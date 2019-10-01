Ни пройти, ни проехать

Обратная сторона преображения крымской столицы

Симферополь погряз в ремонте. По-другому сложившуюся ситуацию уже не назвать. По центральной части крымской столицы невозможно не только проехать, но и пройти. Необходимость проводимых работ никто не отрицает, но их организация, увы, наводит уныние.

Проезда нет…

В прошлом номере «Крымского Телеграфа» мы уже сообщали читателям о том, что подрядчик капитального ремонта улицы Александра Невского в Симферополе приступил к выполнению второго этапа работ. По словам представителя предприятия-подрядчика Апета Акопяна, работы на первом участке (от площади Советской до Суворовского спуска) удалось закончить на две недели раньше запланированного срока. Правда, у граждан, успевших оценить качество сделанного, возникли некоторые нарекания по поводу увиденного. Но на этом этапе любые огрехи и шероховатости (как, впрочем, и откровенный брак) можно оправдать постулатом «полработы не смотрят». Так что воздержимся от огульных выводов и дождёмся полного завершения проекта.

Как бы то ни было, следующая часть работ пройдёт на отрезке от Суворовского спуска до пересечения с улицей Толстого. Их планируют завершить уже к середине октября. Третьим этапом станет обновление дорожного полотна на отрезке от пересечения с улицей Толстого до пересечения с улицей Павленко.

Разумеется, поскольку улица Александра Невского является одной из основных транспортных артерий крымской столицы, перекрытие даже небольшого её участка ощутимо усложнило дорожную обстановку в городе. Однако этого уполномоченным лицам показалось мало, так что было принято решение ограничить ещё и движение по улице Толстого. Такая мера потребовалась для того, чтобы отремонтировать аварийный мост над Салгиром – работы продлятся, в лучшем случае, до 15 ноября.

Павел Кузнецов, заместитель главы администрации Симферополя:

«Уже начались работы в рамках выполнения муниципального контракта по капитальному ремонту моста на улице Толстого. Выполнена фрезеровка старого асфальтобетонного покрытия, ведётся разборка бортового камня. В дальнейшем будет выполнен ремонт пролётных строений, замена дорожного покрытия, гидроизоляция опор, а также очистка, окраска и усиление всех мостовых конструкций».

Вообще в этом году в Симферополе запланирован капитальный ремонт сразу двух мостов – на улицах Толстого и Гагарина. До конца дорожностроительного сезона осталось совсем немного, так что городские власти торопятся, как могут, чтобы успеть освоить выделенные на работы деньги. Как-никак средства предоставлены резервным фондом президента Российской Федерации, и возвращать их потому, что не успели потратить, будет, мягко говоря, не комильфо. В общем, не ровен час мост на Гагарина закроют, не дожидаясь окончания ремонта на Толстого. И если учесть, что на проведение полноценного ремонта одного моста подрядчику требуется около шести недель, движение в городе рискует стать намертво.

…прохода тоже

Разумеется, граждане стараются относиться к происходящему терпеливо и с пониманием. Ремонт городским улицам нужен – с этим никто не спорит. И даже изрядно затруднённое движение можно пережить ради общего блага. А тут ещё чиновники, апеллируя к гражданской сознательности, призывают горожан оставлять личный транспорт в гаражах и перемещаться по Симферополю сугубо на общественном. Или, что ещё лучше, пешком. Однако и это, прямо скажем, не выход.

Путешествие общественным транспортом в свете новой схемы его движения, предложенной Симферопольской администрацией, превратилось в настоящий квест. Как и куда теперь идёт та или иная маршрутка? Где теперь автобусы делают остановки? Ходят ли троллейбусы и каким образом они объезжают перекрытые участки? На все эти и многие другие вопросы людям приходится искать ответы самостоятельно, поскольку из схем и объявлений, предлагаемых городскими властями, к сожалению, мало что понятно.

К этому следует добавить ещё тот факт, что и пешком по центральной части Симферополя в последнее время не очень-то проберёшься. Для ремонта, само собой, перекрывают не только проезжую часть, но и пешеходную зону. Прежде в подобных обстоятельствах «палочкой-выручалочкой» становилась набережная Салгира – по ней можно было быстро и без проблем добраться во многих направлениях. Но в последние несколько месяцев и она была перекрыта.

Беда в том, что и городские чиновники, и подрядчик, выполняющий реконструкцию набережной, рассматривали её сугубо как прогулочную зону, забывая о том, что для многих граждан данный маршрут является единственной возможностью перемещения по городу. Не секрет, что в зелёных зонах появилось немало офисных и торгово-развлекательных центров. Тем, кто в них работает, нужно каким-то образом туда добираться. И зачастую сделать это можно, только пройдя по набережной.

Зато красиво

Кстати, подрядчик обещал завершить ремонт набережной в минувший вторник, однако этого не произошло, так что пешеходы продолжают месить строительную пыль и грязь, пробираясь вдоль реки к своим рабочим местам или по иной надобности. Зато организация за собственные средства засеяла травой 32 тысячи квадратных метров газонов вдоль реки.

Игорь Анацкий, генеральный директор компании-подрядчика:

«Мы начали процесс на участке от улицы Шмидта до проспекта Кирова. Используется технология гидропосева газонной травы. Таким способом всего будет благоустроено 32 тысячи квадратных метров. Этого должно хватить на всю территорию от школы №24 на улице Воровского до Вечного огня и на набережную Малого Салгира. Первые ростки появятся через 10-15 дней, а в ноябре мы уже будем видеть полноценные газоны».

По словам Игоря Анацкого, благоустройство газонов не было указано в контракте капитального ремонта набережной, но компания решила озеленить газоны ради улучшения эстетического вида набережной, а также чтобы ветер не разносил землю и пыль по новой плитке.