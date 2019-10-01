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Спорт

Сезон на сезон не приходится

«Зенит» хорошо подготовился к матчу с «Бенефикой»

Португальские клубы вплотную приблизились к рейтингу россиян

Так получилось, но в последние международные сезоны, даже несмотря на то, что российские клубы не подбирались вплотную к европейским призам для клубов – Кубку чемпионов и Кубку Европы УЕФА, они набирали приличные рейтинговые очки в континентальных турнирах. Нынешний сезон россияне начали, будучи шестыми в рейтинге УЕФА, пропустив вперёд Испанию, Англию, Италию, Германию, Францию, что позволило нашему футболу быть представленным в турнирах тремя клубами, как в Лиге чемпионов, так и в Лиге Европы. Однако в затылок россиянам дышат португальцы, стремящиеся отодвинуть наши клубы на седьмое место, чтобы самим располагать тремя командами среди «чемпионов», а Россию оставить с двумя.

В турнире «чемпионов»

На минувшей неделе в восьми групповых квартетах состоялись поединки второго тура. На этот раз «Локомотиву» предстояло играть у себя в Москве с испанским «Атлетико» из Мадрида, а «Зениту» – в Санкт-Петербурге с португальской «Бенфикой». Эта встреча имела особое значение для российского футбола. Ведь сейчас португальские клубы уже вплотную приблизились к нашему рейтингу.

Увы, при всём уважении к «Локомотиву» и его мудрому наставнику Юрию Сёмину, отметим, что москвичам ещё очень трудно побеждать таких соперников, как команда Диего Симеоне. Если в первом тайме наши парни ещё смогли устоять под мощными атаками испанцев и даже в свою очередь имели шанс отличиться, то уже в дебюте второй половины встречи лучший форвард мадридцев Жоау Фелиш открыл счёт, а затем Томас Тейс его увеличил, доведя до 2:0, что вполне устраивало испанцев.

В это же время в группе В туринский «Ювентус» уверенно переиграл немецкий «Байер» из Леверкузена – 3:0 и, набрав 4 очка, сменил москвичей во главе турнирной таблицы, оставив у себя за спиной: «Атлетико» – 4, «Локомотив» – 3, «Байер» – 0 очков. Теперь 22 октября «железнодорожники» будут играть в Италии с «Ювентусом», в рядах которого блистает лучший футболист мира португалец Криштиану Роналду.

А вот «Зенит», руководимый молодым специалистом Сергеем Семаком, смог хорошо подготовиться к поединку с «Бенфикой». Уже на 22-й минуте капитан сборной России Артём Дзюба открыл счёт. Во втором тайме новый защитник питерцев Вячеслав Караваев, заменив получившего травму Игоря Смольникова, совершил стремительный рывок по флангу и прострелил мяч в штрафную площадку гостей, где, спасая положение, португалец Рубен Диаш срезал мяч в собственные ворота, и почти тут же игрок сборной Ирана Сердар Азмун провёл изящно третий гол в ворота гостей. На что их форвард Рауль де Томас смог мощным ударом вогнать «гол престижа» в ворота хозяев поля – 3:1. Одержав крайне важную победу, питерцы увеличили российский рейтинг до 43,549 балла, а португальцы остались на прежних цифрах – 42,849.

А когда стало известно, что в группе G немецкий «Лейпциг» уступил на своём поле французскому «Олимпику» из Лиона – 0:2, все стали поздравлять зенитовцев с лидерством в группе, где они набрали 4 очка и опережают отныне: «Олимпик» – 4, «Лейпциг» – 3, «Бенфику» – 0 очков. 23 октября питерцы сыграют в Германии с «Лейпцигом».

А теперь познакомьтесь с тем, как выглядит во втором туре «чемпионская» таблица групповых турниров.

Группа A. «ПСЖ» (Париж, Франция) – 6, «Брюгге» – 2, «Галатасарай» – 1, «Реал» – 1 очко. Группа B. «Бавария» – 6, «Црвена Звезда» – 3, «Тоттенхэм Хотспурс» – 1, «Олимпиакос» – 1 очко. Группа С. «Манчестер Сити» – 6, «Динамо» – 3, «Шахтёр» – 3, «Аталанта» – 0 очков. Группа E. «Наполи» – 4, «Ливерпуль» – 3, «Зальцбург» – 3, «Генк» – 1 очко. Группа F. «Боруссия» – 4, «Барселона» – 4, «Славия» – 1, «Интер» – 1 очко. Группа H. «Аякс» – 6, «Валенсия» – 3, «Челси» – 3, «Лилль» – 0 очков.

В турнире «европейцев»

В первом туре групповых турниров наши «европейцы» разочаровали выступлениями армию российских болельщиков. Мало того, что они безвольно сыграли в гостях, позволив не самым именитым соперникам разгромить их, как говорится, по-чёрному. Краснодарцев, словно «танком», раздавил швейцарский «Базель», а москвичей – болгарский «Лудогорец» из Разграда. Казалось, что после такого «душа Шарко», во втором туре играя с не очень преуспевающими ныне в чемпионате Испании «Эспаньолом» из Барселоны и «Хетафе» из Мадрида, наши парни «ощетинятся» и постараются, как говорится, «кровью смыть позор» на глазах своих верных почитателей, ставших «двенадцатым игроком» для наших клубов.

Но и это не помогло явно выбитым из игровой колеи российским парням.

Хотя «армейцы» и с желанием начали поединок, но стоило им на 66-й минуте пропустить гол от китайского легионера У Лэя (кстати, это был первый мяч, забитый китайцами в «зоне УЕФА» за всю историю футбола), как команда Виктора Гончаренко развалилась. И хотя почти пятнадцать минут играла против десяти испанцев, у которых с поля был удалён Давид Тимор, но умудрилась пропустить на последних дополнительных секундах матча второй мяч от Виктора Кампусано – 0:2.

В свою очередь краснодарцы ниже всякой критики провели первый тайм, позволив мадридцу Родригесу Анхелю открыть счёт, а затем забить и второй гол. И это заставило кубанцев собраться, и в середине второго тайма «русский» бразилец Ари сумел отыграть один мяч. Но на большее сил не хватило – 1:2. Пока «армейцы» и «быки» не уступают друг другу в заочной борьбе. Они, оставаясь на «нолях», занимают последние места в своих группах, с одинаковой разницей забитых и пропущенных мячей по 1-7.

24 октября в третьем туре краснодарцы отправляются в турецкий Трабзон в гости к местному «Трабзонспору», а ЦСКА играет на своём стадионе в Москве с венгерским «Ференцварошем» из Будапешта.

А теперь предлагаем познакомиться с результатами второго тура во всех 12 групповых турнирах у «европейцев».

Группа A. «Севилья» – 6, «Карабах» – 3, «Дюделанш» – 3, АПОЭЛ – 0 очков. Группа B. «Копенгаген» – 4, «Динамо» – 4, «Мальмё» – 4, «Лугано» – 1 очко. Группа C. «Хетафе» – 6, «Базель» – 4, «Трабзонспор» – 1, «Краснодар» – 0 очков. Группа D. «ПСВ» – 6, «Спортинг» – 3, ЛАСК – 3, «Русенборг» – 0 очков. Группа E. «Селтик» – 4, ЧФР – 3, «Лацио» – 3, «Ренн» – 1 очко. Группа F. «Арсенал» – 6, «Стандард» – 3, «Айнтрахт» – 3, «Гимарайнш» – 0 очков. Группа G. «Фейеноорд» – 3, «Янг Бойз» – 3, «Рейнджерс» – 3, Порту – 3 очка. Группа H. «Лудогорец» – 6, «Эспаньол» – 4, «Ференцварош» – 1, ЦСКА – 0 очков. Группа I. «Вольфсбург» – 4, «Гент» – 4, «Сент-Этьен» – 1, «Александрия» – 1 очко. Группа J. «Рома» – 4, «Вольфсберг» – 4, «Боруссия» – 1, «Башакшехир» – 1 очко. Группа K. «Слован» – 4, «Брага» – 4, «Вулверхемптон» – 3, «Бешикташ» – 0 очков. Группа L. «Партизан» – 4, «Манчестер Юнайтед» – 4, АЗ – 2, «Астана» – 0 очков.

Гарик ОРЛОВ
Фото metaratings.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 549 от 11 октября 2019 года

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Просмотров: 108 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:26

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