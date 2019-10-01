→ Спецпроект → Хождение по слухам В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... родители назвали каникулы несуразицей В сети множатся посты родителей, недовольных составителями учебных календарных планов каникул для школ. «Хотя бы календарь открыли, прежде чем составлять такую несуразицу!» – пишут мамы и папы. Что же так возмутило людей? Итак… Осенние каникулы с 31 октября (четверг) по 4 ноября (понедельник). То есть 4 ноября – государственный праздник – включен в каникулярное время, хотя, по мнению родителей, не должен был. В итоге вычета выходных и уже упомянутого праздника получаются осенние мини-каникулы в два рабочих дня. Зимние каникулы начинаются 31 декабря (вторник) и длятся до 12 января. Дискуссионным представляется вопрос: «Зачем детям выходить в понедельник 30 декабря?» Весенние каникулы с 17 марта (вторник) по 22 марта (воскресенье). То есть 18 марта – ещё один государственный праздник в Крыму – также включен в каникулярное время. Итого весной каникулы 3 рабочих дня. Судя по постам, складывается прямо-таки революционная ситуация, когда одни не могут, а другие не хотят. В данном случае речь идёт о школьниках, которым обидно, что их обделили выходными, и тех, кто составлял и не хочет изменять данный учебный план. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 549 от 11 октября 2019 года Еще статьи: 119 дней отдыха Треть года – праздники Меню Великого поста на каждый день Цирк да и только! Каникулы ПриватБанка продолжаются Просмотров: 134 | Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:46