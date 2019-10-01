Душа милосердия

На полуострове появится памятник женщине, ставшей символом Первой обороны Севастополя

Дарья Михайлова, больше известная россиянам как Даша Севастопольская, начала помогать раненым во время Альминского сражения и поняла, что это её призвание.

Высшая награда

Теперь на месте боевого крещения легендарной сестры милосердия планируют установить памятник.

«С московским скульптором, талантливым парнем Андреем Следковым мы собираемся поставить на поле Альминского сражения памятник сестре милосердия Дарье Лаврентьевне Михайловой, которая более известна как Даша Севастопольская», – цитирует ТАСС директора Музея истории Балаклавы Сергея Гонтаря. Известно, что Следков уже работал по заказу музея – создал памятник балаклавскому коту, который «посвящен всем влюбленным в море».

Планируется, что памятник будет представлять собой часовню в форме шлема, которая стоит на постаменте цветов Георгиевского креста - высшей награды для солдат и унтер-офицеров за боевые заслуги и за храбрость, проявленную против неприятеля. Внутри часовни разместят фигуру Даши Севастопольской, склонившейся над раненым солдатом.

Что есть и чем сердце успокоилось

Собственно, памятники Даше Севастопольской уже существуют. Причем именно так, во множественном числе. Один из них стоит возле 3-й городской больницы города Севастополя, которая носит её имя. Есть и бюст на здании панорамы «Оборона Севастополя». Художник-панорамист Франц Рубо изобразил её на полотне знаменитой Панорамы с коромыслом и ведрами воды, из которых пьют защитники бастиона. Режиссер Григорий Козинцев сделал героиней черно-белого фильма 1947 года «Пирогов» (роль Даши исполнила Татьяна Пилецкая).

Много это или мало?

Англичане, к примеру, о своей Флоренс Найтингейл, прославившейся, кстати, также во время обороны Севастополя, вспоминают с куда более завидной регулярностью. Так, в 1912 году Лига Международного Красного Креста и Красного полумесяца (с ноября 1991-го называется Международной Федерацией Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца) учредила медаль имени Флоренс Найтингейл, до сих пор самую почётную и высшую награду для сестёр милосердия во всём мире. 12 мая, в день рождения Флоренс Найтингейл, мир отмечает Международный день медицинской сестры. В Лондоне действует Музей Флоренс Найтингейл, в экспозициях которого представлены экспонаты, наглядно иллюстрирующие важные биографические и героические страницы жизни этой подвижницы. О жизни и судьбе Флоренс Найтингейл снято несколько художественных и документальных фильмов. Её портрет был размещён на обратной стороне банкнот в 10 фунтов стерлингов, бывших в обращении в 1975-1994 годах. В её честь назван венец Найтингейл на Венере и астероид (3122) Флоренс. А в 2002 году она заняла 52-е место в опросе «100 величайших британцев», посвящённом выявлению ста величайших личностей в истории Великобритании.

Конкуренция памяти

Казалось бы, о личности масштаба Даши Севастопольской должно быть известно всё. Но это, к сожалению, отнюдь не так. Даже о том, где она похоронена, достоверно не знают. Севастопольцы и все крымчане иже с ними, само собой, придерживаются версии, что могила почившей в бозе в 1910 году Дарьи Михайловой находилась на кладбище в Доковом овраге и была утрачена (уничтожена вместе с кладбищем) в шестидесятые годы прошлого века, когда власти Нахимовского района разбили на Корабельной стороне сквер за кинотеатром «Севастополь». Но есть и совсем другая история.

Жители Татарстана считают Дашу своей землячкой и весьма гордятся ею. И считают, и гордятся небезосновательно. Известно, что Дарья Лаврентьевна Михайлова, по мужу Хворостова, родилась в селе Ключищи под Казанью в начале двадцатых годов XIX века. Настоятель ключищинской Иоанно-Предтеченской церкви Андрей Боголюбов в своей небольшой книге, вышедшей в свет в 1902 году, поведал, в частности, о храме села Ключищи, в котором когда-то приняла крещение его прославленная землячка. Здесь же рассказано и о последних месяцах жизни Даши Севастопольской. Согласно этой версии, в 1892 году Дарья Лаврентьевна в возрасте 70 лет вернулась в родное село. Но из ее родных там уже никого не было. Подарив храму икону Николая Чудотворца, бывшую при ней во время Севастопольской обороны и не раз спасавшую ее во время опасных вылазок, женщина через несколько месяцев уехала в Шелангу, где жили ее дальние родственники. И через полгода умерла там же. Но не забыла оставить храму села Шеланга «100-рублевый билет вечного вклада» на поминовение ее в молитвах. Сегодня в селе Шеланга на территории местной школы установлен памятник.

Единая в нескольких лицах?

В том, откуда взялась вся эта путаница, историки разбираются по сей день. Спорят на своих научных конференциях, делают открытия. Одно из них: Даш на самом деле было, как минимум, две. Мол, в те тяжёлые военные времена фамилию никто не спрашивал. Так возникло предположение, что может «той самой Дашей» была вовсе не Михайлова, а другая. К примеру, Дарья Шестоперова из города Николаева. В самом начале войны она, пятнадцатилетняя девчонка, вместе с матерью Агафьей Леонтьевной отправилась в Севастополь. А 27 сентября 1856 года жене поручика Арсенальных рот Агафье Леонтьевне Шестоперовой и ее дочери Дарье были вручены серебряные медали «За усердие» на Владимирской ленте. Московские исследователи отыскали свидетельства того, что та Даша занималась перевязкой раненых в период с пятого октября 1854 года по 17 апреля 1856-го.

Одним словом, истина, как всегда, где-то там.

Кто в этом «виноват»? Вероятно, главным виновным здесь следует объявить всеобщее желание русских женщин помочь своим мужчинам и стране. Причем желание это настолько всеобщее, что иногда и не разберешь, кто из них, славных воительниц невидимого фронта милосердия, больше заслуживает государственных наград и вечной памяти. Наверное, все.