и борьбе уступаем в олимпийской перспективе лишь Китаю и США

Мы не случайно говорили, что как только меньше времени будет оставаться до Игр XXXII Олимпиады в Токио-2020, то вновь напомнит о себе ВАДА и прочие её союзники не только из западного спортивного, но и политического лобби. Их цель — сорвать выступление в столице Японии сборной России, которая, после четырёх лет обвинений в повальном принятии допинга всеми спортсменами, всевозможных блокад и отстранений от крупных турниров, вновь набирает свою прежнюю мощь. Во всяком случае, сейчас, после окончания чемпионатов мира по боксу, художественной гимнастике и спортивной борьбе, наши парни и девушки уступают в олимпийской перспективе лишь соперникам из Китая и США.

Пришла пора крымчан

Почти две недели крымские поклонники спорта с неослабевающим интересом следили за чемпионатом мира по боксу, проходившим в Екатеринбурге, болея, как принято говорить, за российских мастеров кожаной перчатки, и персонально за своего 23-летнего земляка, уроженца Симферополя, Глеба Бакши, защищавшего цвета сборной России в весе до 75 кг.

Пять раз студент Крымского федерального университета им. Вернадского выходил на ринг против азербайджанца Амина Кушхова, ирландца Михаэля Невина, олимпийского чемпиона-2016 кубинца Арлена Лопеса, бразильца Эберта да Консейсара Соузы, филиппинца Юмира Марсиала, и каждый раз по окончании трёх раундов рефери в ринге поднимал вверх руку чемпиона России — 2018, дебютанта мировых чемпионатов. Так наш Глеб стал чемпионом мира — 2019, получив право на присвоение звания заслуженного мастера спорта России, с чем мы его горячо поздравляем.

Семнадцать лет назад отец привёл мальчугана в боксёрский клуб «Таврия», что на Пушкинской улице в Симферополе, к молодому тренеру Олегу Мельнику, который привил ему любовь к спорту мужественных и смелых людей. И вот теперь под началом опытного специалиста, заслуженного тренера Украины Ивана Карандея, крымчанин шагнул на высшую ступень пьедестала почёта мирового бокса в своей весовой категории, по сути дела ещё являясь своеобразным «мистером Х» на большом ринге. Где ему в скором времени предстоит борьба за лицензию для участия в Играх XXXII Олимпиады в Токио-2020.

Вслед за заслуженными мастерами спорта Сергеем Доценко и Александром Усиком, Глебу Бакши предстоит освоить олимпийский ринг, где заявили о себе во весь голос его старшие товарищи и друзья по БК «Таврия»: Доценко, привезший «серебро» из Сиднея, и Усик, ставший олимпийским чемпионом Лондона.

Кроме нашего Глеба новыми чемпионами мира — 2019 стали опытный российский мастер бокса Андрей Замковой (до 69 кг) и молодой чемпион Европы Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг), а на долю тяжеловеса Максима Бабанина досталась бронзовая медаль.

Также три чемпионских титула достались узбекским мастерам, но у них оказалось на одно «серебро» больше, и они стали лучшими в общекомандном зачёте, оставив на втором месте россиян. Лишь по одной золотой медали увезли на родину боксёры Казахстана и Кубы. Увы, без «золота» остались мастера с родины бокса англичане и американцы.

Вне конкуренции

Девять золотых наград были разыграны на чемпионате мира по художественной гимнастике в столице Азербайджана Баку. И в который уже раз вне конкуренции были грации из сборной России, у руля которой стоит легендарный руководитель и тренер Ирина Винер-Усманова. На долю наших девушек пришлось восемь чемпионских титулов. Отметим, что Ирина Александровна откровенно радовалась, когда одну награду высшего достоинства завоевали в групповых упражнениях с 5 мячами сильно прибавившие в мастерстве в преддверии летних Игр японские гимнастки, сумевшие опередить болгарок и россиянок.

А в остальных видах программы в честь победительниц звучал лишь гимн Российской Федерации. На голову была сильнее всех соперниц команда наших граций в одиночных состязаниях, в составе сестёр-близняшек Дины и Арины Авериных, Екатерины Селезнёвой. На счёту Дины пять золотых (команда, многоборье, упражнения с мячом, булавами и лентой) и одна бронзовая медаль (с обручем). Двукратной чемпионкой мира (в команде и в упражнениях с обручем) стала Катя, завоевавшая ещё и «бронзу» в упражнениях с лентой. Арина же стала чемпионкой мира в команде, была удостоена серебряных медалей в многоборье и в упражнении с мячом.

В групповых упражнениях наши девчата стали двухкратными чемпионками мира (в многоборье и в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав) и, как мы уже писали выше, «бронзовыми» в упражнении с 5 мячами. «Урожай» этих наград собрали: Вера Бирюкова, Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Анжелика Стубайло, Мария Теплачёва, Евгения Леванова.

Равнение на «вольников»

В столице Казахстана Нур-Султане состоялся чемпионат мира по спортивной борьбе, где 30 комплектов медалей разыграли мастера греко-римской, женской и вольной борьбы. Наши парни заняли первые общекомандные места, а девушки были вторыми, уступив лишь американкам. Общими усилиями они добыли для страны 9 золотых, по 5 серебряных и бронзовых медалей.

У «классиков» чемпионами стали Абуязиз Манцигов (до 72 кг) и Муса Евлоев (до 97 кг), а «серебро» досталось Сергею Емелину (до 60 кг), Степану Маряняну (до 63 кг) и Артёму Суркову (до 67 кг).

Такое же количество наград выиграли и российские девушки. В их рядах тоже две стали чемпионками мира — Инна Тражукова (до 65 кг), Наталья Воробьёва (до 72 кг), «серебро» выиграла Любовь Овчарова (до 59 кг), а «бронзу» — Екатерина Полещук (до 50 кг) и Ольга Хорошавцева (до 55 кг).

И как мы к этому привыкли, «уголька в победный костёр» подсыпали наши «вольники», половина из которых вернулись на Северный Кавказ чемпионами мира — 2019: Заур Угуев (до 57 кг), Гаджимурад Рашидов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг), Абдулрашид Садулаев (до 97 кг). «Серебро» заслужил Магомедрасул Идрисов (до 61 кг), а «бронзу» — Гаджи Набиев (до 79 кг), Артур Найфонов (до 86 кг) и Алихан Жабраилов (до 92 кг). Это своеобразный мировой рекорд, чтобы девять из десяти борцов одной команды возвращались домой с наградами.