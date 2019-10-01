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Спорт

Солнце сменяется тучами

Айгуль Гареева

Сентябрь выдался неустойчивым в спортивной «погоде»

Тот, кто является постоянным читателем нашего еженедельника, был нами заблаговременно предупреждён, что минувший сентябрь, в спортивном плане, будет не устойчивым в «погоде». И если во время выступлений на чемпионатах мира по художественной гимнастике, спортивной борьбе (греко-римской, женской, вольной), боксу нашим атлетам в основном светило солнце и они в канун Игр XXXII Олимпиады в Токио-2020 блеснули под его лучами золотыми, серебряными и бронзовыми медалями, то на чемпионатах мира по лёгкой и тяжёлой атлетике, велоспорту на шоссе, где одновременно состязались взрослые гонщики, молодые (до 23 лет) и юные, по гребному слалому и на продолжающемся чемпионате по парусному спорту на позиции российского спорта надвигаются грозовые тучи.

Наплыли облака

Мало того, что легкая и тяжелая атлетика и велоспорт на шоссе уже были заметно потрёпаны в своей основе свистопляской, развернувшейся вокруг них из-за всяких допинговых прегрешений. И, прежде всего, по вине наших так называемых руководителей и тренеров, которые, разумеется, сами не в силах были завоевать медали, но очень любили рапортовать в высокие кабинеты о достижениях своих питомцев. Разумеется, за это они были удостоены наград и категорий, приносящих им в карманы хороший доход. Ну, а коль так, то в ход шло всё, чтобы спортсмен постарался прыгнуть выше головы на дорожках и в секторах стадионов, на помосте или на шоссе.

Но если в прошлом веке подобная тактика приносила весьма зрелые плоды, то теперь, когда антидопинговая служба становится сильнее мастеров фармакологии, часто хитрецы попадаются на «крючок», ставя в крайне неловкое положение собственную страну. Ссылаясь на то, что совершают все свои нечестные дела ради державы. И, что прискорбно, в числе этих «лидеров» в мировом спорте были легкоатлеты, штангисты, гонщики.

В зачёт не попали

Не случайно первыми из мировой обоймы вылетели наши велогонщики. И вот на прошлой неделе на трассах Великобритании проходил чемпионат мира по раздельным и групповым шоссейным гонкам. Среди «элиты» в общекомандном зачёте первенствовали сборные Голландии (2 золотых + 2 серебряных + 1 бронзовая медали), Австралии (1 + 0 + 1), США и Дания (по 1 + 0 + 0). Однако не ищите в этом списке россиян. Ведь из 15 разыгранных медалей нашим парням и девушкам не досталось ни одной. Лучшей среди наших дам была Анастасия Чурсина, занявшая 19-е место в индивидуальной гонке на 30,3 км, но проигравшая новой чемпионке мира, американке Хлое Дигерт, четыре с половиной минуты. «Нолевыми» оказалась вся шестёрка россиян в групповой гонке на 261,8 км, сошедшая с трудной трассы задолго до финиша. Возникает вопрос, а стоит ли нашим шоссейникам отправляться в Токио-2020?

Удручающе выглядели и выступления наших «андеров», юношей и девушек. Но, к счастью, в их рядах нашлась «звёздочка» в лице юной Айгуль Гареевой, ставшей победительницей чемпионата мира в индивидуальной гонке. А в остальных дисциплинах завал, да и только!

Дмитрий Храмцов, Кирилл Сеткин, Павел Котов

Есть подозрения

Для российских легкоатлетов и тяжелоатлетов даром не прошло исключение из международных ассоциаций. Первые всё ещё выступают в нейтральном статусе и их даже минимальные достижения не учитываются в общекомандных достижениях россиян. Но о нашей «королеве спорта» мы подробно расскажем после 6 октября, когда в столице Катара Дохе завершится чемпионат мира – 2019.

А вот чемпионат мира по тяжёлой атлетике, завершившийся на прошлой неделе в таиландской Паттайе, продемонстрировал подавляющее преимущество сборной Китая, завоевавшей 10 золотых медалей из 20 разыгрываемых, и опять-таки – полный провал российских богатырей и богатырш, которые показывают результаты почти десятилетней давности. И если бы не «серебро» Татьяны Кашириной (свыше 87 кг) – 318 кг, позволившее сборной России поделить 12-17-е места с Казахстаном, Кубой, Катаром, Испанией, Южной Кореей, то ещё недавно ходившая в лидерах страна чуть-чуть и не попала бы в общекомандный зачёт. Ведь из её 15 участников восемь парней и девушек заняли места в своих весовых категориях с 5-го по 10-е, а шестеро разместились во втором десятке.

И как бы нас ни убеждали, что китайские, северокорейские, тайваньские атлеты, крушившие мировые рекорды направо и налево, обходятся без стимулирующих средств (как говорится, на «собственном бензине»), трудно поверить, при всём уважении к этим атлетам, что они «чисты», как свежевыпавший снег. Во всяком случае, тот, кто регулярно «таскает» штангу, в эту «чистоту» не поверит, увидев, как грузинский супертяж Лаша Талахадзе за один вечер «собственными силами» устанавливает три уникальных мировых рекорда: рывок – 220 кг, толчок – 264 кг, что дало в сумме двоеборья результат – 484 кг. Тот же вариант продемонстрировала китаянка Ли Венвен, которая ещё в прошлом году значительно уступала нашей Тане Кашириной, а теперь одним махом сокрушила её мировые рекорды, подняв в рывке – 146 кг, в толчке – 186 кг и в сумме двоеборья – 332 кг.

Сильны командой

В индивидуальных номерах на чемпионате мира по гребному слалому, что проходил в испанском курортном городке Сео-де-Уржель, первенствовали на байдарках и каноэ чехи, испанцы, австралийцы, уверенно опережая наших мастеров. Но вот когда дело дошло до командных выступлений, тут наши парни и девушки смогли не только обратить на себя внимание, но и подняться на пьедестал почёта за бронзовыми медалями. Наград удостоились на каноэ-одиночках – Дмитрий Храмцов, Кирилл Сеткин, Павел Котов, а на байдарках-одиночках – Алсу Миназова, Екатерина Перова, Марта Харитонова. Эти две медали и помогли сборной России занять девятое место в общекомандном зачёте.

Яхтсмены на итальянском озере Гарда определили в одиннадцати гонках чемпионов мира в классе RS:X (виндсерфинг). У женщин впервые четвёртое место досталось известной нашей ­яхтсменке Стефании Елфутиной, а лучший из российских мужчин Евгений Айвазян занял лишь 52-е место.

Дмитрий ПОЛЕЖАЕВ
Фото directvelo.com, news-f.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 548 от 4 октября 2019 года

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Просмотров: 67 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:19

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