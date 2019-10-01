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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... пляж пугает даже местных

Жительница Керчи Марина П. негодует: «Это можно назвать пляжем? В таком состоянии сейчас Аршинцевский пляж! Как здесь можно купаться с детьми? Мне было очень неприятно это всё увидеть, я помню, как раньше было здорово, даже 5 лет назад было более-менее. А мы зовём туристов!»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 549 от 11 октября 2019 года

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Просмотров: 80 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:41

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