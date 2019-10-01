Новые лица, старые лица и очередная «горячая точка»

Какие изменения ожидают севастопольцев с первого октября

В Севастополе утвердили новые составы комитетов и комиссий, произвели рокировки в правительстве, обсудили проект реконструкции улицы Большой Морской и приняли новые законы.

Перемены в комитетах

На прошедшем в минувший вторник пленарном заседании Законодательного собрания севастопольские депутаты утвердили новый состав профильных комитетов и комиссий. Так, согласно имеющимся данным, комитет по экономике возглавит Евгений Дубовик, также в его состав войдут Сергей Борисов, Алексей Климов и Илья Журавлёв. Председателем комитета по законодательству и государственному строительству назначен Сергей Колбин, а членами комитета станут Михаил Брицын, Василий Зубенко, Антон Пархоменко и Михаил Чалый. Комитет по городскому хозяйству возглавит Вячеслав Камзолов, а в его состав войдут Андрей Куринов, Роман Кияшко, Михаил Брицын и Екатерина Бубнова. Комитет по здравоохранению и социальной политике возглавит Татьяна Щербакова, которая будет в нем трудиться совместно с Екатериной Бубновой, Артемом Гордиенко и Ингой Матяж. В комитет по образованию, науке, культуре и спорту войдет председателем Елена Глотова, а членами комитета станут Артем Гордиенко, Алексей Климов, Евгений Мащенко и Инга Матяж. Комитет по градостроительству и земельным вопросам возглавит Вячеслав Горелый, а также в его состав войдут Антон Пархоменко, Михаил Чалый, Сергей Колбин, Андрей Куринов, Василий Зубенко, Евгений Мащенко и Роман Кияшко. Комиссию по бюджету возглавит Сергей Лисейцев, а также в ее состав войдут Евгений Дубовик, Сергей Колбин, Вяче­слав Камзолов, Татьяна Щербакова, Елена Глотова, Вячеслав Горелый и Татьяна Лобыч.

Выступая с докладом, спикер севастопольского парламента Владимир Немцев сообщил о необходимости формирования рабочих органов в ЗС.

Владимир Немцев:

«Темой сегодняшнего заседания и причиной, что оно так срочно было созвано, является то, что необходимо сформировать рабочие органы Законодательного собрания: постоянные комитеты и комиссии. Тем более что материалы и заявления уже накопились и надо их рассматривать. Все вы подали заявления, где изъявили желание работать в том или ином комитете или комиссии. Согласно поданным заявлениям и был сформирован состав рабочих органов».

Рокировки в правительстве

Правительство Севастополя также затронули кадровые перестановки. Новый врио губернатора города Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания, которое прошло в понедельник, объявил о новом составе регионального правительства. В новом правительстве семь вице-губернаторов. Свои должности сохранили Владимир Базаров и Марина Литовко, новыми вице-губернаторами назначены Александр Кулагин (ранее работал вице-спикером заксобрания Севастополя), Алексей Парикин (работал заместителем руководителя исполкома – начальником управления делами исполкома общественного движения «Народный фронт»), Светлана Пирогова (работала заместителем руководителя исполкома общественного движения «Народный фронт»), Ольга Тимофеева (экс-сенатор от Севастополя) и Денис Солодовников (бывший заместитель министра образования и науки России).

Также глава города представил новых глав департаментов. Теперь Елена Богомолова возглавила департамент образования, Илларион Гапицонов стал главой департамента капитального строительства, Максим Левашов возглавил департамент по имущественным и земельным отношениям, руководителем департамента общественных коммуникаций стала Анастасия Солопеко. Сохранили свои должности главы департаментов труда и соцзащиты, аппарата губернатора и правительства, архитектуры и градостроительства, сельского хозяйства, здравоохранения, а также департамента финансов Севастополя. Несколько должностей глав департаментов остаются вакантными.

Негодование экс-губернатора

Что же касается экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, то он негативно отнесся к данным перестановкам. На своей странице в социальной сети Facebook он опубликовал 12 фотографий чиновников – вице-губернаторов и руководителей органов исполнительной власти, – которые покинули правительство после его собственной отставки, с комментарием к каждому имени.

Дмитрий Овсянников:

«Многих из них до начала совместной работы я не знал лично, но каждого вошедшего в команду я подбирал в период работы во главе города-героя по профессиональным качествам, достигнутым ранее результатам, четкому пониманию проблем, которые необходимо решать, и видению перспективы. Я постоянно лично контролировал ход выполнения поставленных задач, радовался успехам коллективов...»

Напомним, что всего два вице-губернатора из семи, которые работали с Дмитрием Овсянниковым, сохранили свои должности, это Мария Литовко и Владимир Базаров. А среди пятнадцати директоров департаментов остались только шесть. Это Станислав Борисенко (труда и соцзащиты), Андрей Демидов (аппарата губернатора), Александр Моложавенко (архитектуры и градостроительства), Дмитрий Чумаков (сельского хозяйства), Сергей Шеховцов (здравоохранения), Владимир Штоп (финансов). При этом пять мест числятся вакантными – их руководители временно исполняют свои обязанности.

Проект реконструкции Большой Морской

Кроме того, на минувшей неделе в большом зале Законодательного собрания города Севастополя состоялась презентация откорректированного проекта реконструкции улицы Большой Морской. Его представил руководитель проектной организации – генеральный директор архитектурного бюро «Wowhaus» Олег Шапиро. Обсуждение состоялось при участии врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Олег Шапиро рассказал, что новое архитектурное решение улицы и прилегающих к ней площадей Ушакова и Лазарева сделано с учётом замечаний севастопольцев. В ходе реконструкции предполагается замена старых коммуникаций, освещения и благоустройство. Все зеленые насаждения будут максимально сохранены, а на пустых участках высажены новые. Площадь Ушакова почти не изменится, как и проезжая часть улицы Большой Морской, поскольку проектировщикам пришлось отказаться от предложения создать на центральной улице велодорожки. Больше всего, согласно представленному проекту, поменяется площадь Лазарева. Здесь вместо кольцевого движения предлагается сделать Т-образный перекресток с парковочной зоной. Депутаты Законодательного собрания города Севастополя согласились с необходимостью проведения реконструкции центральной улицы города, тем не менее высказали ряд замечаний и предложений.

В течение двух недель проект должен быть доработан и утвержден. Тогда к самим работам можно будет приступить уже в ноябре этого года. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что контролировать работу над проектом будет наблюдательный совет, в который могут войти эксперты, представители общественности, представители городских властей, в том числе и депутаты, – сообщает пресс-служба ЗС.

Кстати, местная общественность уже неодобрительно отнеслась к планируемой реконструкции одной из главных улиц, входящей в так называемое Большое городское кольцо и являющейся своеобразной витриной города-героя. Так что вполне вероятно, что в ближайшем будущем здесь появится очередная севастопольская «горячая точка».

Новые законы и повышение зарплат

Кроме того, с 1 октября в России, и, соответственно, на территории Севастополя, начинают действовать новые законы. Так, к примеру, теперь в квартирах многоквартирных домов нельзя организовывать хостелы. При этом можно устраивать гостиницы только в случае, если помещение переведено в категорию «нежилого». Соответственно, теперь хостел может располагаться только на первом этаже в нежилом помещении с отдельным входом. Нарушившие все эти требования навлекут на себя целый «ураган» санкций от государства. Для продолжения работы собственнику хостела все равно придется перевести помещение из жилого фонда в нежилой и выполнить все необходимые предписания.

Кроме того, с 1 октября установлена максимальная выплата при оформлении аварии по Европротоколу, которая будет доступна во всех регионах. Лимит выплат при простом оформлении аварии без вызова ГИБДД, то есть по Европротоколу, увеличится до максимальной выплаты по ОСАГО (до 400 тысяч рублей). До сих пор такая привилегия в качестве эксперимента была только у тех, кто попал в аварию в четырех регионах: Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Те, кто попал в аварию в других регионах и оформил ее по Европротоколу, могли рассчитывать на выплату до 100 тысяч рублей. Впрочем, чтобы рассчитывать на такую выплату, необходимо соблюдение некоторых условий. Изменится также и налог на добавленную стоимость. С октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, которые касаются налога на добавленную стоимость (НДС). Пальмовое масло станет более дорогим ингредиентом. НДС на него повышается с 10 до 20 процентов. В то же время ставка налога на фрукты и ягоды, включая виноград, снижается с 20 до 10 процентов. Также с 1 октября в России начинает действовать бессрочная нулевая ставка НДС для авиарейсов, пункты отправления и назначения которых, а также промежуточные точки маршрута, расположены вне Москвы. Изменились также и правила перевозки детей. Отныне все автобусы с детскими группами должны быть оборудованы ремнями ­безопасности. И юные пассажиры во время поездки должны быть ими пристегнуты. Раньше автобусы с ремнями требовались лишь при междугородних перевозках детей, на пригородные и городские поездки это правило не распространялось. Что же касается бюджетников, то им обещают повысить зарплату. Пресс-служба ЗС сообщила, что заработная плата федеральных бюджетников, не охваченных майскими указами президента, с 1 октября повысится на 4,3 процента. Это определено распоряжением правительства, которое было подписано еще в марте. А деньги на это заложены в федеральном бюджете.

Повысят заработную плату также и госслужащим: работникам федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, федеральных госорганов, а также гражданскому персоналу воинских частей.