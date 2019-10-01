Праздник сыщиков

5 октября – день рождения российского УГРО

Уголовный розыск МВД России празднует свой очередной профессиональный праздник. 101 год назад декретом Совета народных комиссаров были созданы секции судебно-криминального розыска с функциями, аналогичными современному УГРО. Перед сотрудниками вновь созданных подразделений ставились задачи по возможности знать весь преступный мир своего района, вести за ним наблюдение и предупреждать совершение преступлений. С тех пор работа сыска по своим принципам не очень изменилась.

У истоков УГРО полуострова

История Крымского УГРО берет свое начало в 1920 году после победы Красной Армии над войсками барона Врангеля. 18 ноября по распоряжению председателя ревкома Павлова на местах приступили к созданию подразделений уголовного розыска. Одним из первых начальников крымского УГРО был Филипп Петрович Пешехонцев – участник Первой мировой и Гражданской войны. Он погиб в 26 лет при ликвидации опасной банды в Карасубазарском районе Крыма. Не менее был известен и оперативник УГРО Крыма Фрол Уваров, которому удалось внедриться в опасную преступную группу, после чего та была ликвидирована. В годы Великой Отечественной войны сотрудники крымского УГРО не только воевали на фронтах с внешним врагом, но и сражались с врагом внутренним, то есть бандитизмом. Особенно ярко это показано в фильме «Место встречи изменить нельзя».

Лихие 90-е

Особые испытания выпали на долю крымских оперативников в 90-е годы, в период беспрецедентного разгула преступности. В те годы, когда Крым стал частью Украины, отношение у новых властей к МВД, по крайней мере крымскому, было не самое трепетное. Низкая зарплата, не устроенный быт и низкое материально-техническое обеспечение являлись для органов внутренних дел обыденностью. Тем не менее, оперативники, как могли тогда, противостояли бандитам. В начале 21-го столетия стало, конечно, не так плохо. Но все равно то время тоже оставляло желать лучшего. Ситуация кардинально изменилась после возвращения Крыма в родную гавань.

Российский УГРО Крыма

Стоит отметить, что подавляющее большинство крымских оперативников поддержали возращение полу­острова в Россию. И тот факт, что первым министром внутренних дел вернувшегося на Родину Крыма стал начальник уголовного розыска Симферополя Сергей Абисов, уже о многом говорит. Кстати, Симферопольское городское управление МВД России – самое крупное территориальное подразделение министерства внутренних дел полуострова, а УГРО крымской столицы – одно из самых эффективно работающих розыскных подразделений. В преддверии профессионального праздника своими мыслями о жизни симферопольского УГРО поделился его начальник – подполковник полиции Эльдар Абхаиров.

По словам руководителя розыска, структура столичного сыска стоит из нескольких основных подразделений. Это традиционные для уголовного розыска отделение по раскрытию преступлений против личности, проще говоря «убойное», и отделение по раскрытию имущественных преступлений – квартирных краж, разбоев и грабежей.

В связи с тем, что в последнее время участилось случаи так называемых «дистанционных мошенничеств», это когда злоумышленники, представляясь сотрудниками банков, пытаются выведать персональные данные граждан, появилось и специальное отделение, борющееся и с подобным проявлением криминала.

Всё течет, всё изменяется

Как рассказывает начальник симферопольского УГРО, с возращением Крыма в Россию криминогенная обстановка в столице полуострова заметно изменилась. Некоторые виды криминала вообще сошли на нет. К примеру, нас практически перестали посещать злоумышленники из Закавказья. Раньше подобного рода «товарищи» были постоянными гостями на полуострове. Особенно много на их долю приходилось квартирных краж. Нередко заезжие гости обворовывали десятки жилищ, прежде чем их успевали задержать. Объяснялось это просто: на Украине довольно лояльно относились к гостям из солнечного Закавказья, плюс украинское наказание за домушничество было довольно мягким. Российское миграционное законодательство куда суровей, да и сроки в России за квартирные кражи гораздо больше. Вот и перестали нас посещать некогда нежеланные гости. С их исчезновением практически не стало и такого промысла, как вскрытие автомобилей с помощью сканера.

Тяжелые времена наступили и у карманников, как местных, так и приезжих. Всё дело в том, что люди сейчас пользуются банковскими картами, но мало кто из них носит с собой пин-коды. Так что красть карточку смысла нет. Зато, как уже говорилось, мошенники освоили такой способ, как дистанционное надувательство, но с этой напастью тоже будет покончено, как путем информирования населения, так и оперативным путем. Немало сейчас хлопот доставляют правоохранителям наркоторговцы. Если практически исчезли такие старые и ужасные наркотики, как «крокодил», то появились так называемые «соли» – чистейшая химия, употребление которой вызывает привыкание уже после первого раза. А распространяют «соли», казалось бы, «безопасным бесконтактным способом», но и на такие уловки у оперативников есть свои методы. Вообще же эффективность работы симферопольского УГРО достаточно высокая, и розыскникам не стыдно встретить свой профессиональный праздник. К примеру, не так давно сыщики задержали группу профессиональных домушников из Краснодара. Эта группа с помощью подбора ключа вскрыла более 10 квартир в столице Крыма.

Чем живет симферопольский УГРО

Как рассказывает Эльдар Абхаиров, с возращением Крыма в Россию довольно-таки много изменилось в работе и жизни сотрудников уголовного розыска. Во-первых, значительно улучшилась материально-техническая база. Если раньше приходилось за свой счет и служебные автомобили заправлять, и даже форменную одежду шить, то сейчас таких проблем не существует, плюс серьезно улучшилась компьютеризация и увеличилась зарплата. Не мудрено, что престиж работы оперативников УГРО вырос. Много молодых крымчан ныне хотят влиться в ряды уголовного розыска полуострова, и не только крымчане. Немало желающих пополнить ряды наших сыщиков и среди жителей материковой России. Большой стимул работать в полиции еще и в том, что там можно получить бесплатное юридическое образование.