Криминальный калейдоскоп

Циничное преступление было раскрыто благодаря соцсетям

Поножовщина на сексуальной почве, угоны и порча автотранспорта, хищение дорогостоящей спецтехники, экскурсоводы-мошенники, наркотики в стогах сена и зверское избиение без­домного симферопольскими студентами… В общем, скучать правоохранителям на этой неделе не пришлось.

За бомжа ответили

Два студента одного из симферопольских колледжей любили хорошо выпить. Одному было 17 лет, второму – 18. Плюс старший еще и состоял на учете у психиатра, по поводу своего неадекватного поведения. В тот злополучный осенний вечер студенты, прилично откушав в баре водки, спустились в подземный переход у площади Ленина. Разгоряченным парням явно не хватало острых ощущений. А тут ребята увидели лежащего на полу бомжа. Бродяга, отхлебнув пива из стоявшей рядом с ним бутылки, сладко дремал. Он даже не подозревал, что станет жертвой двух пьяных недорослей. Наши студенты, решив «приколоться», под дикий хохот вылили на бомжа его же пиво. Естественно, несчастный стал возмущаться и тут же был жесточайшим образом избит, причем ногами. Озверевшие студенты превратили бродягу буквально в кровавое месиво, после чего преспокойно ушли. Обнаружившие бомжа случайные прохожие вызвали скорую помощь. Медики быстро доставили пострадавшего в больницу и поместили в реанимацию, где он, кстати, до сих пор находится в коме, настолько серьезными были побои.

А вот подонков задержали благодаря соцсетям. Сотрудники полиции, занимавшиеся делом бомжа, проверяли камеры видеонаблюдения, находившиеся рядом с местом преступления. Одна из камер запечатлела уж очень подозрительные фигуры двух юношей. Это видео правоохранители показали работникам одного из городских центров по работе с трудными подростками. Ну, а те уже нашли странички юношей в социальных сетях. Далее задержать их не составило труда.

Деду отказала – в больницу попала

По статистике в нашей стране больше половины мужчин к 50 годам теряют «интерес» к противоположному полу. Плохая экология, неправильное питание, стрессы, да и многие другие причины, включая «голубые» – не позволяют нашим мужикам остаться мужиками после полтинника. Хотя некоторые гораздо раньше выпадают из обоймы. Но не таков был симферопольский пенсионер Иван Михайлович М. в свои почти 80 лет. Это на себе испытала его 60-летняя гражданская супруга Дина Владимировна. Дед был настолько активен, что жена стала его избегать. Михалыч постоянно и настойчиво требовал интима, но в последнее время систематически получал отказ. И тогда наш «герой» взялся за нож. В один далеко не прекрасный момент, получив очередной от ворот поворот, дедушка Ваня подрезал отказавшую ему бабушку Дину. Пострадавшую с серьезными ранениями брюшной полости скорая помощь доставила в больницу. А Михалыча с серьезными нервными переживаниями полицейские доставили в участок. Там задержанный как на духу во всем сознался и просил учесть, что причиной поножовщины стал отказ ему в интимной близости. А это кого хочешь, дескать, лишит равновесия. Сейчас Ивану Михайловичу ярко светит 10 лет лишения свободы по статье 111 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью. Правда наш самый гуманный в мире может учесть преклонный возраст подозреваемого.

Наглость – сомнительное счастье

История наглого поведения, претендующего на уголовное наказание, имела место в крымской столице. 40-летний симферополец Руслан не так давно устроился в автомастерскую на улице Героев Сталинграда. И горел желанием ради заработка трудиться денно и нощно. Эти корыстные устремления были оценены хозяином мастерской, и Руслан получил задание отремонтировать иномарку. Работа была не самой сложной, но Руслан ее «успешно запорол». Причем так, что после его ремонта автомобиль требовал устранения куда больших неполадок, чем те, которые были раньше. Хозяин был в панике и немедленно Руслана уволил. Однако наш горе-мастер потребовал оплатить его труды. Хозяин отказал, и горе-мастер, покидая автомастерскую, прихватил с собой аппарат для чистки форсунок, стоимостью более 30 тысяч рублей. Вещь, кстати, очень нужная в автосервисе. Когда владелец мастерской обнаружил пропажу, он сразу понял, кто приделал аппарату ноги, и стал названивать Руслану с просьбой вернуть похищенное. Но наш герой был непреклонен, считая, что каждый труд, даже корявый, должен быть достойно вознагражден. Более того, свое «вознаграждение» Руслан довольно быстро пристроил. Он продал аппарат в автомастерскую на улице Коммунальной. Там приобретенному по дешевке дефицитному устройству были очень рады. Однако вскоре сильно расстроились. Владелец автомастерской на Героев Сталинграда заявил на Руслана в полицию, того задержали, а заодно изъяли аппарат у новых владельцев. Сейчас наш горе-мастер привлечен к уголовной ответственности за кражу, и светит ему ни много ни мало пять лет лишения свободы.

Обо всем понемногу

В Красноперекопске хорошо погуляли два местных молодых приятеля. Откушав водочки, они решили снять экстремальное кино. Во дворе одного из многоэтажных домов парням для съемок приглянулся припаркованный здесь «Фольксваген». Один из приятелей забрался на крышу иномарки и с дикими воплями стал там скакать, а второй снимал это безобразие на смартфон. Находившиеся неподалеку подростки сообщили о происходящем сотрудникам ДПС. Правоохранители задержали парней, когда они, закончив кинопробы, уже находились во дворе соседнего дома.

В Алупке отличился местный житель, подрабатывавший гидом-мошенником. Познакомившись на улице с почтенной туристкой, наш герой вызвался рассказать ей о достопримечательностях Крыма. Заодно самодеятельный гид предложил даме купить бутылку уникального крымского вина, хранящегося в подвалах одного из южнобережных дворцов. Заинтригованная туристка, отдав 6 тысяч рублей гиду, стала ждать его с вином. Но не дождалась ни того, ни другого. Пришлось идти в полицию. Мошенника задержали довольно быстро. Как выяснилось, он не в первый раз проворачивает подобные аферы и не имеет доступа ни в какие винные подвалы, а выуженные у туристов деньги тратит на себя.

В Раздольненском районе правоохранители посетили фазенду 30-летнего местного хлебороба. Стражам закона донесли, что он прячет у себя марихуану, и даже намекнули, где именно. Так что фазенду вверх дном переворачивать не пришлось. Около полукило марихуаны правоохранители нашли в стоге сена. Как признался хозяин, травку он хранил исключительно для личного потребления и тем более не собирался продавать. Хлебороб знал, что говорил. Когда хранишь для себя, статья одна, когда с кем-то поделишься, то другая, с куда большим сроком.

А в Симферополе задержан 16-летний студент, который отметился целой серией угонов. Парень любил выпить, а как выпьет, его тянуло покататься. Своего транспорта у студента не было, даже самоката, поэтому он заимствовал колеса у жителей города. Студент в пьяном виде взламывал двери в чужих авто, как правило, в «Жигулях» без сигнализации, и уезжал с ветерком. Заканчивалось всё столкновениями либо с деревьями, либо со столбами, либо еще с чем-то. После чего наш герой бросал машину и удалялся восвояси.