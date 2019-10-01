Предвзятость и чистый интерес

Украинские СМИ рассказали о культурных проблемах, выходе перевозчиков из тени, исчезновении песчаной косы и жизни на глубинах

На этой неделе издания и сайты сопредельного государства, рассказывающие о ситуации на полуострове, обратили внимание на доклад ЮНЕСКО в ООН, на переформатирование приграничных перевозок, на открытия крымских ученых и экологические проблемы.

Косой взгляд с высокой трибуны

Сайт украинского телеканала сообщает, со ссылкой на доклад специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры, что в Крыму якобы

ухудшается ситуация во всех сферах компетенции ЮНЕСКО. «Это, в частности, образование, наука, культура, распространение информации и функционирование СМИ», – сообщается на сайте. Естественно, здесь нужно делать ссылку на то, что данная информация подается с явно политическим, антироссийским подтекстом и с, так сказать, национальным перекосом. Но ссылки такой в информации, предлагаемой читателям сайта, нет, что заставляет сомневаться в её объективности. «Действия оккупационной власти на полуострове признаны такими, что угрожают сохранению исторической ценности и достоверности украинских объектов культурного наследия, таких как Древний город Херсонес Таврический и его хора и Ханского дворца в Бахчисарае, который является кандидатом на включение в этот список», – говорится в материале. И здесь же стоит вспомнить, что и научной работы в российском Крыму сейчас много, как никогда прежде при украинской власти, и образовательных учреждений появляется больше, и культурное пространство, мягко говоря, не пустует. Но об этом, опять же, в материале на сайте ни слова.

Лучше поздно, чем никогда

Как сообщил на днях министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, на границе с Крымом украинские власти запустят легальные пассажирские перевозки. Лучше поздно, чем никогда, как говорится в таких случаях. Ведь с момента установления границы прошло уже пять с лишним лет, и всё это время сфера пассажирских перевозок была полностью в руках теневого бизнеса. «Пассажирские перевозки будут запущены после обустройства пропускных пунктов «Чонгар» и «Каланчак», – сообщается со ссылкой на украинского министра. Но при этом говорится, что указанное обустройство сопряжено с проблемами. «КПВВ, конечно, мы строим. Сейчас там из-за определенных проблем передали это строительство и заказчиком стала «Укрзализныця». Они сейчас занимаются этим проектом, – приводит сайт слова Криклия. – А конкурсы на перевозчиков будут проводить местные власти также при нашем участии».

Новый феномен

Украинский сайт рассказывает о том, как крымские ученые обнаружили рыб в водной толще Черного моря, на глубинах, которые раньше считались необитаемыми. «В придонном слое, непосредственно в месте контакта переходного слоя с дном, обнаружены стаи рыб – мерланга и шпрота, иногда в виде чрезвычайно плотных агрегаций, а также медузы и гребневики», – говорится в статье со ссылкой на Институт биологии южных морей. Также уточняется, что научные изыскания, посвященные изучению глубинного, биологически деятельного слоя, располагающегося в толще водных масс Черного моря – в зоне смешения его поверхностных и глубоководных сероводородсодержащих вод, продолжались многие годы. Одной из задач исследований был поиск в глубинном слое у побережья Турции, Крыма и Кавказа физиологически активных форм жизни. К моменту начала работ об этом имелись лишь отрывочные сведения, но в итоге ученых ждала удача. Исследования ещё далеко не окончены, но специалисты уже называют имеющуюся информацию не иначе, как феноменом.

Голос с окраины

Бывает, что украинские СМИ не брезгуют давать статьи, пользуясь информацией, как говорят в народе, агентства ОБС (Одна бабка сказала). Это именно такой случай, несмотря на то, что описываемая проблема действительно может иметь место. Речь, собственно, о том, что на сайте украинского издания появился материал о том, что добыча песка в районе Бакальской косы в Раздольненском районе якобы приводит к разрушению берега. Источник информации один-единственный – некая не упоминаемая ни по имени, ни по фамилии «местная жительница». «Если два месяца назад статистика свидетельствовала, что общая площадь уменьшилась на 8 гектаров, то сейчас это уже 14 с половиной, а то и все 15 гектаров, ушедших под воду. Это часть уникальных пляжей. Особенно печально выглядит пляж села Стерегущее. Там вонь, невозможно дышать, гниют водоросли, берег уже катастрофически не пригоден для отдыха», – заявляет эта местная жительница. Но также сообщается, что в последнее время власти Крыма обратили внимание на жалобы жителей по поводу разрушения косы. «Сейчас ответственность по Минэкологии Крыма, заказали проведение исследования – они не связывают это с добычей песка, ставят под сомнение, им нужна экспертиза ученых, что именно добыча песка разрушает Бакальскую косу. После получения результатов этой экспертизы, возможно, рассмотрят вариант приостановления или прекращения лицензии. Мы на это очень надеемся, потому что время идет, а коса всё уменьшается и уменьшается в размерах», – говорится в статье.