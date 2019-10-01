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Говорят, что... в школе ребёнку не вызвали «скорую» Сергей М. обеспокоен: «25.09.2019 года в школе No 17 г. Феодосия произошел несчастный случай. Ученик 3-В класса получил черепно-мозговую травму (сломал лобную кость). Руководство школы приняло решение вызвать родителей – никакой скорой помощи! Мальчику требовалась безотлагательная медпомощь ­(медработник отсутствовал). В итоге мать сама забрала сына и отвезла в больницу. Ребенок потерял много крови, и ночью санавиацией его отправили в Симферополь, где была проделана сложная операция по извлечению лобной кости и переливание крови. От этого никто не застрахован! Самое страшное, что педагоги учат наших детей при таких обстоятельствах незамедлительно вызывать скорую помощь, сами же этого не выполняют по поручению директора. Просьба общественников обратить внимание!» Фома СЛУХАЧЁВ

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Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 548 от 4 октября 2019 года Еще статьи: Красноперекопские негаразды Говорят, что... скорых катастрофически не хватает В Феодосии, Бахчисарае или еще где-то? Говорят, что... в балаклавской школе дети боятся ходить в туалет Скорая помощь не придёт?