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СпецпроектОбзор прессы

Без нейтральности

Милитаризация, важные ресурсы и скандал в Австрии

На этой неделе иностранные издания и сайты, рассказывавшие в том числе о том, что связано с жизнью полуострова, сообщали о резких заявлениях «в стенах НАТО» и на международном европейском форуме, о добыче энергоресурсов в Крыму и тайных намерениях американцев.

Готовят некий план

Колумбийское информагентство сообщает о том, что у США задуман некий план «сдерживания» России в Черном море. А именно. «Соединенные Штаты готовят план сдерживания России в Черном море, где эта страна усиливает защиту Крымского региона новыми кораблями и вооружениями. Согласно исследованию аналитического центра RAND Corporation, включенному в отчет о стратегии сдерживания в этом районе, в Вашингтоне обеспокоены действиями Москвы по модернизации своего флота. В докладе рекомендуется, чтобы в целях сокращения влияния России в регионе в Румынии и Болгарии были установлены ракетные шахты и береговые ракетные комплексы, проводилось дальнейшее маневрирование атлантического альянса и укреплялся оборонный потенциал Украины и Грузии. Российская пресса комментирует, что именно увеличение учений НАТО на Черном море и угрозы агрессии со стороны Украины заставили Москву удвоить оборону Крыма и своего южного района. Несколько высокопоставленных украинских чиновников пригрозили осуществить нападение на мост, соединяющий материковую часть страны с вышеупомянутым полуостровом через Керченский пролив. Россия объявила, что укрепит оборону Крыма новыми кораблями, системами береговой защиты и зенитными комплексами С-400 от угроз со стороны Киева», – говорится в статье.

Резкий пассаж

Бывший премьер-министр и судья конституционного суда Джулиано Амато, выступая на Трансатлантическом форуме по России, проходившем в Центре американских исследований, заявил, что «мы не можем вернуться к нейтральности Крыма». Хотя, учитывая контекст проходившего мероприятия, стоило ожидать антироссийской риторики, в случае обсуждения «крымского вопроса». Амато сделал следующее заявление: «В отношении Крыма я не могу разделить позицию, занятую Советом НАТО, который осуждает аннексию как неприемлемую. Но как вы можете говорить «неприемлемо», если у вас нет средств, чтобы устранить то, что произошло? Вместо этого позаботьтесь о последствиях». Впрочем, конкретику об упомянутых последствиях из текста заявления Амато почерпнуть сложно. Кроме одного пассажа: «Возврат к нейтральному статусу Крыма невозможен».

Газ наш

Итальянское издание рассказывает о том, как Россия добывает газ со дна Черного моря в районе Крыма. «Россия будет развивать добычу газа у берегов Крыма, заявил министр энергетики Александр Новак, выступая на российской энергетической неделе. По его словам, в последние годы объемы бурения и добычи газа в Крыму снизились по объективным причинам. В результате добыча газа в регионе сейчас составляет около 1 миллиарда кубометров, а потребление газа в Крыму составляет 2,5 миллиарда кубометров. «Мы будем развивать производство, обеспечим необходимую поддержку для этого со стороны Министерства энергетики», – приводит издание слова Новака. «С этой целью разработана долгосрочная программа развития компании «Черноморнефтегаз». Он добавил, что ресурсы будут использоваться для газификации региона», – сообщается в статье.

Правда Сайдика

На этой неделе спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик во время австрийского международного форума Salzburg Europe Summit сделал весьма громкое заявление. В частности, он напомнил, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России. Это произошло, когда его попросили прокомментировать референдум 2014 года в Крыму о воссоединении с Россией. Сайдик ответил, что его сферой ответственности является Донбасс, а на вопросы о полуострове он будет отвечать на пенсии, когда станет «свободным человеком». Но, вместе с этим он все-таки заметил, что во времена Советского Союза полуостров около 30 лет находился в составе РСФСР, затем на 37 лет вошел в Украинскую ССР, «а до этого была Российская империя». Спецпредставитель ОБСЕ сразу же, конечно, «нарвался» на критику представителей Украины, но разве же не правду озвучил господин Сайдик?

Александр СКОПОВ
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 549 от 11 октября 2019 года

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Просмотров: 112 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:35

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