В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... детсад может сгореть из-за нескошенной травы

Не представившийся житель крымской столицы призывает навести порядок: «Возле нового детского сада «Акварель» (рядом дома ул. Маринеско, 13, и ул. Шевченко, 49) месяцев шесть не кошена трава (уже высохла даже), а рядом газо­распределительная! Не дай бог спичка или сигарета и всё… Рядом в десяти метрах дети! Это нормально?! А потом говорят, что пожары…»