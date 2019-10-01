На телеканале ИТВ стартовал новый телевизионный проект

Как путешествовали в старину? Что нужно было взять с собой, сколько времени, сил и денег потратить? Как выглядели ещё только строящиеся города? Обо всём этом оставили воспоминания многие путешественники, в том числе и иностранные, посещавшие полуостров. Информация порой совершенно уникальная. Её-то и взяли за основу сценария нового телепроекта «Крымские мили», который стартовал на днях на крымском телеканале «ИТВ». Кстати, «Крымские мили» не только реконструируют давно забытые путешествия, но также показывают, какие следы старинного Крыма сохранились до наших дней.

Книги – травелоги

После первого присоединения Крыма к России, в 1783 году, сюда потянулись разнообразные путешественники. Этот край для европейцев был настоящей terra incognita. И в смысле природы, и в смысле нравов, быта здешних обитателей. И мнения, впечатления от увиденного бывали иногда, так сказать, полярными. От полного восторга до настоящего страха. В частности, это касалось крымских дорог. «Практически все иностранцы в первой половине 19-го века с ужасом описывали поездки по Крыму. В понимании европейца любая немощеная дорога воспринималась как неблагоустроенная тропа. А тут… Даже в Симферополе, столице не так давно присоединённого к России Крыма, лишь две улицы имели каменные мостовые. Что уж говорить о загородных тропах! Или всё же дорогах? Ведь, с точки зрения тогдашнего местного населения, дорогой считалось любое место, где могла проехать арба», – рассказывает автор проекта Дмитрий Смирнов.

Все эти впечатления впоследствии превращались в книги: путешественники XVIII-XIX вв. часто выпускали литературные опусы по итогам своих поездок. Был даже целый жанр – травелог, т. е. литература, описывавшая путешествия, путевые записки (от англ. travelogue). В итоге путешественники по Крыму оставили немалое количество книг, дневников и заметок. Разной степени ценности. Но большинство из них прежде было просто недоступно широкому читателю, а некоторые только относительно недавно начали переводить на русский язык. «Наступил момент, когда таких книг собралось уже порядочное количество, и тогда родилась идея сделать проект, посвященный реконструкции старинных путешествий по полуострову. Тем более что те, старинные путешествия, способ их осуществления, сборы в дорогу, маршруты, по которым передвигались двести и более лет назад люди, сейчас выглядят абсолютно какой-то экзотикой. Иногда даже не верится, что такое могло быть, – говорит Дмитрий Смирнов. – Сейчас-то что? Сел в машину, в автобус или троллейбус – и поехал. Трёх часов достаточно, чтобы достичь любой точки полуострова. А прежде нужно было предпринять целую экспедицию, иногда многодневную, тщательно её спланировать».

Бренд Симферополя

Первая серия «Крымских миль», появившаяся на днях в телеэфире, посвящена Симферополю. Ведь как сейчас, так и двести лет назад знакомство с полуостровом у большинства людей – откуда и как бы они ни попадали в Крым – начиналось с Симферополя. Так уж оказалась устроена эта южная окраина этой тогда ещё империи. Да так и осталась: центром, где пересекаются все пути и откуда, соответственно, удобно попасть в любую точку полуострова, является именно этот город. «И здесь же мы, как и наши предшественники-путешественники, как бы собираемся в дорогу. Недаром ведь Симферополь в переводе с греческого – город пользы, город-собиратель. Такое имя ему во времена императрицы Екатерины II было дано специально. Сейчас это называется бренд», – рассказывает Дмитрий Смирнов.

И здесь же выясняется масса любопытных деталей, подмеченных путешественниками более двухсот лет назад. Например, в литературе встречается описание крымской столицы как «города на весёлой равнине». Это было первое впечатление. Теперь уже совершенно непонятно, где здесь равнина и что в ней было такого весёлого. А ещё, говорят, здесь был какой-то особенный, чистый воздух. Теперь это тоже звучит как легенда…

Также приезжие, впервые попавшие в Симферополь в первой половине 19-го века, сразу удивлялись ярко выраженной тогда особенности – смешению вкуса и обычаев восточной, или азиатской, и европейской его частей. Это был, собственно, двойной город, внутренняя граница которого пролегала в районе нынешнего проспекта Кирова, прежде это была улица Салгирная.

В азиатской части, бывшей Ак-Мечети, уже тогда называвшейся Старым городом, на узких улицах с высокими стенами, напоминавшими улицы большинства азиатских городов, жили в основном крымские татары. Типичный восточный провинциальный вид: вот вроде вокруг и много всего, а глазу с непривычки и зацепиться не за что. Кроме, конечно, минаретов…

Европейская же часть – Новый город – была тогда ещё совсем небольшой, всего несколько кварталов там, где сейчас центр современного Симферополя. В Новом городе, екатерининском Симферополе, улицы были хорошо спланированы, площади просторны, а дома строили из качественного пиленого камня, что свидетельствовало о достатке и, как бы сейчас сказали, об инвестициях. Впрочем, строили в основном в простом стиле, без претензий. Да и названий у улиц тогда ещё не было.

Отношения с властями

Как поясняет автор программы: «Первым делом путешественник – тем более иностранец! – желавший проехаться по Крыму, должен был получить на это разрешение у властей. Точнее, у жившего в Симферополе таврического губернатора, сделав к нему особый визит. После аудиенции с путешественником губернатор вручал тому специальный документ – фирман. Своего рода подорожную грамоту. Эта система действовала на полуострове еще при Крымском ханстве и, так сказать, досталась от него в наследство. Путешествие с помощью фирмана было наиболее частым способом передвижения по Крыму в начале позапрошлого века. В таком документе губернатор не просто давал «добро» на поездку. В нём оговаривалось и количество лошадей, какими может располагать путешественник, и местность, по которой проляжет путь».

И вот что интересно – обладатель такой бумаги за деньги получал лошадей во всякой деревне, чтобы на них добраться в ближайшее селение. То есть, только до первого населённого пункта, а там лошади меняются. Но так как деревни в Крыму были расположены близко одна от другой, беспрерывные перемены лошадей вынуждали терять много времени. И по-другому никак. Разве что ехать на собственных. Но не у всякого путешественника были на них деньги.

Проблема багажа

Еще одной проблемой становились сборы в дорогу. Точнее, подготовка багажа. «Что нужно было взять с собой в дорогу путешественнику двести лет тому назад? Даже краткий список вещей, которыми следует запастись, впечатляет. Конечно, нужно учитывать, что дорога занимала иногда несколько дней, но все же… Целую гору всякой крайне необходимой всячины, куда, помимо само собой разумеющихся чайника, кофейника, ножа, ложек, кружек и фонаря, включались и свечи, и верёвки, и гвозди с молотком, и подзорная труба, иголки и нитки, полотенца и мыло… А ещё книги, чтобы скрашивать досуг, и альбомы для рисования, ведь тогда фотографий не было и единственным способом показать после путешествия места, где побывал, были рисунки», – рассказывает Дмитрий Смирнов.

Также следовало взять совершенно экзотический нынче далматский порошок. Его делали из ромашек и посыпали постель перед сном, чтобы избавиться от блох и прочих насекомых. Нужно было не забыть и огнестрельное оружие. В оружии для защиты жизни и здоровья не было особой необходимости, кроме непредвиденных обстоятельств. Здесь главное то, что дорога часто сопровождалась охотой. Но рассчитывать на охоту тоже особо не стоило. Поэтому в список необходимых вещей включали и продукты. Сборы в дорогу предстояли капитальные. Плюс нужно было везти с собой несколько смен одежды, нижнее бельё, головные уборы и обувь. Также нужно было не забыть и про овёс для лошадей...

Выбор транспорта и проводника

Отдельной заботой был и выбор транспорта. Сейчас, к примеру, любой автомобиль-внедорожник по сравнению с какой-нибудь сугубо городской моделью и стоит дороже, и арендная плата за него выше. Так было и тогда. Только вместо машин – живые лошадиные силы. Особым же спросом пользовались лошади, «обладающие одним из видоизменений хода» – поступью, аллюром. Чем, проще говоря, дрессированнее животное, тем оно дороже.

«Для путешествия нужно было приготовить и седло. Причём так называемое английское. Ведь местные, татарские сёдла были совсем другими – деревянными, накрытыми толстой кожаной подушкой, с очень короткими стременами. И чтобы ехать в таком седле, нужен был особый навык», – говорит Дмитрий Смирнов.

Также стоило позаботиться и о проводнике, который будет сопровождать по незнакомой местности и знает местный язык и обычаи. Как гласят старинные путеводители, двести лет назад самым знаменитым проводником в Симферополе был некто Сеид-Ассан, которого можно было найти в заведении Мусы Челеби, перед гостиницей с названием «Таврида». «Таврида» располагалась в районе нынешнего сквера имени Дыбенко, – говорит Дмитрий Смирнов. – Вот где-то там и сидел в ожидании путешественников Сеид-Ассан, покуривая свою длинную трубку…»

Маршрутов, по которым зрители телепроекта «Крымские мили» отправятся в виртуальное путешествие, – множество. Это и дорога на Севастополь, по тогдашним барским усадьбам, встречавшимся на пути, и знакомство с первым Севастополем (самым первым, еще не разрушенным Крымской войной 1854-55 гг.!) и его окрестностями, и практически забытая сегодня дорога из Севастополя в Бахчисарай, через горную часть Крыма, и дорога из Бахчисарая на Южный берег, опять же через горы… В общем, много чего приготовлено для зрителей.

Смотрите передачу

«Крымские мили»

на телеканале ИТВ

в воскресенье – 20:30

во вторник – 08:10

в четверг – 13:30

в пятницу – 06:30

Смотрите передачу «Крымские мили» на телеканале ИТВ

в воскресенье – 20:30

во вторник – 08:10

в четверг – 13:30

в пятницу – 06:30