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Говорят, что... в крымском селе «выращивают» мусор

Житель Красногвардейского района в шоке от происходящего: «На территории с. Ленинское образовывается свалка мусора! Местной администрации нет никакого дела, чтобы хоть как-то предотвратить и ликвидировать. Фото прилагаю. Куда смотрит министерство экологии?»