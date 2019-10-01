Забытый хранитель древних тайн

О жизни человека, написавшего подробнейший труд «Жития ­святых таврических чудотворцев», практически ничего не известно

7 октября исполняется 191 год со дня рождения исследователя церковной старины Дмитрия Михайловича Струкова.

То ли ещё будет

До поры до времени имя Дмитрия Струкова замалчивалось. Хотя, казалось бы, не существует ничего более занимательного, нежели приоткрывать секреты того, кто, по сути, являлся хранитилем древних тайн, живой легендой о легендах.

Тема эта актуальна и по ещё одной причине: исследовательская активность вокруг личности Дмитрия Струкова уже началась. Кое-что написано и крымскими историками.

Первое серьёзное исследование о Струкове «Ревнитель святынь православной Москвы» В. Ф. Козлова вышло в свет в 1997 году. В 2011 году тиражом всего 1800 экземпляров был издан альбом рисунков Дмитрия Струкова, уже сегодня ставший библиографической редкостью. А одно из первых упоминаний имени Струкова в связи с Крымом появилось в очерке-путеводителе «Судак-православный» протоиерея В. Ромушина.

Склоняется имя Струкова и среди, так сказать, общественности. В узких кругах антикваров и иже с ними оно широко известно. Коллекционировать иконы сейчас модно. А заиметь икону авторства Симона Ушакова или из иконописной мастерской Дмитрия Струкова – настоящее достижение.

Растут цены и на труды Дмитрия Струкова. Сегодня его лекция об эволюции и канонах образов святых «Об образописании», читанная в заседании Общества Любителей Духовного Просвещения 15 ноября 1869 г. и позднее изданная, продается на интернет-аукционах за 3500 рублей. Брошюра эта состоит всего из 36 страниц, но запрашиваемых денег, наверное, стоит, как всякое эксклюзивное знание. В ней приводятся различные примеры текстов, описывающих того или иного святого. В ней же автор предлагает создать «Музей образцов образов святых, вполне согласных с учением православия, истории и археологии, которые служили бы прототипами для будущих изображений».

К трудам Струкова сегодня пытаются отнести и нечто цены не имеющее. Речь идет об одной из самых громких сенсаций 90-х, когда напротив Нижне-Архызского городища на Мцеште был открыт лик Христа. Изображение, мастерски выполненное темперными красками, сначала датировали X-XII веками, потом причислили к неруко­творным, а после стали поговаривать, что это дело рук Струкова, который в 1860-1880 годах, как член Императорского археологического общества, очень интересовался христианскими ценностями Кавказа. На Кавказе он бывал. Местность, где в 1999-м был обнаружен Лик, он исследовал в качестве археолога, особое внимание уделив склону с древними захоронениями в какой-то сотне метров от прославленного ныне места. А ещё он рисовал, стоя там, откуда сейчас смотрит Спас. Так что не зря говорят, что Струков, как минимум, создал акварель с панорамным изображением Александро-Невской пустыни, а как максимум, изобразил тот самый легендарный Лик.

След в след

Интересно, что в Крыму, христианскими ценностями которого Струков интересовался не меньше, чем кавказскими, Дмитрия Михайловича не только упоминают в путеводителях. В качестве путеводителя пытаются использовать его «Жития святых таврических чудотворцев». В этом труде Струков, в частности пытается проследить путь апостола Андрея по крымской земле. И первым высказывает предположение о связи Первозванного с храмом Ай-Андрий.

Самым первым Струков затрагивает и тему турецкого геноцида против населения полуострова 1475 года, когда разрушались древние города и храмы и была предана забвению едва ли не главная святыня Южнобережья. Струкову удалось записать легенду, что в Крыму передавали из уст в уста. Согласно преданию, в некоем урочище «Ай-Рафа» имеется естественная пещера, где сложены горы человеческих костей. Мол, в этой пещере было сожжено 300 первохристиан. Дмитрий Струков пересказал легенду в уже упомянутых «Житиях…» и выдвинул предположение, что речь идет о Мучениках Готфских, а название урочища соответствует имени готфской царицы Гаафы.

Благодаря Струкову, с Крымом стало ассоциироваться и ещё одно имя. Речь опять-таки идёт о святом, на этот раз о святителе и римском папе Мартине I Исповеднике. «На корабле святого отправили в Херсонес, что на Таврическом полуострове, в Инкерманские каменоломни, где его мучили голодом в продолжении двух лет. Через два же года святой скончался о Господе в 655 году 16 сентября, и святое тело его было погребено вне города Херсонеса, в церкви Пресв. Богородицы Влахернской, гроб же его прославился многими исцелениями. Память его празднуется апреля 14 день. По сказанию Сурия, мощи св. Мартина из Херсонеса перенесены в Константинополь, а потом в Рим, где находятся в церкви св. Мартина Турского», – пишет Струков. Испокон веков храм Богородицы Влахернской посещался паломниками, считалось, что «и Север, и Юг, и Восток, и Запад – все стекаются к гробнице великого мужа и получают исцеление», а в начале ХХ века храм, популяризатором которого стал Струков, стала курировать императорская семья Романовых.

Душеполезное занятие

Струков был человеком увлечённым. Его без преувеличения можно назвать фанатом своего дела и ангелом-хранителем древностей российских. Ради великой цели он был готов оплачивать изыскания из собственного кармана. Да, во время первых экспедиций на полуостров в начале 1870-х Дмитрий Михайлович был сам себе меценат. Пришлось. Многие ли на такое способны? Он изучал и реставрировал христианские святыни в Крыму, особое внимание уделив Партенитской базилике и Инкерману, где им были открыты три храма (в одном из них с лёгкой руки Струкова стало возможным проводить богослужения). А ещё Струков писал в отчётах, что на полуострове им были обретены мощи неизвестного святого.

Увы, сегодня Струков почти как тот неизвестный святой. Могила человека, любившего раскрывать древние тайны, утеряна. Будет ли она обретена?