Забытый лидер

Ушёл из жизни первый и единственный президент Крыма

В подмосковной больнице в минувшее воскресенье на 74-м году жизни скончался Юрий Мешков, запомнившийся жителям полуострова в качестве единственного крымского президента.

Роковой отпуск

31 августа Юрий Мешков вместе с женой отправились на отдых в Турцию. Во время заселения в гостиницу у супругов вышел конфликт с администрацией. По мнению дочери политика, Марианны Мешковой, именно этот инцидент стал причиной внезапного ухудшения самочувствия бывшего президента: до инсульта его довели сотрудники отеля.

«Номер им предоставили не тот, за который они заплатили, а значительно хуже. Вот папа и пытался добиться своего номера. Он же сдержанный человек, спокойно объяснял, кто кому что должен. Все эмоции в кулак. А вышло – в голову. Номер, в итоге, дали тот, что нужно, только папа сразу там с инсультом и свалился», – рассказала журналистам Марианна Мешкова.

Юрий Мешков был госпитализирован и введён в искусственную кому. Состояние, по словам близких политика, было крайне тяжёлым. Примерно через сутки он пришёл в себя, но оказался парализован и мог только моргать. Родные пригласили в больницу представителя российского посольства, чтобы решить вопрос с возможной транспортировкой пациента в Россию для дальнейшего лечения. И тут оказалось, что супруги Мешковы остались за границей без денег и документов.

Дело в том, что вечером 3 сентября жену политика Екатерину обокрали в ресторане отеля, где они остановились. По словам пострадавшей, в вечер кражи она спустилась поужинать. К ней подсели соотечественники – якобы для того, чтобы выразить сочувствие. Внезапно Екатерина почувствовала себя плохо, и её отнесли в номер. Проснувшись, она обнаружила, что из сумочки, которая была при ней во время ужина, пропали документы (её и Юрия Мешкова), деньги, банковские карты, телефон. Женщина обратилась за помощью в российское консульство, там её, вполне ожидаемо, направили в полицию. Представители правоохранительных органов после прибытия на место происшествия предложили пострадавшей проехать с ними в отделение для дальнейшего разбирательства, но она почему-то отказалась. «Побоялась ехать одна», – пояснила Марианна Мешкова.

Последний путь

В связи со всеми злоключениями, а также из-за того, что турецкие медики не разрешали транспортировку пациента в Россию, ссылаясь на его тяжёлое состояние, доставить политика на родину – в больницу в Красногорске – получилось только в середине сентября. Там, несмотря на усилия врачей, Юрий Мешков и скончался.

По предварительной версии специалистов, причиной смерти, в конечном итоге, стал вовсе не инсульт, а двустороннее воспаление лёгких. По мнению родственников политика, роковую роль сыграло отсутствие должного ухода за пациентом в турецкой больнице. Однако, как вы понимаете, это выводы переживших утрату людей, которые вряд ли можно считать объективными.

По словам дочери Юрия Мешкова, незадолго до смерти политик просил, чтобы его останки похоронили на полуострове. Родные исполнили просьбу единственного крымского президента: в минувшую среду он обрёл последнее пристанище на новом симферопольском кладбище Абдал-2.

Курс на Россию

Чем запомнился Юрий Мешков жителям Крыма? Будущий политик родился 25 октября 1945 года на Украине – в Днепропетровской области. Детство провёл в Симферополе, где окончил среднюю школу. Военную службу проходил в пограничных войсках. Трудовой путь начинал слесарем на заводе «Фиолент». В 1977 году окончил юридический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. До 1982 года работал следователем, а затем старшим следователем в Крымской областной прокуратуре. С 1982 по 1985 год плавал на научно-поисковом судне «Скиф». Затем устроился на работу в юридической консультации Киевского района Симферополя, а позже стал юристом на предприятии «Каракаплан».

Политическая карьера Юрия Мешкова началась в 1990 году, когда он был избран на должность народного депутата Крымского областного Совета. С 24 октября 1992 года был председателем Республиканской партии Крыма. В феврале 1994 года победил во втором туре выборов президента Республики Крым, набрав 72,92% голосов. Одним из основных тезисов предвыборной программы Юрия Мешкова стал курс на сближение с Россией, вплоть до полного присоединения. В частности, политик намеревался ввести в Крыму рублёвую зону, заключить с Россией военно-политический союз, предоставить жителям Крыма российское гражданство, ввести московское время. Однако в силу жёсткого противодействия со стороны как украинских властей, так и внутрикрымской оппозиции, реализован был только переход на московское время (указ № 1).

Весной 1995 года Верховная рада Украины приняла решение изменить статус полуострова: конституция республики была отменена, Крым потерял суверенитет, а затем получил новое название – Автономная Республика Крым. Разумеется, должность крымского президента была упразднена, а лишившийся её Юрий Мешков вскоре переехал в Москву. В 2000 году политик защитил кандидатскую диссертацию, занялся преподавательской деятельностью – работал в Московском государственном юридическом университете.

В июле 2011 года Юрий Мешков вернулся в Крым, однако после пресс-конференции, на которой он сделал ряд достаточно резких заявлений политического характера, 13 июля 2011 года Окружной административный суд Крыма поддержал постановление Службы безопасности Украины о выдворении экс-президента с территории страны с ограничением въезда на пять лет. СБУ обосновывало своё требование тем, что политик допустил высказывания, косвенно призывающие к изменению конституционного устройства Украины.

Очередное возвращение бывшего президента в Крым случилось уже после воссоединения республики с Россией. Принимал участие в выборах депутатов Государственного совета республики первого созыва от Всероссийской политической партии «Родина», однако избран не был. Таким образом, политик, который одним из первых открыто и настойчиво выступал за включение Крыма в состав Российской Федерации, дождавшись-таки исторического воссоединения, фактически остался не у дел.