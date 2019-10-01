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СоциумПотребитель

Алкогольная дезориентация

Кто избавит мужчин от вредных привычек?

Или проблема настолько серьёзна, что без вмешательства государства не справиться?

Ищите женщину?

Совсем недавно, буквально на прошлой неделе, депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров в одном из интервью заявил, что «сварливые жены» виноваты в самоубийствах и алкоголизме российских мужчин. По его словам, мужчины не хотят жить, потому что не чувствуют себя нужными в семье, а пьют, потому что дома их «клюют за низкую зарплату и за отсутствие отпуска на море».

«А как он расправит плечи, когда у него дома вместо борща и жареной картошки постоянные скандалы и упреки?» — сказал Петров. Он отметил, что женщинам нужно понизить запросы и радоваться тому, что есть, напомнив сказку о золотой рыбке.

Глубина пропасти

С тем, что российские мужчины спиваются по вине женщин, тоже не всё однозначно. Анализ истории алкоголизма в России и статистические данные свидетельствуют, что в этом деле государство играет куда более важную роль, чем отдельно взятые сварливые тётки. Причём глубина проблемы столь велика, что тут не Пушкина бы вспоминать, а Герцена с Чернышевским с их «Кто виноват?» и «Что делать?».

Рост числа пьющих и спивающихся в Росси связывают в первую очередь с запретом простому люду гнать брагу и одновременным распространением «царевых кабаков». Было это в далёком XVI веке. Ситуация усугубилась во времена правления Петра I и распространения питейных заведений, торговавших водкой практически в любое время суток.

Статистические данные двухлетней давности свидетельствует о наличии в России 12,5 миллионов зависимых от алкоголя. 85% пьющих юношей и, заметьте, девушек страдали пивным алкоголизмом. Более 20% мальчиков и девочек, ходящих в школу, пили алкогольные напитки каждый день, более 40% — ежемесячно.

Согласно статистическим данным, потребление винных напитков на одну душу населения 1890 году составляло 2,46 литра, в 1910 — 4,7 литра, в 1913 — чуть более 6 литров. С 1914 года в России началась антиалкогольная кампания, позволившая снизить цифры показателей до рекордной отметки — 0,2 л в год. Советская власть в первые годы своего правления также направила все силы на поддержание у граждан трезвого образа жизни. Эта политика приносила свои плоды вплоть до 60-х годов прошлого столетия. Если в 1960 г. уровень потребления алкоголя на человека составлял 3,9 л в год, то в 1970 г. — 6,7 литров, в середине 80-х — 11,5 л, в 1994 г. — 15 л, в 1995 — 18 л в год.

Статистика за 2011 год утверждала, что от алкоголизма погибло около 33% всех мужчин и 15% женщин, приблизительно 500 000 человек ежегодно. Столько людей не погибает во времена войн, эпидемий или стихийных бедствий, даже если эти данные суммировать.

Статистика за 2014 год пугает ещё больше: 76% населения России употребляет спиртные напитки каждый день; 20% девушек и 30% парней не отказываются от алкоголя во время праздников или других мероприятий; коэффициент смертности после отравления алкогольными напитками равен количеству смертей, произошедших в дорожно-транспортных авариях.

Свет в конце тоннеля

В текущем году ситуация, надо признать, всё же несколько улучшилась. Употребление алкоголя на душу населения сократилось до 9 литров. И эксперты склонны утверждать, что всё это не потому, что у российских женщин внезапно улучшился характер, а благодаря тому, что в правительстве России не на шутку заинтересовались вопросом алкоголизации россиян. Был введен ряд ограничений на продажу алкоголя в определенные дни (это, в частности, всероссийские детские и молодежные праздники). Кроме того, каждому субъекту федерации разрешили устанавливать даты, когда торговым точкам запрещено заниматься продажей алкоголя. А ещё были названы места, где горячительные напитки не продают в любое время суток. Перечень их внушительный. Это школы, больницы, детские сады, культурные и спортивные заведения независимо от вида их деятельности. Сюда входят государственные и частные организации. В ограничительный список попали все виды общественного транспорта, военные объекты, автозаправки.

Ещё одну причину, приведшую к трезвости многих россиян, озвучил Валерий Федоров, который руководит Центром по изучению общественного мнения. Иметь личный транспорт в России стало престижно. Употреблять алкоголь водителям автотранспорта опасно для жизни. Поэтому они стали серьезнее относиться к безопасности на дорогах.

Известно, что введенные запреты привели к тому, что показатель смертности среди сильной половины уже снизился почти на два десятка процентов. Эти показатели включают и смертность от алкогольного отравления.

Евгения ПРИЙМАК
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 547 от 27 сентября 2019 года

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Просмотров: 119 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:04

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