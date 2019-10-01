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СоциумПроблема

Водная независимость

Крым в достаточной мере обеспечен основным ресурсом

Россия больше не ведёт переговоров с Украиной по поводу возобновления поставок воды по Северо-Крымскому каналу. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства водных ресурсов РФ Дмитрий Кириллов. По его словам, Крым не нуждается в днепровской воде. Местные власти разделяют мнение руководителя федерального ведомства — согласно их расчётам, в ближайшие пять лет полуостров будет полностью обеспечен чистой питьевой водой.

Усиленные меры

В своё время Украина обеспечивала около 85% потребности Крыма в пресной воде за счёт подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Она использовалась для полива почти 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу была полностью прекращена. Острее всего её недостаток почувствовали фермеры на севере Крыма, однако со временем они адаптировали своё производство к новым условиям, перейдя на выращивание засухоустойчивых культур и капельное орошение вместо поверхностного.

Куда хуже была ситуация в восточных регионах полуострова, где граждане оказались лишены даже воды на бытовые нужды. Требовалось принимать срочные меры, чтобы снова обеспечить крымчан заветным ресурсом.

В итоге за последние пять лет в Крыму пробурили 150 новых скважин и организовали переброску резервов в особенно засушливые регионы, где дефицит воды чувствовался острее всего. Пришлось задействовать Белогорское и Тайганское водохранилища, которые прежде использовались, в основном только для орошения. Из них по руслу реки Биюк-Карасу (больше известна под названием Карасёвка) вода теперь подаётся в Северо-Крымский канал и таким образом поступает в восточные регионы полуострова. Таким образом, больше половины канала (около 150 км, начиная с территории Нижнегорского района) сейчас снова заполнено водой.

Андрей Лисовский, заместитель главы Государственного комитета по водному хозяйству РК:

«За пять лет ничего не изменилось: канал находится в технически исправном состоянии, как и насосные станции, и вся инфраструктура. Мы проводим текущие работы по ремонту и содержанию гидротехнического сооружения: очистку канала от водорослей, ила и так далее. Это всё предусмотрено правилами эксплуатации Северо-Крымского канала».

Подаваемый в русло ресурс идёт на нужды сельского хозяйства и бытовые потребности крымчан. Следующий этап — строительство водовода до Керчи. Стоимость этого проекта составляет около 19 млрд руб. Почти 160 км водовода свяжут Восточный Крым с источниками воды. Ожидается, что система будет готова к концу 2021 года. В сутки по ней будут перебрасывать почти 200 тыс. куб. метров воды.

Работа по строительству новой системы уже идёт в Кировском и Советском районах. В целях более интенсивного её наполнения было спроектировано три дополнительных водозабора: Неженский, Просторненский и Новогригорьевский.

Очередные задачи

Итак, главная проблема решена — Крым обеспечен водой в достаточной мере. Теперь властям предстоит поработать над улучшением качества снабжения. Кроме того, правительство республики заявило о намерении выделить средства на программу водосбережения. То есть ни капли драгоценного ресурса не должно уходить в землю, например, из-за дырявых труб, как это происходит сейчас. Как сообщалось ранее, только по официальной статистике изношенность сетей составляет более 60%. Большая часть крымского водопровода, по сути, представляет собой решето, в связи с чем происходят колоссальные потери ресурса.

Для решения этой проблемы в рамках федеральной целевой программы Крыму будет выделен 91 млрд. руб. Проекты уже есть для всех регионов полуострова. Сейчас работа идёт в Симферополе: коммуникации постепенно реставрируют одновременно с заменой дорожного полотна. Вместо старых бетонных труб укладывают пластиковые большего диаметра.

Также республике предстоит обновить очистные системы. В конце этого года начнётся ремонт всех глубоководных канализационных выпусков, на очереди — городские сооружения.

Ждём дождей

Основная проблема водной автономии Крыма состоит в том, что водоснабжение полуострова находится в тотальной зависимости от природных факторов. В первую очередь, от обилия осадков в том или ином сезоне. К счастью, по мнению специалистов, до конца этого года дефицит воды республике не грозит.

Роман Восколупов, директор симферопольского филиала ГУП РК «Вода Крыма»:

«В настоящее время Симферополь снабжается из поверхностных источников. Это три наших водохранилища: Симферопольское, Партизанское и Аянское. Сейчас объём воды в них уменьшается. Например, Аянское водохранилище заполнено только на треть. Мы очень ждём дождей. Однако даже при нынешней наполненности объёма воды достаточно — мы идём в тех же режимах, как в прошлом и позапрошлом годах».

По данным Госкомвода, и в других крымских водохранилищах хватит запасов, чтобы обеспечить население водой на весь осенне-зимний период. В частности, заполнение резервуаров, подпитываемых по системе Северо-Крымского канала, составляет 28,3 млн. куб. метров (20% от полного заполнения), что на 7,5 млн больше, чем в аналогичный период прошлого года. Водохранилища естественного стока, расположенные вдоль рек, в этом году также заполнены больше, чем в прошлом. Сейчас в них 135 млн куб. метров воды, что составляет 53,5% от полного заполнения.

Андрей Лисовский:

«Для данного сезона это средний многолетний показатель и даже на два миллиона кубометров больше, чем в аналогичный период прошлого года. В целом это очень хорошее заполнение за последние пять лет, после того как мы лишились днепровской воды. Так что вододефицита на востоке полуострова, как и во всём Крыму, в осенне-зимний период не будет».

Софья Николаева
Фото wikipedia.org
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 549 от 11 октября 2019 года

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Просмотров: 102 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:57

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