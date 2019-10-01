Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Говорят, что... в Салгир сливают странну ...
«Задача – споить народ, и это страшно!»
Доверяй, но проверяй
Выкинули в никуда, или Как детям-сиротам ...
Жажда власти, или Зачем обманывают избир ...
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СоциумПотребитель

Прорыв страсти

В делах о сексуальных домогательствах в роли жертв всё чаще выступают мужчины

Западная статистика утверждает, что слабый пол стремится к равенству даже в этом.

Кому на свете секс нужнее?

Стереотип о том, что на сексе помешаны исключительно мужчины, опровергли британские социологи. Опрос, проведённый порталом Voucher Codes Pro, доказал: женщины куда чаще своих мужчин страдают от нехватки секса в своей жизни. На недостаток секса исследователям пожаловались 60% женщин и лишь 40% мужчин. В опросе приняли участие 2383 жителя Великобритании.

Женщины всё больше и больше раскрепощаются. Их сексуальные аппетиты растут. И это не эпизод общественно-политического триллера из серии «Их нравы». Милые россиянки в этом вопросе отнюдь не в отстающих. Опрос одного из модных журналов показал, что, при существующей для девушек старше 18 лет норме заниматься сексом 2-3 раза в неделю, 43% хотят половой близости с мужчиной по несколько раз в день! 87% женщин не прочь посмотреть «горяченькое» видео, причём не останавливаются только на классическом порно. 31% россиянок регулярно носят эротическое белье (так, на всякий случай), 15% не менее регулярно используют вибраторы (случаи, видимо, бывают разные).

Просто дай мне, товарищ и друг

В России никогда особо рьяно с домогательствами не боролись. А домогательство со стороны женщины вообще воспринимается как некая неуместная шутка. А тем временем европейским мужчинам уже не до смеха.

В Европе в настоящее время участились судебные иски мужчин к своим начальницам. И, как следствие, появились компании по оказанию психологической и юридической помощи мужчинам, которые не знают, как сохранить работу и в то же время не ложиться в постель, если им этого совсем не хочется.

По последним данным исследователей этого вопроса, в наше время каждый десятый мужчина подвергается словесному или физическому насилию на своём рабочем месте со стороны женщины-босса. Итальянская статистика утверждает, что 28% сексуальных домогательств в рабочем коллективе происходит со стороны начальниц-женщин. И с каждым днём всё больше мужчин обращаются за помощью в психологические консультации, но только 7% из пострадавших подаёт в суд на своих руководительниц.

Посягательства женщин на «мужскую честь» процветают во всех отраслях, начиная от банковской сферы и сферы высоких технологий до продавца в мясной лавке.

В то же время некоторые социологи утверждают, что мужчины сами готовы ложиться в постель женщины-босса ради повышения зарплаты и продвижения по службе. Английский психолог, оставшийся анонимным, считает, что «число мужчин, готовых переспать со своей начальницей, превышает 90%».

Чем же руководствуются начальницы, принуждающие подчинённых к сексуальной связи? Считается, что первые места среди причин занимают дух соперничества и неуверенность женщины-босса в своей сексуальной привлекательности. Ссылаются также на сексуальную неудовлетворенность, стрессы, отсутствие тёплой семейной атмосферы дома.

Когда есть мужчина, найдутся и причины

Однако, не только женщины, занимающие руководящие посты, склонны к насилию над мужчинами. Причин, побуждающих «слабый пол» пойти в жёсткую атаку на сексуальном фронте, оказывается, довольно-таки много. Кандидат медицинских наук, врач-невролог, невроонколог, психолог, писатель, публицист, руководитель Межрегиональной общественной организации «Защита семьи» Александр Бирюков, просвещающий мужчин на личном сайте, подробно разбирает каждую из них. И приводит множество примеров, каким именно образом женщины принуждают сильный пол к интимной связи. Здесь, помимо угроз, в ход идет всё, вплоть до физического воздействия.

Варианты:

• Женщина сильнее мужчины. Например, она занимается единоборствами или силовыми видами спорта;

• Мужчина не может оказать сопротивления. Он либо инвалид, либо выпил (на празднике, в гостях и т. п), то есть, говоря юридическим языком, «находится в беспомощном или беззащитном состоянии»;

• Женщин несколько, и их суммарной силы хватает для избиения, ­обездвиживания мужчины, подавления его воли и принуждения его к интиму;

• Использование чужой физической силы. Например, мужчина избивает жертву, тем самым подавляя его волю, а женщина совершает сексуальное насилие.

Да, как оказывается, всё это очень серьёзно. И не голословно. В сети по сей день активно обсуждается вопиющий случай, произошедший в декабре 2006 года в Башкортостане (дер. Сидякбаж). Там женщина попыталась совершить насильственные действия сексуального характера с мужем, но после неудачи задушила его скотчем.

Безвыигрышный номер

Западные организации, помогающие жертвам насилия, приводят статистику: один из шести мужчин на протяжении жизни сталкивается с «нежеланными сексуальными контактами». Это данные американского Национального центра по борьбе с сексуальным насилием. Они основаны на исследовании статистики и включают в себя и изнасилования мужчин, и домогательства, и иной травматичный сексуальный опыт с участием людей любого пола, пережитый в любом возрасте.

Практически все эксперты уточняют, что цифры в реальности наверняка выше, так как пострадавшие мужчины крайне редко обращаются в полицию или даже жалуются друзьям.

Евгения ПРИЙМАК
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 549 от 11 октября 2019 года

Еще статьи:
Просмотров: 24 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:10

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Октябрь 2019 (45)
Сентябрь 2019 (87)
Август 2019 (88)
Июль 2019 (89)
Июнь 2019 (84)
Май 2019 (68)

© 2008—2019, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: info@ktelegraf.com.ru