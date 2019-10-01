Воспоминания, вышедшие в тираж

150 лет назад свет увидела первая редакция роскошного подарочного альбома с лучшими видами Крыма

Книга представляет собой географическое, историческое и этнографическое обозрение полуострова. Имеются здесь также 26 гравюр на стали, подписанные на русском и немецком языке. Сегодня эта библиографическая редкость признана одним из лучших иллюстрированных изданий второй половины XIX века.

Как это делали в Одессе

Согласно подписям, иллюстрации с видами Симферополя и Алупки, Балаклавы и Керчи, Судака и Евпатории, Ливадии и Бахчисарая, Ореанды и Ялты гравировал на стали в Лейпциге Юлий Берндт. Образцом для гравёра служили фотографии. Работа выполнялась по заказу одесского издателя Эмиля Берндта.

Этот уважаемый в городе человек избирался председателем Одесского немецкого общества просветительского характера «Гармония», основанного в 1861 году. Главной целью Общества было объединить образованных и состоятельных немцев в целях «культурного препровождения» времени.

По всей видимости, цель эта пришлась по душе Берндту. Причем настолько, что он стал изобретать и другие способы группового культурного самовыражения. Так, в 1866-м Эмиль Берндт открыл в Одессе на улице Дерибасовской, 16, книжный магазин. Он вёл активную переписку с немецкой и российской профессурой с целью заполучить лучшие книги по антикварному каталогу. А затем занялся книгоиздательством. Одновременно он владел двумя издательствами – в Одессе и Лейпциге.

Вскоре имя Эмиля Брендта стало уважаемым брендом (и это вовсе не каламбур, а чистая правда). А сегодня его книги воспринимаются как истинная услада для знатоков и эстетов. Такова, к примеру, «Первая книга для чтения», вышедшая в свет в 1868 году. В ней 86 страниц и 12 превосходных иллюстраций, сделанных В. Вахреновым. Интересна и изданная несколько позже «Повесть для юных читателей Г. Ферри “Лесной скиталец”». Качество иллюстраций в ней позволяет сегодня поднять её эстимейт до 12 тысяч рублей. Однако вершиной издательской деятельности Эмиля Берндта безусловно являются «Воспоминания о Крыме», которую российские аукционные дома и антикварные магазины предлагают приобрести по цене свыше 100 тысяч рублей. Это за экземпляр в хорошей сохранности. Если таковой, конечно, посчастливилось иметь в наличии. Ведь это редкость. Своеобразная вишенка на торте российской букинистики.

Очерк-путеводитель «Воспоминания о Крыме» на протяжении 1860-1880-х годов, кстати, неоднократно переиздавался, правда, варьировался набор листов и их размеры.

Политически грамотный ход

Почему же проживающего в Одессе немца столь заинтересовал Крым? И как его родственник из Лейпцига сумел столь точно воспроизвести красоты полуострова, коль этой земли никогда и в глаза не видел? Ответ на второй вопрос прост: по фотографиям. Ответ на вопрос первый куда сложнее и многословнее.

Первые издания «Альбома…» имеют посвятительную надпись от издателя графу Павлу Евстафьевичу Коцебу (1881-1884), генералу от инфантерии Русской императорской армии, отличившемуся во времена Крымской войны и в 1862-1870 являвшемуся генерал-губернатором Новороссийского края и Бессарабии, командующим войсками Одесского военного округа. Коцебу, как и Берндт, был представителем немецкой общины Одессы, саксонским подданным и уроженцем Лейпцига.

Участник обороны Севастополя П. К. Меньков упоминал, что Коцебу, пользуясь служебным положением, очень покровительствовал всем немцам. Берндт, конечно же, использовал эту слабость высокопоставленного военного. Для практичного Берндта Коцебу являлся своего рода лобби для продвижения его честолюбивых общественных и деловых проектов, был, так сказать, его личным «тараном». А поскольку у Коцебу имелась ещё одна слабость, он был падок на лесть, издатель не преминул обратиться к близкой для него теме Крыма, да ещё и посвящение придумал, чтоб окончательно умаслить нужного человека. «Его Высокопревосходительству Генерал-адъютанту Павлу Евстафьевичу Коцебу, достойному и любимому Начальнику нашего Края с глубочайшим уважением посвящает издатель», – читаем в «Альбоме…».

Была и ещё одна причина издать воспоминания именно о Крыме. Благодаря Крымской войне о полуострове узнали буквально все. В 1869-м эта печальная «реклама» не успела забыться. И в то же время уже были восстановлены крымские города, аристократия, буржуазия средней руки, а также художники и писатели вновь потянулись в места, где им так нравилось отдыхать. Люди любовались крымскими видами и хотели как можно дольше сохранить их в памяти. И тут Берндт весьма своевременно пришёл к ним на помощь.

Клуб чистых тарелок

Известен и ещё один весьма любопытный факт относительно раритетного издания. Его обнародовала старший научный сотрудник КРУ «Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник» Ольга Васильева. Оказывается, гравюры, опубликованные в «Альбоме…», послужили источником для изображений на фаянсовых блюдах, исполненных организованной в 1812 году в Северном Стаффордшире фабрикой знаменитого на весь мир Джона Мейера. Блюда эти находятся в экспозиции столовой в Доме графа Шувалова Воронцовского дворца в Алупке и представляют «значительный художественный, исторический и топографический интерес, как памятники первозданной природы Крыма и, во многих случаях, утраченных архитектурных объектов». Так, на зеркале круглого блюда изображён северный фасад Алупкинского дворца с надписью «Алупскiй замокъ». По борту блюда в окружении орнаментальных поясов и розеток представлены изображения окрестностей Ялты с названиями «Дворецъ наслъдника Ливадiя», «Замокъ в Орiандъ», «Орiанда», «Ялта». Так Брендт приобщился к прославлению ещё одного Новороссийского и Бессарабского губернатора Михаила Семёновича Воронцова.