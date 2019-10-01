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РегионыСимферополь

Легализация самостроев начата

Хотят узаконить только строения, появившиеся до 2014 года

В Симферополе приступили к решению проблемы, о которой говорили многие годы

Несколько дней назад заместитель главы симферопольской администрации сделал заявление, воспринятое некоторой частью населения крымской столицы в явно позитивном ключе. Речь о том, что столичные власти начнут легализацию самостроев, возведенных до 2014 года.

На согласование около полугода

Итак, владельцы когда-то незаконных зданий уже подают заявления о приватизации домов. В скором времени они смогут уже и прописаться в некогда самовольно построенном жилье. Дело в том, что новое постановление Совета министров Крыма позволяет теперь легальным путем решить проблему самостроев в республике. Известно, к примеру, что симферопольские власти уже предварительно согласовали порядка двухсот заявлений. А около пятидесяти человек в Симферополе успели оформить и право собственности или аренду.

Якуб Зейтулаев, замглавы администрации Симферополя:

«В зависимости от того, к какой категории граждан относится человек, и принимается решение. Оформляется либо в собственное пользование, либо в долгосрочную аренду с правом выкупа».

Процедура оформления всех необходимых бумаг, подача документов и согласование заявления занимает порядка полугода. В первую очередь необходимо подготовить технический паспорт на строение, паспорт гражданина, если нужно получить льготу, а затем обратиться в администрацию.

Якуб Зейтулаев:

«Главный пакет документов уже выносится на заседании комиссии. Раз в неделю заседает комиссия в администрации, и в последующем, при получении положительного заключения, документы передаются в департамент администрации, который занимается уже непосредственно формированием земельного участка и разработкой постановления о выделении собственности».

Вышеупомянутое постановление Совета министров Республики Крым о легализации самостроев распространяется, конечно, не на один Симферополь, а на всю территорию республики. Однако стоит обратить внимание на то, что оформление собственности или долгосрочной аренды с правом выкупа возможно лишь в том случае, если здание было построено до марта 2014 года.

Еще 18 решений

В продолжение данной темы можно привести и еще некоторой конкретики. Например, на прошлой неделе, как стало известно, комиссия администрации Симферополя по подготовке заключения в отношении самовольных построек о возможности признания их жилыми домами вынесла положительное решение по 18 самостроям. Об этом сообщила пресс-служба администрации со ссылкой на заместителя главы администрации Симферополя Якуба Зейтулаева. «На заседании коллегиального органа было рассмотрено 18 пакетов документов относительно строений, расположенных в границах массивов компактного проживания реабилитированных народов, расположенных в Симферополе. По всем представленным материалам получено положительное заключение комиссии», – отметил Зейтулаев.

Он уточнил, что далее материалы будут направлены в департамент развития муниципальной собственности администрации Симферополя для дальнейшей работы по оформлению земельных участков и строений.

В то же время, при вынесении решения о невозможности признания самовольной постройки жилым домом, материалы передаются в управление муниципального контроля администрации города для инициирования процедуры сноса такого объекта.

Нина АРХИПОВА
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 549 от 11 октября 2019 года

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Просмотров: 9 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:07

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