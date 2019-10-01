Курортники «в тени»

На седьмом этапе трассы запланировано три искуственных сооружения

Лето кончилось. Очередной курортный сезон остался позади. Отдыхающие разъезжаются по домам, власти рапортуют о том, что туристическая отрасль опять на подъёме, крымчане ничего не понимают: за три месяца по полуострову пронеслось несколько миллионов отдыхающих, но что с того местным жителям?

Чего хотят люди?

Не секрет, что последние пять лет крымские чиновники от рекреации основную ставку делают на отдыхающих из материковой части России. Между тем Всероссийский центр изучения общественного мнения, опросив жителей всей страны по итогам сезона отпусков, приводит следующие данные. Оказывается, что пляжный отдых, на который в первую очередь делают ставку крымские предприниматели в сфере туризма, интересует всего 27% граждан. Большинство, как показали исследования, предпочитают отдыхать поближе к дому и с пользой: на даче (36%) и в лесу, выбираясь на охоту или рыбалку (37%). Также многим нравится познавательный отдых, например, тематические туры и экскурсии — таких среди опрошенных оказалось 33%. Лечение в санаториях, которые сейчас так упорно рекламируют крымские власти, интересно лишь 16% наших соотечественников.

Конечно, предпочтения могут сильно отличаться от реальности. Поэтому ВЦИОМ посчитал также, где на самом деле отдыхали жители России этим летом. Большая часть из них хоть и была в отпуске, предпочла остаться дома — это 33% опрошенных. 27% отдыхали на дачах. 11% россиян провели отпуск в материковой части России, 6% побывали на курортах Краснодарского края и только 4% приезжали в Крым. Кстати, 20% граждан этим летом вообще не отдыхали и в отпуск не ходили.

Кирилл Родин, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ:

«Чем жителей России привлекает отдых в Крыму? Обращаю внимание на то, что этот вопрос мы задавали всем респондентам, независимо от того, бывали они на полуострове или нет. Итак, 20% опрошенных считают, что в Крыму красивое чистое море и хорошие песчаные пляжи. 17% нравится крымская природа. 14% считают, что в республике благоприятный климат, чистый воздух, тепло и солнечно. 8% интересуются историческими достопримечательностями и памятниками архитектуры. 4% опрошенных бывали на полуострове и хотели бы вернуться. Наибольшим интересом Крым пользуется среди молодых людей из крупных и средних городов России с хорошим и стабильным доходом».

Теперь о том, чем россиян отпугивает отдых в Крыму. Многих — 40% опрошенных — не отпугивает ничем, что уже неплохо. Правда, как уже упоминалось ранее, они никогда не бывали на полуострове и знают о нём лишь понаслышке. 24% респондентов смущают высокие цены в нашем регионе, и это можно понять — местных жителей они тоже весьма смущают. 7% опрошенных убеждены, что в Крыму их ждёт плохой сервис и некачественное обслуживание. Как говорится, без комментариев.

Явно успешный

Как обычно, лучше всего туристическая отрасль выглядит с точки зрения Министерства курортов и туризма республики. Возможно, потому, что в последнее время основная функция ведомства сводится лишь к подсчёту тех, кто приезжает на полуостров, безотносительно цели визита.

Вадим Волченко, министр курортов и туризма РК:

«Этот сезон явно очень успешный, очень хороший по количественным, и я уверен, что и по качественным показателям тоже. Мы приняли 5,8 миллиона туристов за период с 1 января по 1 сентября. За летний сезон — 4,6 миллиона, это на 11% больше, чем за такой же период прошлого года, а сезон 2018 года считается рекордным за всю постсоветскую историю Крыма. Туризм в республике на подъёме, и это приоритетное направление будет развиваться и дальше. Мы видим серьёзный интерес инвесторов к нему: от лайт-инвестирования, такого, как создание глэмпингов и кемпингов, до достаточно серьёзных инфраструктурных проектов, которые планируются, например, в Сакском регионе, западном и восточном Крыму».

Комментируя качественные показатели, министр отметил, что первое полугодие дало прирост бюджетных поступлений от сферы туризма на 25%. При этом он подчеркнул, что в Крыму с наступлением сентября завершился только летний сезон, однако полуостров продолжает принимать туристов.

Показатели успешности

Изрядную ложку дёгтя в бочку мёда официальной статистики, однако, вносят работники туристической отрасли: отельеры, рестораторы и туроператоры. По их мнению, сезон получился далеко не «явно очень успешный», а, скорее, довольно неровный: то густо, то пусто. Основная масса туристов после открытия Крымского моста едет на полуостров на автомобилях и всё время кочует по республике, ночуя либо в палатках, либо останавливаясь где-нибудь буквально на пару дней, чем очень расстраивает отельеров и частный сектор.

Наталья Стамбульникова, председатель Ассоциации малых отелей Крыма:

«Многие крымские отельеры „заморозят“ цены на следующий летний сезон: гостиницы уже начали публиковать ценники на будущий год, и стоимость услуг в них не отличается от той, что была в этом. Если и поднимают, то не категорично и по объективным причинам: растут же цены на продукты, коммунальные платежи. Отельеры начинают понимать, что желание „урвать“ — это неправильный путь развития, это бизнес-однодневка. „Урвёшь“ сегодня, а завтра у тебя ничего не будет. Мы думаем на три, четыре, пять лет вперёд».

Складывается впечатление, что «заморозить» цены крымских отельеров вынудили реалии нынешнего сезона: туристы попросту не желают платить втридорога за размещение, отдавая предпочтение либо кемпингам, либо частному сектору, который традиционно более лоялен в плане ценообразования и достаточно быстро подстраивается под платёжеспособность отдыхающих.

Аналогичная ситуация в сфере общепита: в дорогих ресторанах в этом году «посадка» наблюдалась очень скромная, в то время как у бюджетных столовых не было отбоя от посетителей. Однако главный тренд сезона — кухня в номере или коттедже. Многие отдыхающие, поскольку всё равно едут своим транспортом, теперь везут с собой продукты — в Крыму цены однозначно выше, зачастую в разы.

Сергей Маковей, руководитель Крымской гостиничной ассоциации:

«Пока мы честно не признаем свои системные ошибки и не начнём работать по законам бизнеса, ничего не будет меняться к лучшему. Основываясь на сегодняшних отчётах о росте количества туристов на 10-11% по сравнению с прошлым курортным сезоном, хочется попросить нашего министра курортов и туризма публично — на сайте министерства — прописать формулу или систему, по которой ведётся данная статистика. Данные Росстата, полученные от объектов размещения Крыма, очень сильно отличаются от статистики курортного ведомства. Причём необходимо признать, что на сегодняшний день большая часть средств, полученных от гостей полуострова, приезжающих к нам на отдых, находится „в тени“. На мой взгляд, нужно полностью изменить систему показателей успешности туристической отрасли и не гнаться за количеством человек».