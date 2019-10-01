Утраченный символ

Повод вспомнить о генерале от инфантерии, отличившемся в русско-персидских и русско-турецких войнах, Петре Котляревском...

«Биография моя никогда не выйдет — от этого потери не будет, но одно верное описание военных дел, в которых я принимал участие, может принести пользу военной молодежи, — сказал, как напророчил, Пётр Степанович.

Вспомнить всё

В минувшую субботу в Феодосии произошло примечательное, можно сказать историческое, событие. В городе собираются поставить памятник «забытому воину забытых войн» Петру Котляревскому. Почему забытому? Потому, что это, увы, так. О легендарном герое дней минувших куда чаще вспоминали в художественной литературе, чем в увесистых монографиях высоколобых учёных.

«Тебя я воспою, герой, / О Котляревский, бич Кавказа! / Куда ни мчался ты грозой — / Твой ход, как черная зараза...» — это строки из поэмы «Кавказский пленник» Александра Пушкина. «Бич Кавказа» — прозвище громкое, но меткое, что называется, не в бровь, а в глаз. Впрочем, то же можно сказать и о других «псевдонимах» генерала — «воин, подобный метеору», «кавказский Суворов» и прочие. Казалось бы, как такого забудешь. Забыли. Ни памятников у Котляревского не имелось, ни музеев. Но, к счастью, времена меняются. И 21 сентября текущего года вполне может оказаться этим самым переломным моментом, началом пути от забвения к прозрению. Ведь, говорят, памятнику в Феодосии, где некогда был последний приют уставшего победителя, быть.

В церемонии закладки камня принимали участие министр культуры РФ Владимир Мединский и глава республиканского Минкультуры Арина Новосельская.

«Так получилось, что величайший воинский талант, патриот и выдающийся человек, который показывает, каким должен быть офицер, оказался забытым в истории. Мы поставим этот памятник силами военно-исторического общества при поддержке властей республики и города. Хотелось бы, чтобы сюда приходили моряки, солдаты, новобранцы, курсанты, те, кто только учатся, становятся офицерами, чтобы смотрели и понимали, как надо жить», — сказал Мединский, который также является председателем РВИО.

Памятник будет установлен в 2020 году Российским военно-историческим обществом (РВИО) при поддержке правительства Крыма в рамках нацпроекта «Культура» неподалеку от Феодосийской картинной галереи художника-мариниста И. К. Айвазовского, который был дружен с Котляревским.

По информации пресс-службы РВИО, в настоящее время общество проводит открытый конкурс на лучший проект памятника. Финальная работа будет определена в ноябре, после чего начнется его изготовление.

Стоит напомнить, что национальный проект «Культура» разработан в целях реализации президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. На реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годах планируется выделить 113,5 млрд рублей. В нацпроект включены три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

Разговор без акцента

Теперь идеологические акценты расставлены, кажется, правильно. По заслугам и награда. А то раньше с этим дело обстояло как-то не очень. Вернее, никак. Некоторые даже сетовали, мол, большинство тех, кто помнит славного генерала, знают о нём лишь по миниатюре «Воин, метеору подобный» Валентина Пикуля, автора, который «позволял себе некоторые вольности в изложении исторических событий и своеобразно расставлял те самые, уже упомянутые идеологические акценты». Эта неправильность в том, что, по мнению Пикуля, Котляревский сломался не после смерти любимой жены и новорожденного сына, а после выяснений отношений с государем — императором. «Его заподозрили, будто не кровью, а сильною рукой в «верхах» сделал он свою карьеру — скорую, как полет метеора. Боль этой обиды была столь невыносима, что Петр Степанович тут же подал в отставку... Полный инвалид, он думал, что скоро умрет, а потому заказал себе печать, на которой был изображен скелет при сабле и с орденами Котляревского средь голых ребер... Он не умер, а прожил еще тридцать девять лет в отставке, угрюмо и молчаливо страдая. Это была не жизнь, а сплошная нечеловеческая пытка. О нем писали тогда в таких выражениях: «Ура — Котляревский! Ты обратился в драгоценный мешок, в котором хранятся в щепы избитые, геройские твои кости...» — писал Валентин Пикуль. И в тех же выражениях продолжал о крымском этапе жизни отставника: «Последние годы он провел близ Феодосии, где на голом солончаке пустынного берега купил себе неуютный дом. Пусто было в его комнатах. Получая очень большую пенсию, Котляревский жил бедняком, ибо не забывал о таких же инвалидах, как и он сам, — о своих героях-солдатах, которые получали пенсию от него лично. Гостям Котляревский показывал шкатулку, тряся ее в руках, а внутри что-то сухо и громко стучало.

— Здесь стучат сорок костей вашего „генерала-метеора“!»

В оправдание Пикуля стоит заметить, что вольности позволяли себе и другие писатели с более громкими именами, к примеру, знаменитый Александр Дюма. Но ведь никто и не собирается считать его «Три мушкетёра» учебником истории. Для литераторов важны эмоции. И интерес со стороны читателей, который вполне может перерасти в интерес общественный. Хотя, — и это ещё один аргумент в защиту Пикуля, — тот факт, что Котляревский умер, не оставив себе даже гроша на погребение, в миниатюре изложен совершенно правдиво. Его действительно закопали в саду возле дома, где этот прах и оставался лежать в забвении долгие-долгие годы.

В поисках собственного прошлого

Пётр Степанович Котляревский умер в 1852 году (по другим данным, в 1851 году) 21 октября, в 23 часа. Похоронили генерала недалеко от его дачи «Добрый приют». Во время церемонии прощания с непобедимым воином на рейде выстроилась эскадра кораблей Черноморского флота с приспущенными флагами.

В последней четверти ХIХ века дом Котляревского перешёл в собственность будущего московского головы Константина Васильевича Рукавишникова. В 1882 году на его средства над могилами Котляревского и Шультена, верного сподвижника генерала, был воздвигнут памятник-часовня.

Позже Рукавишников объявил, что дачу Котляревского и землю в округе он передает в дар городу Феодосии. Но, к сожалению, юридически акт дарения Константин Васильевич оформить не успел. И вскоре на этой земле появились новые дачи. Могила Котляревского оказалась между дач, недалеко от дворца табачного миллионера Стамболи. Состояние захоронения постоянно ухудшалось. Время от времени поднимался вопрос о переносе праха героя, но к согласию чиновники городской думы так и не пришли. А потом случились революция и гражданская война. Склеп разобрали. И о Котляревском снова, в который раз, забыли.

Память стала возвращаться шесть лет назад — в 2013 году на одном из зданий военного клинического санатория «Феодосийский», который тогда принадлежал Министерству обороны Украины, недалеко от знаменитого Пушкинского грота, в месте, где раньше стояла дача «Добрый приют», установили памятную доску. Это стало возможным благодаря усилиям неравнодушных феодосийцев — деньги собирали буквально с миру по нитке. Теперь всё куда более масштабно. На государственном уровне. И хочется верить, что это только начало.