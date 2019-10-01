Без нейтральности

Милитаризация, важные ресурсы и скандал в Австрии

На этой неделе иностранные издания и сайты, рассказывавшие в том числе о том, что связано с жизнью полуострова, сообщали о резких заявлениях «в стенах НАТО» и на международном европейском форуме, о добыче энергоресурсов в Крыму и тайных намерениях американцев.

Готовят некий план

Колумбийское информагентство сообщает о том, что у США задуман некий план «сдерживания» России в Черном море. А именно. «Соединенные Штаты готовят план сдерживания России в Черном море, где эта страна усиливает защиту Крымского региона новыми кораблями и вооружениями. Согласно исследованию аналитического центра RAND Corporation, включенному в отчет о стратегии сдерживания в этом районе, в Вашингтоне обеспокоены действиями Москвы по модернизации своего флота. В докладе рекомендуется, чтобы в целях сокращения влияния России в регионе в Румынии и Болгарии были установлены ракетные шахты и береговые ракетные комплексы, проводилось дальнейшее маневрирование атлантического альянса и укреплялся оборонный потенциал Украины и Грузии. Российская пресса комментирует, что именно увеличение учений НАТО на Черном море и угрозы агрессии со стороны Украины заставили Москву удвоить оборону Крыма и своего южного района. Несколько высокопоставленных украинских чиновников пригрозили осуществить нападение на мост, соединяющий материковую часть страны с вышеупомянутым полуостровом через Керченский пролив. Россия объявила, что укрепит оборону Крыма новыми кораблями, системами береговой защиты и зенитными комплексами С-400 от угроз со стороны Киева», – говорится в статье.

Резкий пассаж

Бывший премьер-министр и судья конституционного суда Джулиано Амато, выступая на Трансатлантическом форуме по России, проходившем в Центре американских исследований, заявил, что «мы не можем вернуться к нейтральности Крыма». Хотя, учитывая контекст проходившего мероприятия, стоило ожидать антироссийской риторики, в случае обсуждения «крымского вопроса». Амато сделал следующее заявление: «В отношении Крыма я не могу разделить позицию, занятую Советом НАТО, который осуждает аннексию как неприемлемую. Но как вы можете говорить «неприемлемо», если у вас нет средств, чтобы устранить то, что произошло? Вместо этого позаботьтесь о последствиях». Впрочем, конкретику об упомянутых последствиях из текста заявления Амато почерпнуть сложно. Кроме одного пассажа: «Возврат к нейтральному статусу Крыма невозможен».

Газ наш

Итальянское издание рассказывает о том, как Россия добывает газ со дна Черного моря в районе Крыма. «Россия будет развивать добычу газа у берегов Крыма, заявил министр энергетики Александр Новак, выступая на российской энергетической неделе. По его словам, в последние годы объемы бурения и добычи газа в Крыму снизились по объективным причинам. В результате добыча газа в регионе сейчас составляет около 1 миллиарда кубометров, а потребление газа в Крыму составляет 2,5 миллиарда кубометров. «Мы будем развивать производство, обеспечим необходимую поддержку для этого со стороны Министерства энергетики», – приводит издание слова Новака. «С этой целью разработана долгосрочная программа развития компании «Черноморнефтегаз». Он добавил, что ресурсы будут использоваться для газификации региона», – сообщается в статье.

Правда Сайдика

На этой неделе спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик во время австрийского международного форума Salzburg Europe Summit сделал весьма громкое заявление. В частности, он напомнил, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России. Это произошло, когда его попросили прокомментировать референдум 2014 года в Крыму о воссоединении с Россией. Сайдик ответил, что его сферой ответственности является Донбасс, а на вопросы о полуострове он будет отвечать на пенсии, когда станет «свободным человеком». Но, вместе с этим он все-таки заметил, что во времена Советского Союза полуостров около 30 лет находился в составе РСФСР, затем на 37 лет вошел в Украинскую ССР, «а до этого была Российская империя». Спецпредставитель ОБСЕ сразу же, конечно, «нарвался» на критику представителей Украины, но разве же не правду озвучил господин Сайдик?