В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... фотоживодеры переместились в столицу В Крыму появилась новая примета. Жителями полуострова подмечено, что похолодание заставляет птиц мигрировать на юг, а фотографов с птицами – из курортных городов в столицу. «Кто разрешил этим горе-предпринимателям наживаться на животных? Их вроде запретили, и тут они посреди Детского парка. Один из них еще и с сигаретой в зубах к детям подходит», – возмущаются люди в соцсетях. Правда, замечено, что вместо краснокнижных и экзотических пернатых эти изрядно надоевшие всем папарацци стали довольствоваться банальными голубями. Наверное, чтобы не так накладно было, если нагрянувшая внезапно полиция решит на законных основаниях изъять живой реквизит. 7 октября один из таких деятелей с фотоаппаратом и голубем под мышкой был замечен в самом центре уже упомянутого Детского парка Симферополя. Правда, фотографироваться с ним и с его птицей люди не стали, вместо этого они сфотографировали его сами, причём совершенно бесплатно. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 549 от 11 октября 2019 года Еще статьи: Говорят, что... деревья сажают прямо в кадках Рейды выходного дня Говорят, что... скандальная стройка снова ожила Говорят что... уличные фотографы непобедимы Вместо мартышек и крокодилов пляжные фотографы берут на работу голубей и ме ...