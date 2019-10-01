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Говорят, что... пляж пугает даже местных

Жительница Керчи Марина П. негодует: «Это можно назвать пляжем? В таком состоянии сейчас Аршинцевский пляж! Как здесь можно купаться с детьми? Мне было очень неприятно это всё увидеть, я помню, как раньше было здорово, даже 5 лет назад было более-менее. А мы зовём туристов!»