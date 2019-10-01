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РегионыСимферополь

Кости в горсаду

Работы ведёт «Вода Крыма»

В Симферополе наткнулись на захоронения Ак-Мечети?

 

В Симферополе, на территории Екатерининского сквера, рабочие при проверке коммуникаций обнаружили человеческие останки. По словам специалистов, в этой части города около 250 лет назад располагалось кладбище. После необычной находки сотрудники предприятия «Вода Крыма» приняли решение обратиться к силовикам.

 

В этой траншее и обнаружили человеческие останки

Неординарный случай

Несколько дней назад в столице Крыма во время земляных работ в Екатерининском сквере, что расположен вдоль улицы Ленина и берега Салгира – с другой стороны, – обнаружились кости, похожие на человеческие. На выброшенные из земли человеческие останки первым обратил внимание крымский краевед Иван Коваленко. И разместил соответствующий пост в социальной сети Facebook, сопроводив его соответствующими фотографиями. «Сегодня в горсаду копают траншею. Шел вечером, заглянул. Тут же в отвалах валяются человеческие кости – позвонки, ребра, кусочки черепов. Просто валяются. Это были жители татарской Ак-Мечети. Строители, которые копали, они соображают, что нужно обратиться в полицию, к археологам?» – сообщил Иван Коваленко. Оказалось, что соображают. Да и с «жителями Ак-Мечети» тоже оказалось верно. Но обо всём по порядку.

Как выяснилось, земляные работы в этом месте проводило ГУП РК «Вода Крыма», и директор симферопольского филиала данного предприятия Роман Восколупов сообщил журналистам, что после обнаружения костей было принято решение обратиться к силовикам, уточнив, что «следственные действия никак не отразятся на сроках завершения работ». Неординарные находки подтвердили и рабочие, проверявшие водные коммуникации недалеко от раскопа. И «украсили» новость дополнительными подробностями. «Тут вообще место такое: вон когда еще Зеленый театр ремонтировали в 90-е, так находили и черепа. Кладбище тут было», – рассказали рабочие журналистам.

На месте сквера было кладбище

Специалисты не удивлены

Позже появились и комментарии специалистов, заверивших, что человеческие кости, найденные в траншее, имеют почтенный возраст. Также были сделаны соответствующие заявления и историками. В частности, директор Музея истории города Симферополя Ирина Вдовиченко подтвердила – найденным костям, скорее всего, больше двух веков. «Это связано, несомненно, с существовавшим на этой территории кладбищем, которое фиксировали путешественники XVII-XVIII вв. Кроме того, у нас есть план Симферополя конца XVIII века из военно-исторического архива. План составлял Иосиф де Рибас, отправившийся весной 1783 года в распоряжение Григория Потемкина на юг России. Здесь изображена Ак-Мечеть, а внизу возле Салгира – кладбище. Кладбище значительное, большое, оно доходило в одну сторону почти до того места, где сейчас поворот с улицы Воровского на Неаполь Скифский, а в другую – от современной улицы Кирова до Архивного спуска», – рассказала Ирина Вдовиченко. По ее словам, старинное кладбище было только на левом берегу Салгира, где тогда располагался и сам район Ак-Мечеть.

Не удивились находке и местные археологи. То, что на месте Центрального парка культуры прежде было кладбище Ак-Мечети, им было известно давно, и новость об обнаружении очень старых человеческих костей в этом районе не стала неожиданностью для специалистов. Более того, историки говорят, что прежде это была довольно распространенная практика – устраивать скверы на месте старых кладбищ, когда строился город. Эти места просто оставляли незастроенными, чтобы не тревожить кости давно усопших. Так произошло и в Симферополе, когда более двухсот лет назад в крымской столице появился городской парк.

Впрочем, когда этот номер «Крымского Телеграфа» уже выходил в печать, появилась и другая информация. Как сообщила официальный представитель Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым Анна Зяблова, «на место обнаружения костных останков в Екатерининском сквере выезжали антропологи ООО «Терра» и специалисты Института этнологии и антропологии РАН, которые после предварительного ознакомления пришли к выводу, что кости не человека, а животных».

Нина АРХИПОВА
Фото В. Зайцев, facebook.com
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 548 от 4 октября 2019 года

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Просмотров: 121 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 10:04

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