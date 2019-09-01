Выкинули в никуда, или Как детям-сиротам выделяют положенное по закону жилье

В 2019 году департамент капитального строительства Севастополя получил свыше 180 млн рублей, предназначенных на предоставление жилья детям-сиротам. На эту сумму планировалось приобрести 89 жилых помещений. Однако до настоящего времени департамент заключил лишь контракты для приобретения 24 квартир на сумму 49 млн рублей. А фактически исполнил только 8 контрактов... Истории, которые мы сегодня расскажем, не самые стандартные. Но ведь перед законом все равны?

Статистика и трагедии

В Севастополе в жилищной очереди стоит около 700 детей-сирот. При этом за год этой категории граждан выдают всего по пять квартир, и только по решению суда. Статистика, мягко говоря, не утешительна, и зачастую подобная ситуация приводит даже к летальным последствиям. Так, по информации председателя СРОО «Севастопольские мамы» Елены Голубевой, за последний год произошло уже 4 случая, когда выпускники детского дома не дожили до 30 лет и покончили жизнь самоубийством, так и не дождавшись собственного жилья, положенного им по закону (передает «Информер»).

Вот и получается, что дети, выйдя из казенного учреждения в 18 лет, просто оказываются на улице. Одним из таких детей стала Екатерина Головчук. Когда девочке было 7 лет, ее родителей лишили родительских прав, а малышку отправили в детдом.

Екатерина Головчук:

«У нас была большая семья, 6 детей, из которых я была самой младшей. У меня на глазах убили маму... К тому моменту она уже рассталась с папой и жила с любовником, он ее и убил. После этого у меня был жуткий стресс, и меня перевели в школу-интернат, в которую переводили умственно отсталых детей. Конечно, отзывы в интернате обо мне, скорее всего, будут плохими, но, учась там, я шесть лет занималась спортом и привозила медали по легкой атлетике, спортивной гимнастике...»

Детдомовская свадьба

Когда Екатерине исполнилось 14 лет, умер ее отец. Примечательно, что у родителей девочки был свой дом с участком в 10 соток, а еще один дом, тоже с участком, принадлежал бабушке. Правда, дети так и не увидели собственного наследства.

Екатерина Головчук:

«Как нам сказали, родительский дом был выделен отцу местным сельсоветом и после его смерти они забрали его обратно. Но у меня есть документы, подтверждающие, что дом был зарегистрирован на меня и моего брата, но, пока мы были в интернате, нас оттуда выписали».

Что же касается бабушкиного дома, то девушка не имеет на него никаких прав и его унаследовала ее старшая сестра. Сегодня Екатерине Головчук уже 28 лет, но ей негде жить и находится она, по сути, на улице.

Екатерина Головчук:

«Я с 2008 года стою в очереди на получение жилья, но нас не впускают даже в кабинеты, говорят, ищите свою очередь на сайтах различных ведомств, хотя и обещают предоставить квартиру из года в год. Мне 28 лет, но я не могу родить ребенка, потому что нам просто негде будет жить. В интернате нас воспитывали и говорили, что мы дети страны, что государство о нас заботится. А в итоге нас выкинули в никуда. Я работаю, плачу налоги. У меня 8 классов образования, но соображалка работает. Я тружусь и продавцом-консультантом, могу работать маляром-штукатуром, швеей-мотористом, садовником. Я не ворую и пытаюсь заработать на жизнь трудом, потом и честным путем...»

Эта история потрясает своей жестокостью и безразличием к ней местных чиновников. В течение 10 лет человек с такой страшной и сложной судьбой не может добиться положенного ему по закону жилья и вынужден скитаться по знакомым в поисках свободного для сна квадратного метра. И еще такой момент. В день нашей с ней встречи Екатерина должна была ехать в морг, на опознание тела собственного брата, который умер молодым, так и не дождавшись собственных квадратных метров.

32-летний детсадовец

Но не все дети, оказавшись в столь непростой жизненной ситуации, продолжают идти честным путем. Следующая история про Андрея Водзиновского, который в настоящее время уже во второй раз отбывает наказание в местах не столь отдаленных. Андрею 32 года, когда-то у него была гражданская жена и есть дети, но, несмотря на свой возраст и наличие собственных отпрысков, в настоящее время он прописан... в одном из детских садов города. «КТ» удалось пообщаться с Андреем и узнать о том, как такое могло произойти.

Как и Екатерина, Андрей оказался в детском доме, когда ему исполнилось 7 лет. Мальчик активно занимался футболом, неплохо учился. В детстве его воспитывала мама, у которой был статус матери-одиночки, а отец, который так и не был вписан в свидетельство о рождении малыша, отбывал срок в колонии. В 1997 году маму Андрея лишили родительских прав, а его отправили в школу-интернат № 6, а затем перевели в детский дом № 2.

И это, как нам кажется, тот самый случай, когда человек, будучи еще в детстве отвергнут социумом, что называется, покатился по наклонной. Первый свой срок Андрей получил в 2009 году за кражу, сейчас он отбывает наказание уже во второй раз, всё по той же статье. При этом у него двое детей, старшей дочке уже 9,5 лет, а младшему сыну 4,5.

Андрей Водзиновский:

«В 2006 году директор детского дома, где я воспитывался, обратился в соответствующие органы для постановки меня на очередь в предоставлении жилья. Пока же очередь не подошла, нам выделили комнату в общежитии площадью в 19 кв. м на шесть человек. Но условия там были несовместимые с жизнью, и я от нее отказался. После чего я жил у знакомых, снимал комнаты, в общем, жил, где придется».

«Я сижу из-за того, что мне негде жить»

Мама Андрея, пока была жива, собственного жилья не имела и была зарегистрирована у своих родителей. Таким образом, мальчик был автоматическим кандидатом на предоставление госжилья, но не тут-то было.

Андрей Водзиновский:

«В 2008 году я приходил в горисполком, где были размещены списки очередников, и видел свою фамилию в очереди. Потом меня посадили, и только в 2015 году, когда я пришел в детский дом, мне сообщили, что необходимо собирать бумаги для постановки меня всё в ту же очередь. Я тогда очень удивился, ведь я ранее в ней стоял... В итоге выяснилось, что очередникам необходимо каждые 3 месяца предоставлять пакет документов, для того чтобы их с этой очереди не сняли. Но я физически не мог этого сделать, поскольку находился в местах заключения».

Сейчас Андрей зарегистрирован по адресу Орловская, 13, где ранее располагался его детский дом, он значится там в домовой книге. Правда, в настоящее время этот детский дом расформирован, и теперь на его месте детский сад. Вот и получается, что 32-летний мужчина, имеющий уже двух детей, до сих пор зарегистрирован в детском саду.

Андрей Водзиновский:

«Сейчас я уже второй месяц жду справку из архива о том, что я ранее уже стоял в очереди, и буду судиться. По идее меня должны восстановить в очереди на получение жилья, но, как будет на практике, никому не известно. Я должен освободиться в августе 2020 года, но, куда мне идти после этого, я не знаю. Собственно, я и сижу из-за того, что жить негде. Мне некуда идти после освобождения, некуда привести собственных детей. У меня ничего нет...»