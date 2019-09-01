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Культура, деньги и суды

Украинские СМИ рассказали об украинском языке в крымских школах и посчитали российские финансы

На этой неделе украинские издания и сайты, рассказывающие, в том числе, о ситуации на полуострове, обратили внимание на школьные предметы в Севастополе, начало большого военного проекта в Керчи, ялтинский кинофестиваль и очередное заочное судилище.

Опомнились...

«В школах Крыма вновь преподают украинский язык», — сообщают украинские журналисты. Словно до этого не преподавали у нас этот язык. Другое дело, что спрос на него по-прежнему невелик. Да и опомнились украинские СМИ, мягко говоря, поздновато. Что, собственно, и подтверждается из текста самой новости, размещенной на сайте: «Как отмечают российские масс-медиа, в Севастополе школьники с нового учебного года начали изучать украинский язык на добровольных основах. При этом в школах Севастополя уже ведется преподавание крымско-татарского языка как национального. Его преподают как на факультативах, так и на обязательных уроках для детей разных возрастов». Также украинский сайт приводит информацию, ссылаясь на директора департамента образования и науки Севастополя Игоря Белозерова: «Для изучения языка родители должны подать заявку». Кроме этого, сообщается, что «русский язык в Севастополе как национальный изучают более 41 тысячи детей, украинский и крымско-татарский — около 180. Также есть заявки на изучение армянского и азербайджанского языков, ведомство ищет преподавателей».

Едкий пассаж

Сайт украинского телеканала рассказывает о том, как «друг Владимира Путина — режиссер Никита Михалков — открыл в Ялте кинофестиваль «Евразийский мост». В целом тон заметки на удивление нейтрален. Констатируется, что такое мероприятие устраивается на полуострове уже в четвертый раз, что ведущими фестиваля были российские актеры Жанна Эппле и Марат Башаров, что на церемонии открытия были представители высшего эшелона местной власти и что на фестиваль приехали российский кинематографист Виктор Мережко и актеры Александр Петров, Кристина Асмус, Ольга Кабо и Кирилл Плетнев. Также сообщается, что «идея создания такого мероприятия принадлежит российскому режиссеру Никите Михалкову. В 2014 году он выступил с предложением учредить ежегодный фестиваль кино, который бы организовывали в Крыму для возрождения и популяризации крымского кинематографа в евразийском пространстве». Впрочем, едкий пассаж был отпущен по поводу приезда на фестиваль иностранцев, ведь включили их в состав жюри. В частности — кинематографистов из Франции, Южной Кореи, Болгарии и Испании. «Украинские же власти неоднократно предостерегали иностранцев от незаконного въезда на территорию аннексированного Крыма. Ведь такие гастроли сопровождаются полным запретом въезда на материковую Украину», — пишет сайт телеканала.

Считают чужое

Украинское издание решило посчитать деньги в чужом кармане и рассказывает (естественно, с негативной подоплекой), что «власти Крымского полуострова задумали масштабное строительство, которое обойдется в кругленькую сумму». Речь о том, что в Крыму хотят строить универсальный десантный корабль-вертолетоносец. «Как сообщается, строительные работы начнут на судостроительном заводе „Залив“, который располагается в Керчи... Сейчас прорабатывают проектирование и размещение на производственных мощностях судостроительного завода „Залив“ проекта универсального десантного корабля. Отмечается, что закончить строительство и сдать заказчику головной УДК планируют в рамках ГПВ-2027 (госпрограммы вооружений), а серийный — до начала 2030-х годов».

Укусить не получится

Украинский сайт сообщает, что «очередной судья Верховного суда Крыма получил 12 лет тюрьмы». Но здесь же, со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры сопредельного государства, уточняется, что «приговор Святошинский суд Киева вынес заочно, признав крымского судью виновным в государственной измене и назначив наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией всего принадлежащего ему имущества».

«В ходе судебного разбирательства было установлено, что судья участвовал в формировании так называемых органов власти на территории Крыма. Кроме того, будучи судьей Верховного суда, он пытался не допустить возвращения контроля над полуостровом Украине», — говорится в заметке. Личность заочно осужденного при этом не сообщается, но уточняется, что это — мужчина. Кстати, это уже не первое заочное судилище крымских судей на Украине. Ранее сообщалось, что некую женщину — «судью Апелляционного суда АР Крым» — также «признали виновной в совершении государственной измены и приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества». Всего же Украина объявила в розыск почти триста судей из Крыма. Но тут явно тот случай, что лаять можно сколько угодно, а вот укусить не получится.

Александр СКОПОВ
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 547 от 27 сентября 2019 года

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Просмотров: 97 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:58

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