В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... на набережной Салгира «крадут» газоны

Говорят, столичные жители уже и не верят, что на отремонтированной набережной Салгира когда-нибудь будут красивые зеленые газоны. Даже виновного в этом уже нашли. Вернее, виновных. Ими оказались суровые симферопольские голуби, которые беззастенчиво съедают посеянные семена газонных трав, едва их успевают засеять. «Как так? – вопрошают горожане в соцсетях. – Ведь в описании гидропосева написано, что создаётся структура, которая защищает семена от смыва дождём, выдувания ветром и съедения птицами, а также препятствует эрозии почвы».