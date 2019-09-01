Мифы и реальность виллы «Хайял»

Старинные виллы Симеиза, построенные в начале ХХ столетия, создают самобытный облик южнобережного поселка. Создавая дачный посёлок Новый Симеиз, домовладельцы изначально стремились сделать его одним из лучших европейских курортов. Они строили дачи по индивидуальным проектам и давали им запоминающиеся названия: «Дива», «Панеа», «Дельфин», «Хризолит», «Ампир», «Ксения», чтобы каждая выделялась не только оригинальным обликом, но и особым наименованием. Преодолев 100-летний рубеж и изрядно обветшав, старые здания служат памятниками архитектуры и гордо несут статус объектов культурного наследия. Среди них и вилла с арабским названием «Хайял», построенная в восточном стиле, — бывшая дача Надежды Шлее. История этой виллы давно изучена и опубликована. Но сколько небылиц можно о ней услышать!

Название — арабское, хозяйка — русская, фамилия — немецкая

Шлее — семья крымских немцев. Их немецкая фамилия означает ягоды терновника и звучит вполне благозвучно, как, например, Ягодкины или Терновы. Со второй половины XIX века представители семейства Шлее занимали видное положение в Крыму. Франц Матвеевич Шлее — судья, нотариус, Матвей Матвеевич — адвокат, Мария Матвеевна — врач, Александр Матвеевич — заместитель городского головы Симферополя (1911–1918).

Надежда Измайловна Шлее (в девичестве Зайцевская) родилась в 1853 году в Севастополе. По материнской линии она происходила из семьи богатых русских купцов Кашиных. Дед Ефим Кашин был уважаемым купцом, во время Крымской войны отдал все свои товары на нужды армии и восстановление Севастополя. Надежда Зайцевская стала супругой Фердинанда Матвеевича Шлее (1841–1904), известного крымского землевладельца, купца, общественного деятеля, депутата Симферопольской городской думы и Таврического губернского земского собрания, в течение 20 лет представлявшего интересы всей Таврической губернии. В отличие от католиков Шлее, Надежда Измайловна исповедовала православие, и все её семеро детей были крещены в православных храмах.

Созидание

Из архивных источников известно, что 13 декабря 1911 года вдова симферопольского купца Надежда Измайловна Шлее купила в Симеизе у Ивана Сергеевича Мальцова участок земли площадью в 386 саженей. Через год на этом участке появилось красивое здание, богато декорированное восхитительной лепкой. Возвышаясь на холме, белокаменное здание с яркими голубыми узорами прекрасно смотрелось на фоне южных гор, оно было особенно эффектным при созерцании издалека, со стороны моря. Любуясь роскошным видом виллы, ей дали колоритное арабское название «Хайял» (в переводе означает «мечта»).

Дача Шлее расположена на горном склоне и возведена с учётом рельефа местности. Северный фасад представляет собой трёхэтажный корпус, к которому примыкает двухэтажное здание. Южный фасад первоначально состоял из великолепно оформленного одноэтажного корпуса и примыкающей к нему высокой четырёхэтажной башни. Впоследствии, в советское время, над бело-голубым узорчатым корпусом появилась надстройка с деревянными застеклёнными рамами, заметно испортившая облик виллы. На четвёртом этаже башни устроена видовая площадка, откуда открывается изумительный вид и перед взором предстаёт знаменитая скала Дива.

Автором проекта и руководителем строительства был техник Померанцев. Он построил в Симеизе и другие дачи: А. С. Фёдорову,

В. Б. Муравьёвой, Е. В. Арнольди. Строительство шло быстро. В книге В. М. Кузьменко «Новый Симеиз и его окрестности на Южном берегу Крыма», изданной в 1913 году, опубликованы фотографии зданий, построенных к 1 января 1913 года, даны их описания, указаны имена владельцев, архитекторов, строителей. Есть и фотография виллы Шлее. Следовательно, со времени покупки земли (декабрь 1911 г.) до завершения строительства миновал всего лишь год. Дача состояла из одиннадцати комнат, в трёх из них размещалась библиотека.

На южнобережной вилле обитала большая семья Шлее. В январе 1913 года Анастасия Ефимовна Кобец (Кашина), жившая в Симеизе в доме своей дочери Надежды Измайловны, составила завещание, в котором указано место его оформления: деревня Симеиз, дом Шлее.

«Дюльбер», «Хайял» и арабески

Дача Надежды Шлее построена в арабо-сарацинском стиле. По мнению искусствоведов, такой стиль привёз в Крым великий князь Пётр Николаевич Романов из длительного путешествия по Египту и Сирии, где увлечённо изучал традиции восточного зодчества. В 1897 году по его эскизам и проекту знаменитого архитектора Н. П. Краснова в Мисхоре возвели дворец «Дюльбер», ставший в Крыму образцом нового архитектурного стиля и вдохновивший архитекторов на создание зданий с восточными мотивами.

При внимательном рассмотрении виллы Шлее можно заметить, что некоторые архитектурные идеи заимствованы у талантливого зодчего Краснова и его творения «Дюльбер». И дворцу, и вилле были даны арабские названия, запечатлённые на стенах арабской вязью («Дюльбер» — прекрасный, «Хайял» — мечта). Бело-голубые узоры виллы Шлее придают схожесть с бело-синим обликом мисхорского дворца. Лепные ажурные орнаменты виллы выполнены безупречно и выглядят словно нарядное кружевное полотно, характеризуя статусность и торжественность. Во внешнем оформлении обоих зданий имеются зубчатые стены, серебристые купола, деревянные балкончики, что типично для восточной архитектуры. Наиболее примечательными деталями внешнего декора стали характерные для мусульман фразы на арабском языке, изображённые на обоих зданиях. Текст над входом в «Дюльбер» гласит: «Да благословит Аллах людей, вошедших сюда».

На даче Шлее тоже есть фраза в виде затейливой арабской вязи, она искусно вплетена в цветочный орнамент и многократно повторяется в бело-голубых узорах южного фасада. Орнамент из цветочных узоров и арабской вязи имеет особое название: арабеска. На южном фасаде — пять арабесок (пять повторяющихся цветочных орнаментов). Однако прочитать фразу на арабесках оказалось непросто, нужно обладать не только знаниями арабского языка, но и теологическими познаниями. Специалисты Бахчисарайского дворца-музея предложили два варианта перевода, один из них: «Нет Божества, кроме Бога, Мухаммад — Посланник Бога».

Так, следуя модным тенденциям в архитектуре, Надежда Измайловна Шлее стала созидательницей и владелицей совершенно уникальной виллы. Вряд ли она могла тогда предположить, что через сотню лет архитектурные детали этого оригинального строения и арабское название «Хайял» станут поводом для возникновения домыслов и слухов о том, что это здание якобы принадлежало крымским татарам. Ныне, в связи с ликвидацией санатория «Красный маяк» и вероятной продажей старинного здания, появилась новая волна слухов на эту тему. Если уж и расставлять национальные акценты, то судьбой этого здания более всего должны быть обеспокоены крымские немцы, ибо вилла «Хайял» является свидетельством вклада русских немцев в архитектурное разнообразие полуострова. А любителям «вбросов» недостоверной информации следует заглянуть в архив, там хранятся земельные книги Симеиза, в которых всё зафиксировано: кто, когда и сколько купил южнобережной землицы, что и когда построил, кому и когда продал.

Госпиталь и санаторий

В начале Первой мировой войны на симеизской вилле Шлее был устроен госпиталь для воинов Русской армии. По рассказам потомков, Надежда Измайловна содержала 50 коек для раненых, вместе со своей дочерью Марией Фердинандовной они трудилась сёстрами милосердия, выхаживали раненых, штопали их одежду, помогали в решении бытовых проблем. Сохранившиеся фотографии — тому свидетельство.

По данным Памятной книжки Таврической губернии за 1916 год, Надежда Шлее была избрана председательницей Общества по благоустройству посёлка Новый Симеиз. Дачевладельцы, объединившись, взяли на себя заботу о прокладке дорог, строительстве купален, освещении улиц, устройстве аллей, садов, цветочных клумб. Они же создали общественную библиотеку. То есть, Н.И. Шлее исполняла функции, аналогичные руководителю нынешнего поселкового совета.

В 1917 году она продала свою виллу Андрею Андреевичу Бендеру, оставаясь владелицей других земельных участков, но потом и их продала. В советское время бывшая дача Шлее была национализирована и многие годы относилась к санаторному комплексу «Красный маяк». В истории Симеиза это здание осталось как дача Н.И. Шлее. Жизнь Надежды Измайловны закончилась в эпоху раскулачивания, в безысходной нищете. Она утопилась...

Кому продадут жемчужины архитектуры?

В прошлом году вышло распоряжение Совета Министров Республики Крым о ликвидации целого ряда санаториев — государственных бюджетных учреждений. Работают ликвидационные комиссии, имущество будет продано. Решение связано с отсутствием возможности финансирования из бюджета. Противотуберкулезные здравницы Симеиза вместе с их старинными виллами также попали в этот перечень. Сложившейся ситуацией озабочена общественность. В чьи руки попадут старые, но столь любимые крымчанами здания? Смогут ли новые домовладельцы отреставрировать корпуса и сохранить их для будущих поколений? Или станут использовать для сдачи курортникам?

Следует понимать, что реставрация памятников архитектуры — дорогостоящий процесс, он требует не только значительных финансовых затрат, но и привлечения высокопрофессиональных специалистов. Например, ажурные лепные орнаменты, украшающие бывшую виллу Шлее, более 100 лет продержались под дождём и ветром и до сих пор вызывают восхищение окружающих. Найдутся ли ныне такие мастера? Не забыта ли технология производства строительных смесей, чтобы лепка не разрушалась под воздействием негативных погодных условий? Смогут ли инвесторы сохранить эту красоту? Пока неясно, возродятся ли памятники архитектуры в своей первозданной красе или их облик ещё более померкнет? Всё будет зависеть от инвесторов, новых владельцев, их уровня нравственности и личного отношения к культурным ценностям. Симеиз ждут большие перемены...

Примечание:

Ныне в Интернете распространены недостоверные сведения об истории симеизских вилл «Мечта» и «Хайял». Поскольку арабское название дачи Шлее переводится на русский язык словом «мечта», многие «писатели» перепутали виллу «Мечта» с виллой «Хайял». Поэтому следует особо отметить, что виллы «Мечта» и «Хайял» — это совершенно разные здания, принадлежавшие разным владельцам.