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Заботы наследников

Признание права собственности на недвижимое имущество в порядке наследования

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня расскажем, как происходит признание права собственности на недвижимое имущество в порядке наследования. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Почему отказывают?

Под наследованием понимается переход имущества, прав и обязанностей умершего лица к иным лицам (наследникам). Комплекс имущества, прав и обязанностей называется наследственным имуществом, наследственной массой, наследством.

Наследство умершего переходит к наследникам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент. Наследство открывается со смертью гражданина. Днем открытия наследства является день смерти гражданина.

В соответствии со ст. 1154 Гражданского кодекса РФ, наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. В течение этого срока наследники должны осуществить действия, направленные на принятие наследства. Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другими наследниками, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания шестимесячного срока, начиная со дня открытия наследства.

При вступлении в наследство нотариусом выдается свидетельство о праве на наследство. Наиболее распространенными примерами отказа в выдаче свидетельства о праве на наследство, в частности, являются:

1) пропуск 6-месячного срока для принятия наследства;

2) отсутствие правоустанавливающего документа на наследственное имущество у наследодателя.

По общему правилу, необходимость обращаться в суд с исковым заявлением о признании права собственности на наследуемое имущество возникает при наличии спора о праве, в частности, в следующих случаях:

1) наследодатель подал заявление на приватизацию недвижимости и умер до оформления договора на передачу ее в собственность или до госрегистрации права собственности на нее;

2) наследник в установленный срок не обратился к нотариусу с заявлением о принятии наследства, однако фактически принял его;

3) право наследника на обязательную долю в наследстве оспаривается;

4) после принятия наследства по закону обнаружено завещание;

5) смысл завещания имеет неоднозначное толкование;

6) имеются основания для признания завещания недействительным, в том числе если наследодатель не мог понимать значения своих действий;

7) имеются основания для признания недействительным наследственного договора;

8) наследодатель при жизни не успел зарегистрировать за собой право собственности на недвижимое имущество.

Случай без документов

Мы рассматриваем вариант с отсутствием правоустанавливающих документов на наследственное имущество у наследодателя. Это может произойти по разным причинам:

- наследодатель принял в свою очередь наследство от предыдущего наследодателя, но не оформил надлежащим образом свои наследственные права, не успел получить документ при жизни или получил, но не зарегистрировал право собственности в установленном законом порядке либо документ утерян;

- наследодатель приобрел имущество не в связи с принятием наследства, а по другим основаниям, но он не успел получить документ при жизни или получил, но не зарегистрировал право собственности в установленном законом порядке либо документ утерян.

В данном случае, при получении отказа нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство, возникает необходимость обращаться в суд с исковым заявлением о признании права собственности на недвижимое имущество в порядке наследования.

Ответчиками по данному иску в зависимости от конкретных обстоятельств дела могут являться, в частности, другие наследники, орган власти, полномочный совершать те или иные действия в отношении наследуемого жилого помещения.

Подготовив исковое заявление с пакетом необходимых документов и оплатой государственной пошлины, необходимо подать его в районный суд по месту нахождения недвижимости.

После вынесения решения суда и вступления его в законную силу, регистрация права собственности на недвижимое имущество органами Росреестра происходит по заявлению собственника на основании вынесенного судом решения.

 

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Артём Шабанов
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 548 от 4 октября 2019 года

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Просмотров: 80 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 09:25

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