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Спорт

Как лёгкая остаётся «тяжёлой» атлетикой

Мария Ласицкене

И как в спорте нынче «рулят» двойные стандарты

Вот уже пятый год длится свистопляска вокруг российской лёгкой атлетики, которая долгие годы входила в число лидеров советского и российского спорта. Но связавшись со специалистами «биохимии от спорта» Григорием Родченковым и его подельниками, которые рано или поздно будут разоблачены, как шпионы, внедрённые англосаксонским лобби в наш спорт, чтобы развалить его до основания, российская «королева спорта» потеряла своё доброе имя. Наши ведущие мастера бега, прыжков, метаний, многоборья, не говоря уже о спортивной ходьбе, где наши парни и девушки были сильнейшими в мире, теперь редчайшие гости на международных турнирах.

Это не беда...

Беда заключается в том, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики вот уже с 2015 года исключена из Международной ассоциации легкоатлетических федераций, а её атлеты если и допускаются к зарубежным стартам, то лишь в качестве нейтральных ­спортсменов, без флага и гимна своей страны. А это перекрывает дорогу на Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы не только взрослым мастерам, но и молодёжи, юношам и девушкам. Причём не федерация распоряжается своими атлетами, а зарубежные чиновники, которые одним спортсменам предоставляют нейтральный статус, а другим нет, даже не считая своим долгом сообщить причину отказа.

Свыше тридцати раз исполком ИААФ собирался вернуть россиян в свои ряды, и каждый раз, образно говоря, из ста соринок, обнаруженных в работе ВФЛА контролёрами из ИААФ, девяносто девять исправлены, но вот из-за одной «бракованной» желанное «прощение» вновь отложено на неизвестное время.

Недавно довелось в одной дружеской компании встретиться с симферопольцами: экс-чемпионом СССР в беге на 800 м, рекордсменом мира в эстафете 4х800 м, победителем матчей СССР – США, СССР – ФРГ, участником Олимпийских игр в Москве-1980 Анатолием Решетняком и известным в Советском Союзе спикером международных и всесоюзных легкоатлетических турниров, московской Олимпиады-1980, заслуженным журналистом Украины Гарринальдом Немировским. И признаюсь, был удивлён, что они за последние годы настолько охладели к любимой «королеве спорта», что даже редко смотрят соревнования по этому виду спорта, которому посвятили немало лет своей жизни. Причина: двойные стандарты! Примеры. Как говорил великий музыкант Леонид Утёсов: «Их есть у этих опытных людей!» Талантливейший российский прыгун в высоту Даниил Лысенко, как и лучший американский спринтер Кристиан Колман, трижды не указывали свой адрес, где их могут проверить на допинг-пробы специальные офицеры ВАДА. Даниила дисквалифицировали за это на четыре года, а Кристиану простили «забывчивость», и он недавно на чемпионате мира в Катаре выиграл «золото» в беге на 100 м. А ставший вторым на этой дистанции другой американец Джастин Гатлин дважды был уличён в принятии допинга, а вот за одну допинговую ошибку олимпийскую чемпионку Пекина-2012 Анну Чичерову не допустили ныне к выступлению в Дохе, хотя она давным-давно стала абсолютно «чистой» спортсменкой, отбыв двухлетнюю дисквалификацию. И примеров, которые свидетельствуют, что ИААФ (ею руководит английский сэр Себастьян Коэ) полностью находится под контролем американцев, можно привести немало. Только один ответ мистера Коэ на вопрос журналиста: почему атлеты из США так мало сдают допинг-проб, чего стоит – «потому, что мы им стопроцентно доверяем». Ну, а что касается африканских и азиатских атлетов, то, по словам тех же чиновников из ИААФ, в этих странах трудно разобраться с национальной кухней, возможно, она влияет на здоровье и силу атлетов.

Не удивляйтесь

В столице Катара Дохе завершился 17-й чемпионат мира по лёгкой атлетике, на котором мужчины и женщины разыграли 49 комплектов медалей, доставшиеся спортсменам из 43 стран. Вне конкуренции в общекомандном зачёте были атлеты из США (14 золотых + 11 серебряных + 4 бронзовых = 29 медалей), которые смогли превысить все свои прежние достижения, привезя на берега Персидского залива команду из 120 человек. Вместе с ними в шестёрку сильнейших вошли: Кения (5 + 2 + 4 = 11), Ямайка (3 + 5 + 3 = 11), Китай (3 + 3 + 3 = 9), Эфиопия (2 + 5 + 1 = 8), Великобритания (2 + 3 + 1 = 6).

Не ищите в этом списке сборную России, такой страны нет среди участников чемпионата. Но зато весь легкоатлетический мир в курсе дела, что 30 атлетов, выступающих под аббревиатурой ANA (нейтральные атлеты), это и есть россияне. Отобранные специалистами ИААФ таким образом, что двадцать из них даже не могли и мечтать о том, чтобы преодолеть квалификационный рубеж. Причём что удивляет, ведь эти парни и девушки пришли в лёгкую атлетику, образно говоря, не с улицы, но проигрывали соперникам, словно никогда не показывали высоких результатов, будучи напрочь лишены международного опыта.

Однако нашлись и у нас таланты, которые, преодолев все круги ада, поднялись на пьедестал почёта за наградами, и в их честь поднимался олимпийский стяг под звуки олимпийского гимна. Чемпионами мира – 2019 стали наши прыгуньи – «высотница» Мария Ласицкене – 2 м 04 см, ставшая подряд трёхкратной чемпионкой мира, и «шестовичка» Анжелика Сидорова – 4 м ­95 см. «Серебро» было вручено мастеру барьерного бега на 110 м Сергею Шубенкову – 13,15, прыгуну в высоту Михаилу Акименко – 2 м 35 см, ходоку на 20 км Василию Мизинову – 1:26.49, а «бронза» – ещё одному прыгуну в высоту Илье Иванюку – 2 м 35 см. Как видите, великолепная шестёрка ANA оказалась на одном уровне с полнокровной командой британцев (2 + 3 + 1 = 6).

Посмотрим, как теперь поведёт себя Коэ и его компания. Ведь до олимпийских стартов в Токио-2020 остаётся чуть больше восьми месяцев: пустят ли они в столицу Японии наших атлетов с флагом и гимном Российской Федерации?

Дмитрий ПОЛЕЖАЕВ
Фото sportsdaily.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 549 от 11 октября 2019 года

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Просмотров: 106 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:29

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