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Говорят, что... пляж пугает даже местных
Жительница Керчи Марина П. негодует: «Это можно назвать пляжем? В таком состоянии сейчас Аршинцевский пляж! Как здесь можно купаться с детьми? Мне было очень неприятно это всё увидеть, я помню, как раньше было здорово, даже 5 лет назад было более-менее. А мы зовём туристов!»
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 549 от 11 октября 2019 года
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