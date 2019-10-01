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Байки, сонеты

Что спросить у ясеня?

Помнится, несколько десятилетий назад специалисты уже проводили исследования и выясняли, какими именно деревьями лучше всего озеленять крымскую столицу. Тогда на симферопольских улицах массово стали появляться липы, каштаны, тополя, платаны, клены… Но климат, как известно, меняется, и, видимо, с этим, а также с изменившимися факторами антропогенного и прочих воздействий в условиях современного города, связаны новые исследования, проведенные специалистами Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. Как сообщалось, в частности, на этой неделе, «ученые определили деревья, наиболее подходящие для высадки на городских улицах». «Мы разработали ассортимент для озеленения предгорного Крыма. Эта книга была издана при поддержке городской администрации и представляет из себя пособие, на которое можно опираться при озеленении и высадке новых растений в Симферополе, – цитирует директора Ботанического сада КФУ, кандидата биологических наук Анну Репецкую пресс-служба администрации крымской столицы. – Для основного массового озеленения улиц в Симферополе подходят клены, липы и ясени, а среди хвойных деревьев – ливанский кедр». При этом, по словам Репецкой, платаны лучше высаживать в парковых зонах.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 549 от 11 октября 2019 года

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Просмотров: 48 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:35

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