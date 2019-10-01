«Человеческое отношение»

Как в Севастополе решили вопрос с семью новыми заместителями губернатора

Севастопольские депутаты досрочно прекратили полномочия экс-главы местного парламента Екатерины Алтабаевой, а также утвердили кандидатуры новых заместителей губернатора. Большие перемены в руководящих структурах региона продолжаются. И продолжается выстраивание новых «властных коалиций».

Из «бывших»

На прошедших в сентябре выборах прежний председатель севастопольского Заксобрания Екатерина Алтабаева была избрана депутатом по второму мажоритарному округу, а затем утверждена на должность сенатора в Госдуму РФ от Севастополя. Соответственно, теперь она уже не сможет выполнять депутатские обязанности.

Владимир Немцев, спикер городского парламента:

«Депутат Екатерина Алтабаева была наделена полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, что является основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий».

Также на минувшей сессии ЗС врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев предложил депутатам согласовать перечень кандидатур на должность своих заместителей. И их стали согласовывать, не откладывая дело в долгий ящик.

Михаил Развожаев:

«Это мой личный выбор, моя личная ответственность. За каждого члена нашей команды буду отвечать я сам. Считаю, что от фазы приоритетов пора переходить к конкретным шагам. Рассчитываю на совместную работу законодательной и исполнительной власти».

Примечательно, что часть выдвинутых кандидатур ранее была депутатами в Заксобрании. Правда первым кандидатом на должность заместителя был предложен Владимир Базаров, который ранее работал в предыдущем составе правительства и отвечал за горхозяйство. Его кандидатуру поддержал и председатель комитета ЗС по городскому хозяйству Вячеслав Камзолов: «Владимир Васильевич знаком нам по своей работе в сфере городского хозяйства города. Он человек системный и профессиональный, пользуется авторитетом у коллег. Докладывая о своей работе, он чётко и последовательно обозначил актуальные вопросы и пути выхода из проблемных ситуаций. Комитет рекомендует согласовать кандидатуру Владимира Базарова на должность заместителя губернатора Севастополя».

Сам же Базаров рассказал депутатам и о намерениях, и о работе, проделанной им ранее.

Владимир Базаров:

«Будет продолжено комплексное благоустройства дворов. Сейчас ведется аналитическая работа на территории города, где и что необходимо сделать. На федеральном уровне – это национальный проект «Комфортная городская среда», по которому мы планируем благоустроить 840 дворов… Сегодня в работе 18 объектов, на следующий год запланирован ремонт 11 парков и скверов, также 34 объекта общественных пространств заявлены в ФЦП… На 2016 год в Севастополе было 16 500 светоточек, на 2019 год – уже 21 тысяча. Городу необходимо около 40-45 тысяч светоточек, так что работа продолжается.

Что же касается депутатов, то их интересовали наиболее острые и наболевшие темы городской среды, такие как ливневая канализация, создание особо охраняемых природных территорий, оплата капитального ремонта, рынок наружной рекламы, подготовка к отопительному сезону и многое другое».

При этом спикер городского парламента Владимир Немцев предложил применять комплексный подход в работе. «Просьба, чтобы программа была синхронизирована с ресурсоснабжающими организациями. И очень важно, чтобы в любых обсуждениях подобных программ принимали участие и эксперты, и общественники, и депутаты, чтобы парламентский контроль был на всех этапах», – сказал он.

В итоге депутаты поддержали кандидатуру Базарова на должность замгубернатора.

Из «новых»

Следующей кандидатурой, выдвинутой на должность заместителя губернатора, стал бывший заместитель председателя ЗС Александр Кулагин. Представляя его, врио губернатора отметил, что планирует доверить Кулагину такие сферы, как здравоохранение и социальная защита. «Александр Андреевич имеет большой опыт депутатской работы. Он человек, который чувствует людей, может слышать и эффективно взаимодействовать с гражданами. Это и необходимо… Сейчас у нас самая большая проблема – это настройка первичного звена. Те учреждения здравоохранения, которые я лично посетил, показали то, что прием в первичке требует серьезной навигации, настройки всех процессов. Приходя туда, люди должны не только получить медицинскую помощь, но и почувствовать человеческое отношение», – сказал Развожаев.

Сам же Александр Кулагин, естественно, пообещал справиться с новыми возложенными на него обязанностями.

Александр Кулагин:

«Сфера, которую мне предстоит координировать, не просто чувствительна, она касается каждого человека, каждого жителя города и тех, кто сюда приезжает. Для нас важно сделать так, чтобы мы могли гордиться своей медициной. Гордиться тем, что права людей на получение медпомощи защищены на самом высоком уровне».

В итоге депутаты поддержали его назначение.

Также заместителем губернатора была утверждена Мария Литовко.

Михаил Развожаев:

«Мария Александровна уже показала, как умеет работать с такими тонкими материями, как инвестиции и экономика, где требуются холодный расчёт, выверенная логика, потому что те решения, которые могут приниматься сегодня, дают профицит для бюджета в будущем. У Марии Александровны будет очень сложная задача, она будет отвечать за ключевой департамент – Департамент экономического развития».

Кроме того, должность в правительстве города получила Ольга Тимофеева, которая будет отвечать за сектор образования. Напомним, что ранее Ольга Тимофеева в течение пяти лет представляла севастопольский парламент в Совете Федерации.

Из «пришлых»

Замглавы города стал и Алексей Парикин, который ранее трудился в Министерстве РФ по делам Северного Кавказа, в сфере финансово-хозяйственных отношений и входил в совет директоров АО «Курорты Северного Кавказа», а в феврале 2019 года был назначен на должность заместителя руководителя исполкома ОНФ. Должность в правительстве получила и Светлана Пирогова, которая теперь будет курировать Департамент аппарата губернатора и правительства, Главное контрольное управление. Ранее Светлана Пирогова работала в администрации Красноярского края, в министерстве РФ по делам Северного Кавказа. Последняя её должность – заместитель руководителя исполкома общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию».

Кроме того, на должность заместителя губернатора был назначен Денис Солодовников.

Михаил Развожаев:

«На Дениса Анатольевича возлагается, наверное, самый большой по объёму и по важности блок вопросов. Это реализация Федеральной целевой программы в городе, вопросы капитального строительства, транспорта, имущественных отношений. Это большой блок реального сектора экономики. Я уверен, что он с этими задачами справится».