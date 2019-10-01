Новый квест для автолюбителей

Невиданное в Симферополе

В Госавтоинспекции объяснили нюансы нововведений на дорога

Теперь организация дорожного движения в Симферополе изменена и на участке от улицы Глинки до улицы Арекет. Там применено реверсивное движение. В ГИБДД говорят, что сделано это «для предотвращения заторовых ситуаций и обеспечения безопасности дорожного движения».

А поскольку столичные автолюбители ещё, мягко говоря, не совсем разобрались во всех нюансах преодоления участков с реверсивным движением, в Госавтоинспекции подробно объяснили, что да как.

Во-первых, движение по реверсивной полосе может продолжаться до установленного знака, который будет свидетельствовать об окончании данного дорожного отрезка. Согласно ПДД, реверсивное движение предоставляет возможность по одной полосе двигаться в разные стороны. Такая необходимость вводится в час пик. Порядок направления регламентируется по времени.

Во-вторых, существуют специальные знаки. Белая вертикальная стрелка с двумя наконечниками на синем фоне, направленными вверх и вниз – это знак реверсивного движения. Знак свидетельствует, что впереди начинается реверсивная полоса. Аналогичная стрелка, перечеркнутая красной полосой, говорит об окончании такой полосы. Существует ещё знак, на котором изображена все та же белая стрелка, только наконечники направлены влево и вправо. Определение такого знака заключается в том, что впереди находится дорога с реверсивным движением. Разница лишь в том, что установка данного обозначения производится на перекрестках. При повороте на дорогу с реверсивным движением водитель должен занимать исключительно крайнюю правую полосу. Совершение данного маневра необходимо при повороте и направо, и налево.

В-третьих, необходимо «читать» дорожную разметку. Дороги с таким направлением выделяются двойной прерывистой линией, разрыв которой в три раза короче, чем её основная часть.

В-четвертых, нужно смотреть на светофоры. Реверсивная полоса движения регулируется специальными светофорами. В ПДД отмечено, что для координирования направления полос движения, езда по которым может осуществляться в разные стороны, используются светофоры с зеленым сигналом в виде стрелы. Последняя направлена вниз. Также для этих целей используется светофор с красным X-образным сигналом. Сигналы такого светофора актуальны не для всего перекрестка, а только для той полосы движения, над которой он установлен. Помимо красного и зеленого может также использоваться желтый сигнал, представленный в виде стрелки. Последняя направлена вниз по диагонали в левую или правую сторону. Значение такого сигнала отличается от традиционного круглого светофора. Если там он запрещает движение, то желтый сигнал реверсивного светофора свидетельствует о необходимости перестроиться на соседнюю полосу движения. Такой сигнал не запрещает движение. Поэтому перестраиваться на другую полосу можно до включения красного света светофора.

Несоблюдение правил пересечения участка дороги с реверсивным движением влечет наказание в виде штрафа.

Если водитель не перестроился в правый ряд при выезде с такого отрезка дороги, то он будет оштрафован на 500 рублей. Такая мера наказания ­предусмотрена ст. 12.15 КоАП. При условии выезда на реверсивную полосу движения при неработающем светофоре водитель может быть оштрафован на 5000 рублей. При повторном нарушении последует безотлагательная конфискация водительского удостоверения сроком на 1 год. Опасность выезда на реверсивную полосу при выключенном светофоре заключается в том, что с другой стороны он может быть включен. Именно поэтому такое правонарушение приравнивается к выезду на встречную полосу. Несоблюдение правил выезда на реверсивную полосу в соответствии с сигналами светофора грозит правонарушителю 1000 рублей штрафа.