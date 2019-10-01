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Меры социальной защиты

Пособие на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня расскажем о пособии на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

На особые случаи жизни

Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — это система создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, направленных на компенсацию гражданам утраченного заработка (выплат, вознаграждений) в связи с наступлением страхового случая:

— временной нетрудоспособности застрахованного лица вследствие заболевания или травмы (за исключением временной нетрудоспособности вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), необходимость ухода за больным членом семьи, карантин, протезирование, долечивание;

 беременности и родов;

 рождения ребенка (детей);

 ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет;

 смерти застрахованного лица или несовершеннолетнего члена его семьи.

По общему правилу, пособие по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством выплачивается по месту работы. Однако, в некоторых случаях, пособие может быть назначено и выплачено напрямую застрахованному лицу.

Работодатель обязан назначить эти пособия в течение 10 календарных дней со дня обращения застрахованного лица и подачи необходимых документов. Сама выплата осуществляется в ближайший после назначения пособий день, установленный для выплаты зарплаты. Вместе с тем закон предусматривает, что выплаты также могут производиться территориальным органом Фонда социального страхования. Например, если на день обращения за выплатой пособия деятельность организации-страхователя прекращена или если на его счете недостаточно денежных средств. Фонд может осуществлять выплаты, если невозможно установить местонахождение страхователя и его имущества, но есть вступившее в законную силу решение суда, подтверждающее, что пособия работодатель не выплатил. В этих трех случаях следует обратиться в территориальный орган Фонда, в котором состоит на регистрационном учете его работодатель.

Целый ворох бумаг

Для назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребенка представляются такие документы: заявление о назначении пособия, справка о рождении ребенка, выданная органами ЗАГСа, справка с места работы другого родителя либо из органов социальной защиты (если один родитель не работает), о том, что такое пособие не назначалось. Кроме того необходимо предоставить:

1) выписки из трудовой книжки, военного билета или другого документа о последнем месте работы (службы или учебы), — в случае, если назначение и выплата пособия осуществляются органом социальной защиты населения;

2) выписка из решения об установлении над ребенком опеки (или копия вступившего в законную силу решения суда об усыновлении, копия договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью) — для лица, заменяющего родителей;

3) копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о выдаче вида на жительство или копия удостоверения беженца (для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в России) — если назначение и выплата пособия осуществляются органом социальной защиты населения;

4) копия разрешения на временное проживание — для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих в России и не подлежащих обязательному социальному страхованию;

5) справка из органа социальной защиты по месту жительства о том, что пособие не назначалось и не выплачивалось, в случае обращения за назначением единовременного пособия при рождении ребенка в орган социальной защиты населения по месту фактического проживания либо по месту пребывания;

6) копии документов, подтверждающих статус, а также справка из территориального органа Фонда социального страхования об отсутствии регистрации в территориальных органах Фонда в качестве страхователя и о неполучении единовременного пособия при рождении ребенка за счет средств обязательного социального страхования для физических лиц, осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, иных физических лиц, профессиональная деятельность которых подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, — в случае, если назначение и выплата им единовременного пособия при рождении ребенка осуществляются органами социальной защиты населения.

 

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Артём Шабанов
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 547 от 27 сентября 2019 года

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Просмотров: 64 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:52

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