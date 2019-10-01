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Говорят, что... возмутили технологии ремонта на ул. А. Невского По мнению горожан, ремонт в центре крымской столицы на ул. Александра Невского прошёл (во всяком случае, в некоторых местах) под девизом «и так сойдёт». Результат явно не стоил долгого стояния в пробках и хождения по пыльным ухабам. В соцсетях симферопольцы активно делятся фотографиями «новых технологий» стыковки швов брусчатки. И удивляются, почему жителям крымской столицы с завидным упорством доказывают, что слова «ремонт» и «реконструкция» в Симферополе равнозначны понятию «убожество». Фома СЛУХАЧЁВ

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Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 548 от 4 октября 2019 года Еще статьи: Актуализировали, так сказать Симферополь должен быть зелёным Проблема или схема? Говорят, что... филармония навевает на горожан грусть «Неудобный ремонт» делают поскорее