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РегионыСевастополь

Процент «Тавриды»

Есть технологии, позволяющие укладывать асфальт и при минусовой температуре

Строительство главной трассы полуострова завершено на 75%

Седьмой этап, идущий от Симферополя в сторону Севастополя — самый короткий из всех строящихся этапов трассы «Таврида», однако едва ли не самый сложный по исполнению. Это связано с особым рельефом и геологией участков севастопольского региона. Но готовность этого этапа уже составляет 66%. А общая готовность «Тавриды» — 75%.

Обещание Путину

Ещё минувшим летом Виктор Перевалов, заместитель генерального директора компании «ВАД» — компании-подрядчика строительства трассы — во время встречи с президентом России Владимиром Путиным пообещал ему, что движение по трассе «Таврида», по всем её четырем полосам, будет запущено на три месяца раньше, чем было запланировано — в сентябре 2020 года. А до номинального срока, до декабря 2020, компания будет завершать формальные процедуры, связанные с оформлением документов. «Для граждан это не имеет значения, когда будут оформлены документы. Важно, когда можно будет передвигаться по этой трассе», — отметил Путин.

Хотя часто можно слышать мнение крымчан, проезжающих в районе строительства трассы, что, мол, рабочих видно мало, что техники работающей мало и вообще медленно всё делается. Но, скорее всего, это можно объяснить обычным раздражением, ведь уже достаточно долгое время движение, к примеру, между крымской столицей и городом федерального значения, мягко говоря, замедленное. А по информации же подрядчика темпы работ увеличиваются. И седьмой этап трассы готов на 66 процентов.

На седьмом этапе трассы запланировано три искуственных сооружения

Подробности седьмого этапа

Итак, седьмой этап «Тавриды». Что он из себя представляет? Общая протяженность — 13,2 километра. Этап начинается от границы Крыма с Севастополем и упирается в Президентскую трассу — объездную дорогу, проходящую мимо Инкермана на так называемое Ялтинское кольцо Севастополя. Строительство седьмого этапа ведется по заказу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя. В настоящее время на объекте работают более 160 единиц техники и свыше 440 человек.

В этот этап входит три искусственных сооружения. В начале этапа находится транспортная развязка и путепровод в ее составе. «Транспортная развязка позволит жителям Верхнесадового выезжать на „Тавриду“ через путепровод и ехать в сторону Симферополя. Готовность путепровода — 63%. Ведутся работы по уплотнению земляного основания для того, чтобы завершить строительство съезда в сторону села Верхнесадовое», — сообщил крымским журналистам пресс-секретарь крымского строительного управления АО «ВАД» Григорий Назаров.

Через три километра от транспортной развязки, по ходу движения в сторону Севастополя, расположен еще один путепровод, построенный над дорогой, соединяющей села Фронтовое и Верхнесадовое. «Готовность путепровода — 81,7%. Ведется устройство конусов опор и подготовка к устройству гидроизоляции мостового полотна. После того как она будет выполнена, будет вестись подготовка к укладке асфальтобетона», — рассказал Назаров.

Сразу за этим путепроводом расположен мост через реку Бельбек и железную дорогу Симферополь — Бахчисарай — Севастополь. «Готовность моста составляет уже более 83%, на нем завершена укладка пролетных строений из металлоконструкций, ведется армирование монолитной железобетонной плиты проезжей части, после чего будет проведена подготовка к укладке асфальтобетона на мосту», — добавил Назаров.

Если позволит погода

Также в контексте вышесказанного любопытна информация о том, что генподрядчик строительства трассы «Таврида» завершит укладку двух слоев асфальта на всем протяжении дороги до декабря при благоприятных погодных условиях. Об этом, в частности, сообщил главный технолог крымского строительного управления компании Андрей Волков. «У нас есть в планах до конца года уложить два слоя асфальта (верхний слой основания и нижний слой покрытия) на всех четырех полосах движения. Все зависит от погоды: если она позволит, то мы по нашим графикам и планам успеваем выполнить работы к декабрю. Но, опять же, погода непредсказуема, поэтому может быть что угодно», — сообщил Волков.

Он отметил, что, по нормативным документам, укладку асфальта необходимо прекращать осенью при снижении среднесуточной температуры до 10 градусов тепла, однако «ВАД» может продолжать эти работы и при более низких температурах. «Мы владеем технологиями, у нас разработан проект производства работ, технологические карты, которые позволяют укладывать до температуры в ноль градусов и даже, применяя специальные средства и материалы, до минус пяти. Но главный враг — это, конечно, вода. При обильном выпадении осадков мы останавливаемся — тут уже ничего не поделаешь, брак мы не делаем», — пояснил главный технолог. И также сообщил, что в настоящее время трасса «Таврида» готова на три четверти. «На текущий момент работы ведутся на всех семи этапах строительства „Тавриды“. По разным этапам разный процент готовности, но в целом дорога готова на 75%. Три четверти запланированных работ мы уже сделали», — отметил Волков.

Главные сведения

«Таврида» станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Длина первых семи этапов трассы составит 250,7 км (из них по территории Республики Крым — 237,5 км, по территории Севастополя — 13,2 км). Движение по 190-километровому участку строящейся трассы «Таврида» от Симферополя до Керчи было открыто в конце 2018 года. Движение осуществляется по двум полосам — по одной в каждом направлении, действует ограничение в 60 км/ч из-за продолжающихся строительных работ.

Виктор ПОПОВСКИЙ
Фото 8692.ru, twitter.com
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 547 от 27 сентября 2019 года

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Просмотров: 143 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:44

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