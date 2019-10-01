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Вне законаСкандал

«Что хочу, то и ворочу»

Жители квартала «Каштановый» против строительства на придомовой территории

В Гвардейском власти строят как хотят и где хотят, не обращая внимания на мнение жителей

«Крымскому Телеграфу» стали известны очередные скандальные факты деятельности администрации поселка Гвардейское Симферопольского района. Оказалось, что власти упорно и почему-то безнаказанно нарушают правила размещения торговых объектов, а также собираются строить дом в рекреационной зоне, фактически обманывая местных жителей.

Хотят обмануть?

Эта история очень наглядно показывает истинное отношение местных властей к жителям поселка Гвардейское. И, увы, показывает с негативной стороны. Дело в том, что в Гвардейском, возле дома №26 на улице Гагарина, чиновники уже несколько лет хотят построить многоквартирный дом. Люди – против, но местные власти, как говорится, тихим сапом продолжают действовать, не отказываясь от своего намерения... Впрочем, обо всем по порядку.

Судя по документам, которые есть в распоряжении «Крымского Телеграфа» (протест прокурора Симферопольского района и соответствующее этому протесту решение Гвардейского сельского совета), строительство многоквартирного дома возле дома №26 на улице Гагарина планировалось еще в 2015 году, но жители выступили против, и стройку вроде бы отменили. «Вроде бы» – потому, что последующие события показали обратное.

«Месяца за полтора до выборов приходит председатель сельского совета (неоднократно упоминавшийся в наших публикациях Игорь Чичкин. – Ред.) с каким-то мужчиной и таким образом проходит возле 26-го дома встреча с избирателями, – рассказала «КТ» местная общественница Кристина Фертикова. – Он говорит: вот здесь я вам дороги сделаю, благоустрою, отремонтирую. И это всё, дескать, за счет инвесторов. Соответственно, люди начали интересоваться, что за инвестор такой? И выяснилось, что инвестор будет тут дом строить!»

Как объясняют жители, возле их дома такое место, что если там построят многоквартирный дом, то вообще никакой придомовой территории не остается. И где, например, играть детям? Где могут отдохнуть пенсионеры? А ближайший двор очень далеко и везде дороги – неудобно и небезопасно туда будет ходить. И люди, естественно, выступили против, стали возмущаться.

«А потом, за неделю перед выборами, снова появился представитель сельского совета и сказал: «Нет-нет, никакой аренды земли под застройку тут нет, никаких застройщиков, это была просто инициатива, просто предложение», – продолжает Кристина Фертикова. – Ну, люди и успокоились. А я написала обращение, чтобы проверить их слова. И пришел ответ (копия есть в распоряжении редакции. – Ред.), что земля там с 2017 года находится в аренде! Это они уже в 2017 году знали, что сдали эту землю в аренду, и не верится, что сельский совет не знает, под какие цели он её выделил. Должны же спрашивать, под какие цели? Должна быть проектная, сметная документация у арендатора и прочее...»

То есть, что получается? Уже два года назад местные власти сдали участок земли в аренду, несмотря на предыдущий протест и людей, и прокуратуры. И сейчас пытаются, что называется, сделать хорошую мину при плохой игре. И фактически обманывают жителей.

«Есть протокол собрания, где мы выступили против строительства, что мы хотим, чтобы там была парковая зона. Там – уютный уголок и нет варианта для появления дома», – считают люди.

Власть рискует, но бездействует

Также в одном из предыдущих номеров («Крымский ТелеграфЪ» №541 от 16 августа 2019 года) мы рассказывали о выделении в Гвардейском, около объекта на улице Ленина, 2, места для торговой точки, что вызвало массу вопросов у собственника. В частности, напомним, что в распоряжении редакции появилось постановление администрации Гвардейского сельского поселения, датируемое апрелем нынешнего года, о том, чтобы «внести изменения и дополнения в схему размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях», находящихся на территории данного муниципального образования. Среди прочего, речь там идет об установке вышеупомянутого торгового павильона на улице Ленина. Но, как оказалось, установка данной торговой точки противоречит государственным нормам и стандартам, которые устанавливают определенные требования к размещению НТО. И клочок газона вплотную к окнам и фасаду стоящего там же здания, который выделил в апреле глава администрации Игорь Чичкин под павильон, никак не вписывается в указанные ГОСТом требования. В общем, налицо – заведомые нарушения, на которые администрация почему-то закрывает глаза. Но последовала реакция собственника. В том числе было направлено соответствующее обращение в прокуратуру района. В ответе же прокуратуры, который есть в распоряжении «КТ», мы обратили внимание на несколько примечательных моментов. В документе от 19 сентября этого года за подписью заместителя прокурора Симферопольского района Н. В. Горбунова сообщается о том, что «доводы, изложенные в обращении, нашли подтверждение в ходе проверки, проведенной прокуратурой района». И по факту «ненадлежащей реализации предоставленных полномочий в сфере размещения нестационарных торговых объектов и разработки соответствующей схемы, в адрес администрации Гвардейского сельского поселения внесено соответствующее представление», а также сообщается, что районной прокуратурой принесен протест на постановление администрации. Впрочем, добавляется, что «оснований для принятия иных мер прокурорского реагирования в настоящий момент не имеется».

Что же, по тому, как развиваются события, редакция газеты «Крымский ТелеграфЪ» видит, что проблемы поселка Гвардейское, освещаемые нами, не остаются без внимания, и мы будем следить, как продолжится эта история. Очень странная, заметим, история. В которой прокуратура опротестовывает решение, а местная власть идет на риск, но ничего не делает для исправления ситуации…

Валерий АНДРЕЕВ
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 548 от 4 октября 2019 года

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Просмотров: 116 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:50

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