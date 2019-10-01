Слово Божье в светских стенах

Останется ли религиозное образование в крымских школах?

Основы религиозной культуры изучаются в школах России в экспериментальном режиме начиная с 2009 года. С 2012 года введены повсеместно, будучи включёнными в учебные планы в качестве обязательной дисциплины. Казалось бы, столько лет прошло с тех пор, как предмет начали преподавать в общеобразовательных заведениях, уже выпустились первые воспитанники, познававшие азы религиозной культуры со школьной скамьи. Однако в этом году на разных уровнях снова был поднят вопрос об уместности подобных дисциплин в светском обществе. Причём неожиданно резко.

Влияние на верующие сердца

Курс «Основы религиозной культуры» не является факультативным – он входит в обязательный учебный план четвёртого класса. При этом родители могут выбрать один из шести модулей (основы христианства, ислама, буддизма и так далее), включая «Основы светской этики», не подразумевающий религиозной составляющей. Именно последнему, кстати, отдают предпочтение большинство крымских родителей – более 60%. Для многих до сих пор остаётся открытым вопрос: допустимо ли вообще изучение основ религии в школах, если церковь отделена от государства?

Александр Якушечкин, протоиерей, секретарь Симферопольской и Крымской епархии, настоятель Петро-Павловского кафедрального собора:

«Для начала предлагаю определиться в том, что мы понимаем под религиозной культурой. Речь идёт не об основах вероучения: как молиться, как соблюдать посты, о необходимости учить молитвы наизусть. Такие знания предлагают в религиозных учебных учреждениях: воскресных школах или других подобных заведениях при храмах, церквях и иных религиозных организациях. Мы же говорим о светском культурологическом предмете, который показывает и доказывает, что культура нашего Отечества, нравится это кому-то или нет, неразрывно связана с духовной традицией. Дело не в том, что церковь или муфтият пытаются усилить своё влияние на государство – нам это не нужно. Оно и так у нас есть – на верующие сердца. Взаимоотношения между человеком и Богом – это очень интимная сфера жизни. Изучение религиозной культуры – это не просто новая образовательная функция или дополнительный предмет. Эта дисциплина несёт в себе воспитательную составляющую. Если мы будем совмещать обучение и воспитание, быть может, станет меньше трагических и печальных событий».

То ли поздно, то ли рано

Сторонники курса говорят о том, что в представлении взрослеющей личности религиозная и светская идеи не должны быть разделены, поэтому основы духовной культуры необходимо преподавать именно в школе, причём начиная как можно раньше. Уже после девятого класса, говорят представители духовной сферы крымского общества, браться за идеологическое воспитание человека становится бессмысленным – время для этого упущено безвозвратно.

Эсадуллах Баиров, заместитель председателя Духовного управления мусульман РК:

«Исключать из школьной программы такого рода курсы – это сделать шаг назад. Мы хотим, чтобы дети получали в школе не только образование, но и воспитание, а для этого должны быть уроки, связанные с идеологическим просвещением. То, что ребёнок получает дома от родителей – это одно, а то, что он слышит от авторитета в лице учителя – это совершенно другое. Я считаю, что этот курс должен расширяться. Он никогда не превратит школу в церковь или мечеть, поскольку в основном рассказывает о культуре».

Однако, несмотря на призывы духовенства к сохранению и усилению религиозной составляющей в школьной программе, у нынешнего курса всё-таки обнаружилось множество проблем и недоработок. Например, то, что религиозные учебные дисциплины даются достаточно рано – в период с четвёртого по шестой класс. Четвёртый класс – это дети девяти лет, а формирование религиозной культуры основывается всё-таки не только на эмоциях, но и на интеллекте. Поэтому, говорят специалисты, в условиях современного общества для формирования даже таких общих понятий, как, например, «религия» и «вера», требуется определённая осознанность – абстрактные концепции в сознании человека начинают оформляться только в возрасте 11-12 лет.

Путь продолжается

Помимо этого, существует и ряд проблем, связанных непосредственно с методикой преподавания. Например, некоторые учителя позволяют себе преподносить основы религиозной культуры с некоторой долей насмешки или в откровенно атеистическом ключе. По мнению и чиновников, и духовенства, и родителей, такой подход недопустим и нивелирует всю суть дисциплины в принципе.

Ольга Грива, заведующая кафедрой религиоведения Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского:

«Дело в том, что именно накопившийся опыт обнаружил проблемы в реализации комплексного курса «Основы религиозной культуры и светской этики». Честно говоря, мне самой ещё год-два назад казалось, что всё развивается очень поступательно, очень рационально и последовательно. Однако сам факт реализации программы не означает, что всё идёт так, как задумывалось изначально. Обилие негативных отзывов со стороны родителей говорит о том, что процесс введения религиозной культуры в школе требует осмысления и коррекции. Это нормально».

Видимо, именно поэтому несколько месяцев назад Министерство просвещения Российской Федерации предложило к обсуждению новый государственный образовательный стандарт для начальной и средней школы, в котором появляется несколько иная модель обучения дисциплинам, связанным с религиозным воспитанием. Причём Минпросвет рекомендует изменить как их форму, так и содержание. При этом количество лет для изучения увеличиваться, судя по всему, пока не будет, хотя раньше планировалось сделать курс ежегодным – вплоть до старших классов.