Лебеди на крючке

Заметное общественное возмущение на этой неделе вызвал случай в парке им. Гагарина в Симферополе. Там рыболовные снасти стали причиной травмирования двух лебедей, обитающих в пруду парка. «У одной птицы кровоточило крыло, а у другой были повреждены перепонки на лапе. Рабочие, ухаживающие за пернатыми, быстро нашли причину увечья. Оба лебедя «поймали» так называемого воблера – это крупная рыболовная приманка, которой осенью на мелких водоемах ловят щуку. Воблер, имитирующий мелкую рыбешку, плавает в верхнем слое воды, как и птицы, поэтому они и попадают на крючок. А он ещё и тройной, поэтому цепляется намертво», – рассказал директор симферопольских парков Антон Якулевич.

По словам Якулевича, от незаконной рыбалки в водоеме страдают не только птицы.

«Уловом рыбаков в Гагаринском парке нередко становятся черепахи, которых те, не церемонясь, скидывают с крючка, разрывая им рот», – сообщил он.

Дело в том, что рыбалка в водоеме запрещена и по всему периметру пруда были установлены таблички, информирующие о запрете купания и рыбной ловли. «За лето не осталось ни одной. Будем ставить новые и надеяться, что наши горожане со временем осознают, что Гагаринский пруд – это декоративный водоём, а значит, он должен быть островком красоты, спокойствия и уюта, который мы будем продолжать совершенствовать, а вы должны помочь сохранить», – цитирует Якулевича пресс-служба городской администрации.