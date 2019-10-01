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РегионыСевастополь

Как успехи на мусорном фронте?

«Крымский ТелеграфЪ» задал волнующие жителей вопросы «главному по уборке мусора» в Севастополе

Реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами стартовала с января этого года в 69 регионах РФ. Но в 40 регионах, в том числе и в Севастополе, процесс, в качестве эксперимента, был запущен на год раньше. Тогда, после конкурса, и был выбран региональный оператор — предприятие «Благоустройство города Севастополь». Теперь у севастопольцев накопилось много вопросов к этому самому оператору. Почему предприятие-монополист, например? Или почему такие расценки на вывоз мусора и как успехи в борьбе с несанкционированными свалками?.. Мы задали их гендиректору профильного севастопольского предприятия Юрию Давыдову.

Монополия — для порядка

— С началом реформы ваше предприятие было определено как региональный оператор по обращению с ТКО, а что входит в обязанности регионального оператора?

— Как и реформа, понятие «региональный оператор по обращению с отходами» — это тоже нововведение. Региональный оператор обеспечивает весь цикл обращения с отходами: сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение на специализированных полигонах, координирует всю деятельность в сфере обращения с отходами в каждом отдельном субъекте Российской Федерации.

— Но почему в городе только одна компания-монополист для вывоза мусора? Почему нет конкуренции?

— Необходимость выбора регионального оператора на федеральном уровне начали обсуждать еще с 2015 года. Толчком послужила ситуация с возникновением множественных несанкционированных свалок. Целыми регионами страна уходила под слой мусора. Многочисленные организации заключали контракты на перевозку отходов, но зачастую мусор до полигона просто не довозили. Для решения этой проблемы и возникла необходимость создания единого комплекса действий по утилизации мусора и выбору регионального оператора. В соответствии с территориальной схемой, утвержденной постановлением правительства Севастополя, зоной деятельности регионального оператора является вся территория города-героя.

О тарифах

— Как рассчитывается стоимость вывоза мусора у владельцев квартир и частных домовладений?

— Тариф на обращение с ТКО, так же как и объемы накопления, утверждает правительство города. Согласно приказу Департамента горхозяйства Севастополя с 1 июля в городе установлен тариф 370 рублей 98 копеек за 1 кубический метр ТКО с учетом НДС 20%. Этот тариф будет применяться до 31 декабря этого года. Таким образом, жители многоквартирных домов с 1 июля платят за обращение с ТКО — 89 рублей 96 копеек, частного сектора — 96 рублей 15 копеек. Это единственный тариф на коммунальную услугу, который не увеличился, а наоборот, снизился в этом году! Кстати, в целом по стране тариф в Севастополе — один из самых низких.

— Это понятно, но почему человек, владеющий участком земли, на котором даже нет никаких построек, обязан ежемесячно оплачивать взносы за вывоз мусора, притом что он, естественно, там не живет и договора с компанией не заключал?

— Согласно ст. 153, 154 Жилищного кодекса РФ услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами является коммунальной услугой и договор на оказание услуги по сбору, транспортированию, обработке и захоронению ТКО с региональным оператором обязаны заключить все жители. Он носит характер публичной оферты. В соответствии с Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства РФ № 1156, начисления производятся с учетом всех зарегистрированных граждан по тому или иному адресу, а при отсутствии информации о постоянно и временно проживающих — на собственника помещения, земельного участка и т. д., даже если помещение нежилое, а земельный участок не застроен. В случае если одно лицо владеет несколькими зданиями, строениями, сооружениями, нежилыми помещениями и земельными участками, начисления будут производиться на каждый объект недвижимости.

— А если человек по какой-то причине отсутствует по месту регистрации, к примеру длительная командировка, учеба в другом городе и пр.?

— В этом случае можно обратиться в офис нашего предприятия с соответствующим заявлением, предоставить подтверждающие документы и будет произведен перерасчет.

Не быстрый путь

— Вы уже второй год трудитесь в городе, что удалось сделать за это время?

— Говорить о каких-то революционных переменах пока не приходится. Сегодня мы видим лишь выстраивание отрасли, которой, по сути, никогда и не было в стране. Реформа идет по живому, через людей, которым нужно найти понимание: почему увеличился тариф, почему нужно разделять мусор, почему его нельзя сжигать на своем участке... Реализация всех этих изменений — процесс нелегкий и, помимо приложения усилий, требует временных затрат. Готовность населения, пожалуй, ключевой момент в реализации так называемой мусорной реформы. Она на самом деле сплачивает всех. Приезжая в сельскую местность, специалисты абонентской службы не раз слышали: «Да не будут они никогда платить, они будут в своих компостных ямах этот мусор закапывать, они его сжигать будут, но платить никогда не будут и скорее в лесополосы отнесут!» Практика показала, что сегодня люди не хотят жить на свалке. И в сельской местности, и в частном секторе города постепенно к населению приходит понимание, что в современном мире нужно переходить на цивилизованные рельсы обращения с ТКО. Да, это не быстрый процесс, но это путь вперед.

Полигон заполнен «под завязку»

— А как часто выявляются несанкционированные свалки в городе, сколько их примерно и каков штраф за их организацию?

— Точное количество свалок может, наверное, подсказать Росприроднадзор, который составляет «Карту свалок». В 2018 году было ликвидировано более 750 объектов несанкционированного складирования ТКО, объемом более 51 тыс. кубометров. Почти 11000 кубометров отходов уже в этом году вывезли из лесных зон, с городских территорий. Что касается ответственности, то довольно внушительные штрафы: физлицу — до 2000 рублей, должностному — до 30000, индивидуальному предпринимателю — до 50000, юрлицу — до 250000 рублей. Если же в результате был нанесен существенный вред животным, окружающей среде, виновный может лишиться свободы на срок от 2 до 5 лет.

— А как в Севастополе обстоит дело с утилизацией мусора и строительством мусороперерабатывающего завода?

— В Севастополе ТКО сегодня размещаются на единственном полигоне в Первомайской балке. Его эксплуатация началась еще в 2001 году. Первая и вторая очереди полигона закрыты. Они полностью исчерпали свои мощности. Третья очередь разделена на две карты, одна сейчас принимает ТКО и уже заполнена на 80%. Быстрое заполнение полигонов — это общая проблема современных городов. И необходимо не только определиться с тем, каким будет мусороперерабатывающий комплекс, но и продлить жизнь полигона до постройки этого комплекса. Технико-экономическое обоснование уже разработано. Мусороперерабатывающий эко-технопарк планируется построить до конца 2022 года. Сейчас правительство города ищет инвестора, который и построит комплекс.

Анна ЧУДАКОВА
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 549 от 11 октября 2019 года

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Просмотров: 130 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:53

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