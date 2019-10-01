Щит над Крымом

Полуостров закроют «охотники за невидимками» и системы ПВО, зарекомендовавшие себя в Сирии

До конца этого года на вооружение частей Южного военного округа поступят сверхмощные дальнобойные радиолокационные станции «Ниобий-СВ», которые обнаруживают и обычные летательные аппараты, и самолеты-невидимки, и гипер­звуковые и крылатые ракеты. Поэтому их называют «охотники за невидимками». Также в Крыму будут развернуты новейшие зенитные комплексы «Тор-М2», которые способны с высокой точностью поражать обнаруженные беспилотники, крылатые ракеты и даже управляемые авиабомбы.

Есть от чего прикрывать

Как говорят в российском Минобороны, первая партия серийных радаров «Ниобий-СВ» поступит в Южный военный округ уже через пару месяцев. И эта техника, хоть и совсем новая, но уже прошла тестирование в войсках – опытные образцы ранее получили зенитчики Центрального военного округа. Эти РЛС, как уверяют военные, надежно прикроют и Крым, и весь юг страны. И желание прикрыть небезосновательно, считают военные эксперты. Например, так называемый район противоракетной обороны, созданный за минувших несколько лет США в Румынии и призванный защитить Европу от «иранской угрозы», – дескать, всего лишь легенда, чтобы скрыть размещение наступательных средств. Такое мнение, например, высказал журналистам «Известий» президент российской Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов. «Специалистам хорошо известно, что пусковые установки систем ПРО могут без переделок использоваться для пусков «Томагавков». Оборонительным оружием их не назовешь. Эти многоцелевые высокоточные крылатые ракеты могут атаковать как наземные, так и надводные цели. Их размещение в Румынии выгодно США со стратегической точки зрения. Отсюда они могут угрожать Югу России и даже Турции, которая сейчас уходит с орбиты американского влияния», – сообщил Ивашов.

Говорят, неуязвим

Но что же это за «зверь» такой «Ниобий»? Оказывается, радиолокационная станция была названа в честь одноименного металла. Она создана специально для ПВО Сухопутных войск и предназначена «для обнаружения, трассового сопровождения и определения принадлежности воздушных объектов всех типов – самолетов, вертолетов, крылатых и баллистических ракет, а также малоразмерных беспилотных летательных аппаратов». Эти станции могут долгое время работать в круглосуточном режиме, отслеживая воздушную обстановку. Несколько таких РЛС, размещенных в Крыму, смогут контролировать всё Черное море. А метровый диапазон, в котором работает радар, позволяет видеть самолеты-невидимки (в том числе бомбардировщики B-2 Spirit) и новейшие американские истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning II. «Это главное достоинство станций метрового диапазона, который нивелирует технологию «стелс», – уверен экс-замкомандующего войсками ПВО Сухопутных войск по вооружению – главный инженер войск ПВО СВ генерал-лейтенант Александр Лузан. – Если дополнить «Ниобий-СВ» станциями сантиметрового диапазона, целеуказание станет еще более точным. Немаловажно и то, что головки самонаведения противорадарных ракет противника типа AGM-88 HARM не обнаруживают радары, работающие в этом диапазоне. Соответственно, такие радары для них неуязвимы».

Также военные заверяют, что новые РЛС безотказно работают в сложных помеховых условиях, что позволяет их использовать при серьезном противодействии систем радиоэлектронной борьбы противника. «Даже сложные цели радар видит на расстоянии 300 км, а одновременно сопровождает до 300 целей. Монтируется «Ниобий-СВ» на колесном шасси автомобиля «КамАЗ» высокой проходимости, что позволяет в считанные минуты перебрасывать технику. Эти качества повышают живучесть РЛС – уничтожить такие радары будет крайне сложно», – говорят эксперты.

«Торы» для Севастополя

Вышеупомянутые РЛС «Ниобий» предназначены для обнаружения воздушных объектов, а вот для поражения (если будет такая необходимость) таких объектов нужны, соответственно, современные зенитные комплексы. И такие комплексы с названием «Тор-М2», как стало известно, вскоре поступят на вооружение 1096-го зенитного полка Черноморского флота. Полк сей находится в Севастополе, и его главная задача – оборона главной военно-морской базы от ударов вероятного противника.

Кстати, в 2017 году сообщалось, что 1096-й полк получит другие зенитные комплексы – «Бук-М2» и «Бук-М3». Но, как теперь сообщают военные, изучение опыта применения современных систем ПВО в Сирии «внесло коррективы в планы по перевооружению». И было принято решение вместо «Буков» поставить севастопольским зенитчикам всепогодные зенитные ракетные комплексы «Тор-М2».

Сейчас, как сообщается, на вооружении 1096-го полка стоят принятые на вооружение еще в 70-х годах прошлого века зенитно-ракетные комплексы «Оса». И по мнению экспертов, «Оса» – система хоть и надежная, но старая и давно требующая замены.

Отдельного разговора, кстати, заслуживает и судьба вышеупомянутого подразделения, которое получит современные системы ПВО. 1096-й полк был сформирован в 1946 году, и долгое время он находился в составе 126-й мотострелковой дивизии Советской армии, а перед ее расформированием в 1989-м был передан Черноморскому флоту. Затем полк располагался в поселке Межгорье в Крымских горах и только в 1995 году был передислоцирован в Севастополь для защиты штаба флота, кораблей, судов и подводных лодок ЧФ, оставаясь долгое время единственной российской воинской частью ПВО в Крыму. Но в 2012 году он был расформирован, а его зенитные батареи оказались переданы в состав 810-й бригады морской пехоты. Восстановили же полк уже после воссоединения Крыма с Россией.

«Тор-М2» – это комплекс ближнего боя, позволяющий эффективно бороться с высокоточным оружием. Боевые действия в Сирии показали, что «Торы» эффективно уничтожали крылатые ракеты и ракеты систем залпового огня, а также барражирующие боеприпасы и беспилотники. Причем эти машины могут вступать в бой практически мгновенно. Дальность полета новой ракеты 9М338К с уникальной аэродинамикой позволяет «Тор-М2» прикрывать по фронту расстояние в 20 км. Он может обстрелять сразу четыре цели по принципу «одна цель – одна ракета».

Искусственный интеллект в помощь

Кроме того, мирное небо над головами крымчан уже обеспечивает развернутая единая интегрированная автоматизированная система управления (АСУ) ПВО с элементами искусственного интеллекта. В настоящее время в ее состав включены огневые средства зенитных ракетных частей, радиотехнический полк, силы авиации и Черноморского флота, зенитные огневые средства кораблей, а также ПВО мотострелковых соединений и частей. Все части ВВС и ПВО, дислоцируемые на полуострове, полностью обеспечены новейшими образцами вооружения, в том числе зенитными ракетными системами С-400 «Триумф» и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С». Таким образом, сейчас на полуострове создана система ПВО, позволяющая отразить массированную атаку самых современных ударных средств. Картина же отражения ударов предполагаемого противника такова. «Система объединяет средства ПВО нескольких эшелонов. На дальних подступах летательные аппараты противника встретят системы С-300 и С-400. Дальность действия последних составляет около 400 км. Прорвавшиеся атакующие летательные аппараты, бомбы и ракеты будут ждать «Тор-М2» и ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». Кроме того, своим огнем наземные комплексы ПВО поддержат боевые корабли и авиация», – рассказывают эксперты.

Кстати, эффективность работы АСУ ПВО недавно была проверена в условиях, близких к боевым. На проходивших на полуострове учениях с ее помощью был, как отчитались впоследствии военные, отражен внезапный удар 70 крылатых ракет, управляемых бомб и беспилотных летательных аппаратов условного противника.

Появление радаров усилит радиолокационный контроль воздушного пространства на южном направлении. Эта задача, по мнению экспертов, становится особенно актуальной после развала Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Также появление РЛС «Ниобий-СВ» станет ответом на развертывание американских систем ПРО в Румынии.