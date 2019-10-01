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Говорят, что... детсад может сгореть из-за нескошенной травы
Не представившийся житель крымской столицы призывает навести порядок: «Возле нового детского сада «Акварель» (рядом дома ул. Маринеско, 13, и ул. Шевченко, 49) месяцев шесть не кошена трава (уже высохла даже), а рядом газораспределительная! Не дай бог спичка или сигарета и всё… Рядом в десяти метрах дети! Это нормально?! А потом говорят, что пожары…»
Фома СЛУХАЧЁВ Фото Архив КТ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 548 от 4 октября 2019 года
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