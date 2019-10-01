Роман Воронов: «За свою работу мы отвечаем головой»

Обычно люди обращаются в поликлинику, когда больны. Но только не в эту. Клиенты этого медицинского учреждения, в основном, люди здоровые. Речь идёт о поликлинике медицинских осмотров. Какие услуги она предлагает, кто может их получить и почему государственное медучреждение предоставляет более качественное обслуживание, чем частные, мы говорили с главным врачом ГУП РК «Поликлиника медицинских осмотров» Романом Вороновым.

Осмотры всех видов

– Вашу поликлинику часто называют «шоферской». Почему так повелось?

– Это название появилось ещё при Украине, потому что наша поликлиника устанавливала регламент прохождения шоферской комиссии. Также мы оказывали консультативную помощь другим лечебным учреждениям, которые выдавали шоферские медицинские заключения. На сегодняшний день наше предприятие называется ГУП РК «Поликлиника медицинских осмотров», является государственным и единственным узкоспециализированным лечебным учреждением, которое занимается практически всеми видами медицинских осмотров. В основном это проведение предварительных и периодических медосмотров работников, занятых на вредных производствах или работах с опасными условиями труда. Кстати, интересно, что вредным фактором является и работа за компьютером в течение 50% и более рабочего времени. Соответственно, сотрудники с такими условиями труда также подлежат регулярному медосмотру, но не все работодатели с этим считаются. И напрасно: раннее выявление заболеваний позволяет сохранить человеку не только здоровье, но порой и жизнь, если речь идёт, например, об онкологических заболеваниях. Также поликлиника осуществляет медицинский осмотр кандидатов и водителей транспортных средств, выдаёт медицинское заключение на приобретение, хранение и ношение оружия. Выдаём справку, необходимую для поступления на государственную службу, и справку для работы с государственной тайной.

Кроме того, есть ответственные работодатели, которые просто хотят быть уверены в том, что с их сотрудниками всё хорошо. Их трудовым коллективам мы также предоставляем возможность медосмотра.

– Главная проблема крымской медицины сейчас – дефицит кадров. Ваша поликлиника его испытывает?

– На сегодняшний день дефицита кадров у нас, к счастью, нет – поликлиника полностью укомплектована работниками: как врачами, так и средним медперсоналом. Правда, в дальнейшем мы планируем расширить сферу своей деятельности, предлагать ещё больше медицинских услуг, и тогда, может быть, какое-то время будем ощущать нехватку сотрудников.

– За счёт чего планируется такое расширение? Какие ещё услуги собираетесь предлагать?

– Хотим отдельно проводить медицинский осмотр иностранных граждан для ФМС: для тех, кто получает вид на жительство, разрешение на работу или временное проживание на территории Российской Федерации. Для них будет отдельная комиссия в специальном помещении, это позволит несколько снизить нагрузку на персонал и решить проблему больших очередей к специалистам.

Конкуренция в неравных условиях

– На медицину сейчас выделяется существенное финансирование из государственного бюджета: во многих лечебных учреждениях проводится ремонт, идёт техническое переоснащение. Вашей поликлиники эта благодать как-то коснулась?

– Поскольку мы являемся унитарным предприятием, из бюджета поликлиника не получает ничего – деньги мы зарабатываем сами. Да, нам, как и многим лечебным учреждениям Крыма, нужен капитальный ремонт здания (оно было построено ещё в 1917 году и, как вы понимаете, требует особого внимания). К сожалению, пока нет возможности его сделать, но на текущий мы за счёт хозяйственной деятельности зарабатываем и стараемся сделать так, чтобы условия пребывания наших клиентов в стенах поликлиники были комфортабельными. Да, нам нужна помощь, но на сегодняшний день у правительства республики нет возможности её предоставить, поскольку многие бюджетные медучреждения очень нуждаются в финансировании, и Министерство здравоохранения пытается в первую очередь предоставить требуемые средства им.

Что касается технического переоснащения, с 2015 года, когда поликлиника была перерегистрирована и начала работать в российском правовом поле, мы периодически обновляем материально-техническую базу. В частности, приобретаем новые аппараты.

Разумеется, всё это – ремонт и переоснащение – нам нужно было сделать в том числе и для получения лицензии. В апреле этого года мы её получили.

– Поликлиника медицинских осмотров входит в систему обязательного медицинского страхования?

– Нет, поскольку предоставляемые нами услуги не включены в территориальную программу бесплатного оказания медицинской помощи населению. В Трудовом кодексе РФ чётко прописано, что предварительный и периодический медицинские осмотры организуются работодателем за счёт его собственных средств.

– В целом насколько реально унитарному предприятию самостоятельно, без финансовой подпитки из бюджета, выжить в Крыму?

– Мы испытываем определённые трудности, связанные с очень большой конкуренцией. В Крыму сейчас открылось очень много частных клиник, которые оказывают такие же услуги, как мы. Если в начале 2015 года у нас был всего один конкурент частной формы собственности, то сейчас их уже около десяти. Они получают такую же лицензию, как у нас, и проводят такие же медицинские осмотры.

Вторая проблема в том, что частные организации очень сильно демпингуют цены. На государственном предприятии для того, чтобы установить ту или иную стоимость на определённую услугу, нужно провести калькуляцию. К примеру, себестоимость услуги составляет 70 рублей. В эту сумму входят все затраты: расходные материалы, зарплаты сотрудников, коммунальные платежи и так далее. Плюс маржа – скажем, 30%. Получаем конечную стоимость услуги около 100 рублей. Частники же не проводят калькуляцию – у них нет в этом необходимости, и цены они устанавливают по своему усмотрению. Кроме того, у частного предприятия меньше расходов. В том числе на налоговые выплаты.

– Значит ли это, что будущее медицинских осмотров за частными организациями?

– Если будет чёткая государственная направленность на то, что такого рода услуги нужны, естественно, правительство постарается поставить частников и государственные учреждения в равные условия. Необходимость в этом есть. На сегодняшний день условия неравные, но, тем не менее, мы работаем стабильно, с определённой прибылью – предприятие не является убыточным.

– Наверняка, у вас есть определённые преимущества перед частниками?

– Поскольку мы государственное учреждение, нас постоянно контролируют все надзорные органы: Роспотребнадзор, Росздравнадзор, прокуратура, Минздрав. Это гарантия качества нашей работы, ведь мы отвечаем за неё головой. Второй немаловажный момент – все исследования у нас проводят специалисты, квалификация которых подтверждена документами. То есть вас принимает не просто человек в белом халате: врач он или нет – неизвестно, а профессионал с дипломом. Между тем, были случаи, когда в частных фирмах медосмотры проводили люди, которые вообще не являлись ­медработниками. Более того, у них даже не было высшего образования. Но у человека, проходящего осмотр, нет возможности это выяснить.

Врач, менеджер и хозяйственник

– Если человек хочет пройти медосмотр и удостовериться, что у него всё в порядке со здоровьем, может ли он сделать это в вашей поликлинике?

– По своему желанию. Как вы знаете, есть программа диспансеризации, в рамках которой раз в два года любой гражданин Российской Федерации может пройти медицинское обследование и получить заключение о состоянии своего здоровья. Диспансеризация входит в систему ОМС, и её можно пройти бесплатно. Но если по каким-то причинам человек не хочет идти в поликлинику по месту жительства, он может прийти к нам, выбрать медицинскую комиссию, сдать анализы, пройти исследования, врачебный осмотр и также получить справку о состоянии здоровья. В стандартный пакет входит общий анализ крови, общий анализ мочи, определение уровня сахара в крови, флюорография, электрокардиография и осмотр пятью специалистами.

– В ходе беседы мы с вами обсуждаем, в основном, хозяйственные вопросы – не медицинские. Как по-вашему, главный врач – это в первую очередь доктор или всё-таки менеджер?

– Думаю, любой главный врач скажет, что он, прежде всего, менеджер и хозяйственник. На сегодняшний день Министерство здравоохранения разрешает руководителю медучреждения работать и врачом по совместительству, но из собственной практики скажу: времени на это не хватает. Я, например, по образованию врач-рентгенолог и мог бы работать по профессии, но за остальными обязанностями такой возможности не находится.

– Однако в медицину вы, наверняка, шли не за хозяйственной работой. Не разочаровались в том, как в итоге сложилась профессиональная судьба?

– Понимаете, в каждой работе есть и плюсы и минусы. Не могу сказать, что разочарован в том, чем занимаюсь. Это тоже работа, просто другого характера. Её кто-то должен выполнять.