И вновь вопросы, вопросы...

На российский спорт снова началась массированная атака. Кто виноват?

Казалось бы, как говорится, всё «устаканилось» во взаимоотношениях между МОК, ВАДА и руководителями российского спорта, после скандальных выводов комиссий, обвинявших российских спортсменов в повальном принятии допинга. Не случайно летом минувшего года ВАДА приняло решение восстановить РУСАДА, что позволяло россиянам без всяких барьеров открыть себе дорогу на летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио-2020. Но...

Обещания надо выполнять

Но, чтобы закрепить доверительное отношение друг к другу, зарубежные чиновники обязали наши спортивные организации передать до наступления нового 2019 года компьютерную базу Московской антидопинговой лаборатории и ряд хранившихся в ней допинг-проб для дополнительного контроля в ВАДА (Всемирная антидопинговая ассоциация), штаб-квартира которой расположена в Канаде.

Но, увы, как всегда у нас случается, возникли какие-то «непонятки» в этом вопросе, и документы и образцы поступили в ВАДА только в январе нынешнего года, что вызвало подозрение в отношении нашей стороны. После этого там документы стали «обнюхивать» со всех сторон, на 47 российских мастеров были заведены «секретные досье» и международные федерации по видам спорта стали, как говорится, судить и рядить, что предпринимать против подозреваемых за допинговые прегрешения в сезонах 2012-2015 годов, многие из которых уже прекратили выступления в спорте.

Тем не менее, тяжелоатлетическая федерация приняла решение дисквалифицировать ряд наших именитых богатырей и богатырш, перекрыв им путь на чемпионаты мира, а в олимпийском Токио-2020 на помосте смогут представлять Россию только два штангиста, по одному представителю сильного и прекрасного пола. И это в то время, когда каждая команда имеет право заявлять по 14 богатырей и богатырш.

Но в то же время в правах были восстановлены наши паралимпийцы, и только легкоатлеты оставались на международной арене в нейтральном статусе, без знамени и гимна страны. Хотя президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, министр спорта России Павел Колобков, президент Российского олимпийского комитета Станислав Поздняков рапортовали общественности, что благоприятные взаимоотношения с зарубежными партнёрами продолжают налаживаться с каждым днём. И, словно подтверждая их слова, страна получила приглашение от МОК принять участие в летних Олимпийских и Паралимпийских играх в июле-августе в Токио-2020.

Опять «психическая атака»

Следует признать, что задержки в передаче документов из Москвы в Канаду и тот «осадок», который остался у наших, как их теперь принято называть, «зарубежных партнёров», должны были вызывать немало вопросов. И чем ближе становятся Игры в столице Японии, окопавшиеся в стенах ИААФ и ВАДА активисты англо-саксонского спортивного лобби, будут ещё настойчивей искать «соринки в «российском глазу», постараются сделать всё, чтобы не допустить наших парней и девушек к Играм в Токио-2020. И опять ­спортсмены окажутся в заложниках, а их недальновидные руководители, зачастую пекущиеся, прежде всего, о своём личном благополучии, опять сухими постараются выйти из воды! И к огромному огорчению, атака на наш спорт, которую вновь возглавили немецкие журналисты телеканала ARD Хайо Зеппельт и Ник Батлер, началась за 10 месяцев до старта Игр XXXII Олимпиады в Токио. Поползли слухи, что ВАДА собирается вновь дисквалифицировать РУСАДА (Российское антидопинговое агентство), а это может стать началом кампании по лишению сборной России участия в Олимпийских играх – 2020.

Главная причина очередной «соринки» была в том, что якобы в компьютерной базе Московской антидопинговой лаборатории, переданной россиянами в ВАДА в январе нынешнего года, часть компромата на отдельных наших мастеров была нелегально отредактирована. И она не совпадала с теми компьютерными данными, которые были украдены в стенах лаборатории одиозным Григорием Родченковым и его подельниками и вывезена в Канаду. Поэтому ВАДА и запустила процедуру несоответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому агентству. И сразу же зарубежные радетели «чистоты в спорте» дали нашей стороне три недели, до 13 октября, чтобы она покаялась в прегрешениях, наказала виновных и так далее, иначе... Тут же в дело вступила зарубежная пресса, ряд политиков – «заклятых друзей всего российского», которые в один голос «запели», что России нельзя верить ни в чём, тем более в спорте, где она вновь начинает выходить на передовые позиции. Разумеется, даже несмотря на то, что МОК пока хранит нейтралитет по этому скользкому моменту, где ВАДА обещает «открыть все карты» лишь к ноябрю, они уже требуют отозвать приглашение на Игры-2020, посланное МОК нашим олимпийцам и паралимпийцам.

Требуются доказательства

Ссылаясь на то, что надо опираться на Всемирный антидопинговый кодекс, вступивший в силу с 1 января 2019 года, ВАДА может заблокировать участие в Олимпийских и Паралимпийских играх стран с лишенным признания Национальным антидопинговым агентством (НАДО). Однако для такого сурового решения нужны веские доказательства. И по мнению ряда российских спортсменов и тренеров, они, скорее всего, имеются в «загашнике» у «вадовцев».

Но давайте не спешить со скоропалительными выводами, прислушиваться к слухам, один другого страшнее, и наберемся терпения на предстоящие десять дней. Конечно же, самым внимательным образом отслеживая работу экспертов с обеих сторон, которая уже в разгаре. Хотя положение, на наш взгляд, крайне тревожное, и, к сожалению, наши спортивные руководители в который уже раз выглядят не лучшим образом в этой ситуации, которая может привести к непоправимым потерям.