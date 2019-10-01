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СпецпроектИстория

Кино и немец

В 1925 году Франц Шиллингер снял один из первых советских фильмов «По Большому каньону Крыма»

26 сентября 145 лет со дня рождения выдающегося испытателя, биолога-охотоведа, кинооператора и художника-таксидермиста, чья жизнь напоминала приключенческий роман с захватывающим сюжетом и трагичным финало
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Крик о помощи

В ноябре 1937-го Франц Францевич Шиллингер написал письмо. Подлинник этой исповеди хранится в Архиве Российской Академии наук, а текст его обнародовали Владимир Данилов и Феликс Штильмарк. Шиллингер, правда, писал не для архивов, не для истории и уж тем более не для всех. Это был «крик души», воззвание о помощи. Адресатом выступал старший коллега по прежней работе, известный ученый-зоолог, член-корр. АН СССР и академик ВАСХНИЛ Николай Кулагин. «Глубокоуважаемый Николай Михайлович, простите, что я в своем отчаянии — а оно начинает мною овладевать — обращаюсь к Вам с покорнейшей просьбой, если возможно, то помочь мне получить какую-нибудь должность. Я мог бы работать по охране природы и по заповедникам, по охотничьему хозяйству и дичеразведению, по лесопарковому хозяйству Москвы и оживлению лесов соответствующими животными, по лесопарковому хозяйству курортов Крыма; мог бы принять участие в строительстве нового ботанического сада на Воробьевых горах; с большим удовольствием выполнил бы поручение поехать на Алтай и привезти несколько экземпляров рогатого скота, который совершенно тождествен с шотландским и английским полудиким быком... В Тимирязевском институте они могли бы найти применение и подвергнуться изучению. Согласен немедленно вылететь на остров Врангеля ради охраны и подготовки трупа мамонта для отправки в Ленинград. Дело препарирования я изучал в свое время в Вене у братьев Годек и в Кишиневе у Остермана.

На всякий случай прилагаю на 8 листах некоторые справки, отзывы и рекомендации, характеризующие мою деятельность. Может быть, Вы будете любезны просмотреть. Повторяя свои извинения, остаюсь вечно Вам обязанный и преданный Ф. Шиллингер» — так заканчивал своё послание Франц Францевич. Но спасательный круг ему никто не кинул. Слишком опасно было связываться с тем, кто оказался не в том месте, не в то время, с тем, кого уже определили в круг враждебности. Шиллингеру присудили восемь лет по подозрению в шпионаже. Его жена и дочь тоже пошли по этапу.

Но Франц Францевич всё не унимался. Даже находясь в местах не столь отдалённых, регулярно посылал письма с бесконечными предложениями об охране природы России. Но всему в конце концов приходит конец. Вспомнили о неугомонном «рыцаре природы» только в 70-х. Первая публикация о Шиллингере появилась в 1977 г. в журнале «Охота и охотничье хозяйство» № 5. Позднее им заинтересовались в журнале «Уральский следопыт» (№ 5, 1989). А о своей жизни и приключениях рассказал нам сам Шиллингер в том самом, оставленном без ответа письме.

Природоохранный мессия

Франца Шиллингера направили в Крым в 1925-м. К тому времени за его плечами были: опыт в изготовлении зоологических препаратов; служба при Наркомпросе; несколько экспедиций и поездок по заповедникам, где он организовывал, обследовал, оформлял границы будущих и расширял границы существующих заповедников, консультировал и инспектировал, проводил ревизии. Всё это он делал аккуратно со знанием дела, не жалея себя и своих близких. Потому и заслужил репутацию яростного борца за правое дело охраны природы. Он был своего рода фанатиком — не считался с жертвами и тратами во имя великой цели.

Трудоголизм, которым он страдал сам и привил детям, стал одной из причин смерти его старшей дочери Марии. Она служила машинисткой в «Центрохоте». И когда почувствовала лёгкое недомогание, не обратила внимания. Работа прежде всего! Как итог: смерть через несколько дней от менингита в возрасте 19 лет. Но даже это потрясение не заставило Франца Францевича отказаться от своего природоохранного миссионерства. Да, в Крым он ехал именно как миссионер.

Крымская арифметика

«Меня направили в Крым со 136 рублями тоже без суточных с окладом 125 р. в месяц», — пишет он. Сетует. Хотя, казалось бы, это не так уж мало. Средняя зарплата составляла тогда порядка 50-60 рублей. Хлеб стоил 22,5 копейки, сахар — 79 коп., колбаса — 85 коп. То бишь прокормиться Шиллингер вполне мог, причем не плохо. Но ведь в данном случае речь идет не о прокорме одного отдельно взятого человека, а о масштабных исследованиях в интересах государства. С этой точки зрения, сумма, которой располагал Франц Францевич, ничтожно мала. Потому он и вкладывал собственные средства, выкручивался, как мог.

«Я тем не менее выполнил все, что мне было задано, работал там (в Крыму) 4 месяца, но это мне стоило телескопа Лейца, фото- и киноаппарата, двух ружей. Не желая более загромождать эти строки подробным перечислением, где и сколько я расходовал своих средств, снаряжения и спецодежды, которые я всегда использовал свои, упомяну только, что на это пошло более 10 тысяч рублей, не считая амортизации моего снаряжения и вещей», — сводит дебет с кредитом Шиллингер.

Понятно, что этот материальный подвиг Шиллингера никто не оценил. И уж тем более не вознаградил. Ведь известно, кто везёт, того и погоняют. Потому на следующее исследование Крыма Франц Францевич не получил ни копейки. Помог тот самый, вышедший в 1926 году фильм о Большом каньоне.

В 1932 году Шиллингер наконец получил деньги за авторские экземпляры кинофильма. Казалось бы, целое состояние — 5 тысяч рублей! На самом деле это действительно были бы большие деньги, получи их Шиллингер сразу. А в 1932-м цены и зарплаты были уже не те. Хлеб, к примеру, стоил уже 75 копеек. Зарплаты выросли минимум в 5 раз.

Впрочем, для Шиллингера тогда это было не важно.

«Вместо отпуска и лечения я эти деньги опять же употребил на дополнительное обследование Крыма, в результате чего была издана моя книга. Написал я ее безвозмездно, так же как и книгу об Арало-Тургайском проливе, и все мои статьи и заметки в журнале „Охрана природы“», — признавался учёный. И подытоживал: «Моя работа о Крыме имела последствием то, что теперь на Крым обращено должное внимание и проводятся большие лесокультурные работы».

Незакономерный итог

При непосредственном участии Франца Францевича Шиллингера были созданы или pасшиpены заповедники: Печоpо-Илычский, Алтайский, Hауpзумский, Кpымский, Кзыл-Агачский, Алма-Атинский, Боpовое, Кондо-Сосьвинский, Байкальские. В 1918 г. по его инициативе учредили госмастеpские по изготовлению наглядных учебных пособий для школ. Фpанц Фpанцевич был активнейшим автором журнала «Охрана природы». Из-под его пера вышли не потерявшие свое значение и сейчас 10 книг и 50 статей, в том числе и уже упомянутая книга «Крымский полуостров, его роль и значение в СССР». В начале 30-х годов по его инициативе при Всероссийском обществе охраны природы была создана Крымская комиссия, немало сделавшая для охраны уникальной природы полуострова.

Человек могучего телосложения и неуёмной энергии Шиллингер умер в лагере «Сосьва» Свердловской области 4 мая 1943 г. от истощения.

Елена БОНДАРЮК
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 547 от 27 сентября 2019 года

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Просмотров: 82 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:55

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