Кадровые перипетии

Крымский парламент работает в усиленном режиме

Продолжается череда судьбоносных заседаний Государственного совета республики новой каденции. Депутаты одно за другим принимают решения, призванные кардинально изменить качество жизни на полуострове. В лучшую сторону, само собой.

Кредит доверия

Главное решение, принятое Государственным советом республики на очередной внеочередной сессии во вторник, – разделение должностей главы Крыма и председателя Совета министров. Также парламентарии согласовали освобождение Юрия Гоцанюка от должности заместителя председателя крымского правительства и его назначение на пост премьер-министра.

Владимир Константинов, председатель Государственного совета РК:

«Впервые в истории республики мы формируем новый институт – это шаг в развитии нашей исполнительной системы власти, в повышении её эффективности. С Юрием Гоцанюком я знаком очень давно, ещё с украинского периода. Более плотно судьба нас свела, когда он был председателем Первомайского районного совета. Он очень эффективный и опытный руководитель».

Новый председатель Совета министров, по его словам, намерен повысить интенсивность работы органов местной исполнительной власти и усилить ответственность за принятие управленческих решений. А главным приоритетом в своей работе Юрий Гоцанюк назвал ускорение реализации действующих программ развития региона. Речь идёт, как вы понимаете, о федеральной целевой программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя, майских указах президента, стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года, поручениях главы Крыма, а также региональных и ведомственных программах, которые захватывают практически все сферы жизни полуострова.

Юрий Гоцанюк, премьер-министр РК:

«Я человек командной работы. Только сообща при тесном взаимодействии ответственных людей, профессионалов, объединённых общими целями и задачами, можно решать самые сложные вопросы. Нестандартные проблемы уже решены благодаря слаженной системной работе органов власти. Мы начинали с низких стартовых позиций, многое пришлось делать с нуля. Но за пять лет Крым сделал колоссальный рывок в своём развитии. Идёт модернизация всех отраслей экономики и социальной сферы. Постепенно решаются насущные проблемы крымчан. Результат нашей деятельности видят все граждане, которые на прошедших выборах выдали нам новый кредит доверия на пять лет. Это ко многому нас обязывает. Уверен, что под руководством главы республики, председателя Государственного cовета, при поддержке нашего президента Владимира Путина, конструктивной работе с правоохранительными органами, сенаторами Совета Федерации, депутатами Государственной Думы – мы добьёмся главной цели: повышения уровня и качества жизни крымчан».

«Первое лицо» республики

Между тем, далеко не все жители полуострова осведомлены по поводу того, кто такой Юрий Гоцанюк. Надо сказать, что за годы своей работы в качестве заместителя главы крымского правительства он старательно избегал публичных выступлений и редко фигурировал в материалах местных СМИ. Тем не менее, новый премьер-министр работает в крымском Совмине с августа 2016 года. В качестве зампреда курировал в основном агропромышленный комплекс республики.

Если говорить о биографии политика, то Юрий Гоцанюк родился в Крыму в 1966 году, в селе Новая Деревня Красноперекопского района. В 1996 году окончил Крымский сельскохозяйственный институт им. М.И. Калинина по специальности «агрономия». В 2007-м получил степень магистра в Одесском региональном институте государственного управления НАГУ при президенте Украины по специальности «государственное управление».

Первым местом работы нового премьера стал колхоз «Знамя коммунизма» в Первомайском районе, где он трудился трактористом. В 1990 году занял должность агронома, а спустя три года получил место управляющего в одном из отделений колхоза. В 2000 году был назначен на пост председателя сельскохозяйственного производственного кооператива в Первомайском районе. В 2003-м стал заместителем председателя Первомайской районной государственной администрации, а чуть позже сам её возглавил. В 2013 году его перевели на аналогичную должность в Нижнегорской РГА. В декабре 2014 года Гоцанюк возглавил администрацию Первомайского района и уже оттуда переместился в Совет министров РК.

На полтысячи больше

Кстати, о кадровых решениях, принятых на минувшей сессии. Государственный совет в двух чтениях одобрил законопроект, разрешающий совмещать должности вице-премьера правительства республики и министра труда и социальной защиты. Документ предполагает, что эти должности займёт один человек, но при этом ставка оклада повышаться не будет и останется на уровне зарплаты зампреда.

Как вы помните, в настоящее время Министерство труда и соцзащиты возглавляет Елена Романовская. Она является одним из «ветеранов» крымского Совмина, продержавшись в его стенах со времён формирования правительства в 2014 году. Станет ли она той, кто, согласно решению парламента, возьмёт на себя ещё и функции вице-премьера, пока неизвестно – новый состав правительства всё ещё находится в стадии формирования.

Подобное совмещение должностей, заметим, явление для крымского Совмина не новое: с октября прошлого года Ирина Кивико успешно выполняет функции как вице-премьера, так и министра финансов республики.

В заключение о ещё одном немаловажном решении крымского парламента, принятом на минувшей сессии. Депутаты поддержали в двух чтениях законопроект об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в республике на 2020 год, в соответствии с которым данный показатель должен быть увеличен до 8912 рублей. Это на 542 рубля больше, чем было.

Принятие этого законопроекта позволит территориальному органу Пенсионного фонда РФ устанавливать социальную доплату к пенсии неработающего пенсионера в случае, если общая сумма его материального обеспечения не достигает величины нового прожиточного минимума.