Драки, наркотики и разные воры

В конце сентября у правоохранителей «отметились» представители едва ли не всех криминальных промыслов

Первый месяц осени подходит к завершению, однако криминальные безобразия в Крыму не завершаются. Наоборот, чем больше спадает жара, тем больше становится преступлений. Что же происходило в последние дни на полуострове?..

Покалечь ближнего своего

Жестокий «воспитательный процесс» имел место в Симферополе. На улице Грэсовской 47-летний симферополец по имени Сергей учил уму-разуму своего 45-летнего брата Владимира. Вова нигде не работал, злоупотреблял спиртным, а Сережа, наоборот, водку не жаловал и имел склонность наставить кого-нибудь на путь истинный. В результате случалось так, что наставляемые с тяжелыми повреждениями попадали в медицинские учреждения, а самодеятельный педагог попадал в учреждения исправительно-трудовые. Что касается Володи, то он был жестоко бит прямо на улице, на глазах очевидцев, которые и вызвали для несчастного скорую помощь. Ну, а старший брат, когда покалечил младшего, дал деру с места происшествия. Естественно, в дело вмешалась полиция. Все-таки пострадавший получил черепно-мозговую травму и ряд серьезных увечий. «Педагога» задержали быстро. Поначалу он был в полном отказе. Однако потом под тяжестью улик сознался в содеянном. Сейчас за нанесение тяжких телесных повреждений Сергею светит новый срок, причем серьезный.

В Красноперекопске также имел место случай нанесения увечий по-родственному. Здесь 41-летний мужчина покалечил свою 47-летнюю сожительницу. Гражданские супруги частенько выпивали, на почве чего постоянно ругались. В последний раз это привело к жестокой развязке. Мужчина схватился за молоток и жестоко им избил женщину. Та попала в больницу с тяжелыми травмами, а злодей — в полицию, с перспективой попасть на 10 лет в места не столь отдаленные.

Почем опий для народа

На днях в Симферополе был задержан торговец наркотиками. Это 59-летний сиделец, неоднократно бывавший на зоне. Задержанный пытался продать два шприца, наполненных «ханкой», или, говоря официальным языком — ацетилированным опием. Скорей всего, задержание произошло в рамках так называемой оперативной закупки — это когда правоохранители подводят под наркоторговца своего покупателя. Что интересно и ацетилированный опий, и оперативная закупка — это отголоски прошлого. Еще лет 10 назад в Крыму самым распространенным наркотиком был именно опий, на нем сидело всё криминальное дно, и не только оно. Правда ханка не из дешевых удовольствий. Она и раньше стоила немало, а сейчас один кубик доходит до 50 долларов. А наркоману-системнику в сутки нужно до 3-4 кубов. Так что в последнее время наркоманы с натурального и дорогого опия перешли на дешевую «химию» — так называемые соли. Ныне это мировая тенденция во всем. Человечество отказывается от трудных в производстве натуральных продуктов и отдает предпочтение недорогим химикатам.

Изменились и методы наркоторговли. Если раньше зелье передавалось из рук в руки, что позволяло правоохранителям делать оперативные закупки, то сейчас потребитель получает соли бесконтактным способом — через так называемые закладки. В таком случае задержать наркоторговцев достаточно сложно. Тем не менее задерживают. Полиция тоже научилась работать. В Крыму практически каждый день ловят солеторговцев. Недавно пришли сообщения, что одного такого «предпринимателя» схватили в Феодосии, другого — в Симферополе.

В то же время на полуострове пользуется спросом и такой старый наркотик, как марихуана. Ее выращивают как у нас, так и завозят извне, причем часто с Украины. Так, несколько дней назад при попытке ввезти в Крым 6 килограммов марихуаны был задержан гражданин Украины. Наркотики были расфасованы по 40 пакетам и спрятаны в бензобак автомобиля. Однако зелье обнаружила служебная собака. Кстати, взяли украинца свои же погранцы. Так что не исключено, что наркотики вновь поедут в Крым, но с другим хозяином. В нищей незалежной такому количеству зелья стоимостью несколько миллионов рублей, да еще с учетом повальной коррупции, просто не дадут «пропасть».

Что касается наших доморощенных наркоботаников, то в одном из сел Сакского района попался с «травой» 43-летний местный житель. Во время обыска на его фазенде правоохранители обнаружили в сарае мешок с марихуаной, весом почти 4,5 кило, плюс на огороде стражи закона срубили еще несколько колосящихся кустов конопли. Хозяин травы божится, что растил ее и хранил исключительно для себя, так сказать в целях улучшения самочувствия хмурыми зимними вечерами. Кстати, сдали наркоботаника его законопослушные односельчане.

Понемногу обо всем

В конце сентября в Крыму отмечались представители едва ли не всех криминальных промыслов, никто не дремал. Но отметим самых «интересных». В Ялте задержан 52-летний гражданин Украины, который похитил в баре смартфон стоимостью 20 тысяч рублей. Аппарат оставила на барной стойке его хозяйка — 23-летняя девушка, ну ворюга и подмотал смартфон. Два украинца также схвачены в Симферополе. Они из недостроенного дома похитили электроинструмент на 80 тысяч рублей. Часть сдали в ломбард, остальное «безвозмездно» отдали правоохранителям во время задержания. В Красноперекопске в руках полисменов оказался оригинальный местный угонщик. Этот почтенный 57-летний гражданин умудрился в одном из подъездов многоэтажного дома стащить сразу несколько велосипедов. Причем злодей проявил навыки взлома, поскольку велики, находившиеся на лестничной площадке, были оборудованы противоугонными устройствами, а точнее пристегнуты замками.

Опять же в Красноперекопске «творчески проявил» себя 14-летний местный подросток. Он жил с бабушкой, но часто посещал маму, живущую отдельно с отчимом. Во время таких визитов наш юный герой тайно «нырял» в письменный стол не родного папы, где находилась денежная заначка, и таскал оттуда доллары с рублями. За несколько недель парень натаскал столько денег, что купил у знакомых старые, не работающие «Жигули» и приобрел массу деталей, чтобы привести автомобиль в чувства. Плюс мальчишка разжился новой автомагнитолой с колонками. Но прокатиться на своей машине с музыкой он не успел. В один прекрасный момент отчим провел ревизию свой заначки и, не досчитавшись 1100 долларов и пяти тысяч рублей, устремился в полицию. Ущерб пострадавшему возместила бабушка юного преступника. А сам он в слезах и соплях искренне раскаялся.

В Симферополе задержаны два интересных вора, один местный, второй из пригорода. Эти господа перелезли через забор пивзавода и утащили со склада нет, не пиво, а пустые пивные кеги, несколько штук. Зачем? Да это очень ликвидный товар. Одна кега стоит больше 7 тысяч рублей. А покупают их нередко по 200 долларов и выше. В кегах без опасения порчи можно держать и спиртное, и квас, и любые другие напитки. Было время, когда кеги воровали десятками, если не сотнями. А в пригороде Симферополя даже существовал рынок, где их скупали и тут же перепродавали.