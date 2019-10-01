Прорыв страсти

В делах о сексуальных домогательствах в роли жертв всё чаще выступают мужчины

Западная статистика утверждает, что слабый пол стремится к равенству даже в этом.

Кому на свете секс нужнее?

Стереотип о том, что на сексе помешаны исключительно мужчины, опровергли британские социологи. Опрос, проведённый порталом Voucher Codes Pro, доказал: женщины куда чаще своих мужчин страдают от нехватки секса в своей жизни. На недостаток секса исследователям пожаловались 60% женщин и лишь 40% мужчин. В опросе приняли участие 2383 жителя Великобритании.

Женщины всё больше и больше раскрепощаются. Их сексуальные аппетиты растут. И это не эпизод общественно-политического триллера из серии «Их нравы». Милые россиянки в этом вопросе отнюдь не в отстающих. Опрос одного из модных журналов показал, что, при существующей для девушек старше 18 лет норме заниматься сексом 2-3 раза в неделю, 43% хотят половой близости с мужчиной по несколько раз в день! 87% женщин не прочь посмотреть «горяченькое» видео, причём не останавливаются только на классическом порно. 31% россиянок регулярно носят эротическое белье (так, на всякий случай), 15% не менее регулярно используют вибраторы (случаи, видимо, бывают разные).

Просто дай мне, товарищ и друг

В России никогда особо рьяно с домогательствами не боролись. А домогательство со стороны женщины вообще воспринимается как некая неуместная шутка. А тем временем европейским мужчинам уже не до смеха.

В Европе в настоящее время участились судебные иски мужчин к своим начальницам. И, как следствие, появились компании по оказанию психологической и юридической помощи мужчинам, которые не знают, как сохранить работу и в то же время не ложиться в постель, если им этого совсем не хочется.

По последним данным исследователей этого вопроса, в наше время каждый десятый мужчина подвергается словесному или физическому насилию на своём рабочем месте со стороны женщины-босса. Итальянская статистика утверждает, что 28% сексуальных домогательств в рабочем коллективе происходит со стороны начальниц-женщин. И с каждым днём всё больше мужчин обращаются за помощью в психологические консультации, но только 7% из пострадавших подаёт в суд на своих руководительниц.

Посягательства женщин на «мужскую честь» процветают во всех отраслях, начиная от банковской сферы и сферы высоких технологий до продавца в мясной лавке.

В то же время некоторые социологи утверждают, что мужчины сами готовы ложиться в постель женщины-босса ради повышения зарплаты и продвижения по службе. Английский психолог, оставшийся анонимным, считает, что «число мужчин, готовых переспать со своей начальницей, превышает 90%».

Чем же руководствуются начальницы, принуждающие подчинённых к сексуальной связи? Считается, что первые места среди причин занимают дух соперничества и неуверенность женщины-босса в своей сексуальной привлекательности. Ссылаются также на сексуальную неудовлетворенность, стрессы, отсутствие тёплой семейной атмосферы дома.

Когда есть мужчина, найдутся и причины

Однако, не только женщины, занимающие руководящие посты, склонны к насилию над мужчинами. Причин, побуждающих «слабый пол» пойти в жёсткую атаку на сексуальном фронте, оказывается, довольно-таки много. Кандидат медицинских наук, врач-невролог, невроонколог, психолог, писатель, публицист, руководитель Межрегиональной общественной организации «Защита семьи» Александр Бирюков, просвещающий мужчин на личном сайте, подробно разбирает каждую из них. И приводит множество примеров, каким именно образом женщины принуждают сильный пол к интимной связи. Здесь, помимо угроз, в ход идет всё, вплоть до физического воздействия.

Варианты:

• Женщина сильнее мужчины. Например, она занимается единоборствами или силовыми видами спорта;

• Мужчина не может оказать сопротивления. Он либо инвалид, либо выпил (на празднике, в гостях и т. п), то есть, говоря юридическим языком, «находится в беспомощном или беззащитном состоянии»;

• Женщин несколько, и их суммарной силы хватает для избиения, ­обездвиживания мужчины, подавления его воли и принуждения его к интиму;

• Использование чужой физической силы. Например, мужчина избивает жертву, тем самым подавляя его волю, а женщина совершает сексуальное насилие.

Да, как оказывается, всё это очень серьёзно. И не голословно. В сети по сей день активно обсуждается вопиющий случай, произошедший в декабре 2006 года в Башкортостане (дер. Сидякбаж). Там женщина попыталась совершить насильственные действия сексуального характера с мужем, но после неудачи задушила его скотчем.

Безвыигрышный номер

Западные организации, помогающие жертвам насилия, приводят статистику: один из шести мужчин на протяжении жизни сталкивается с «нежеланными сексуальными контактами». Это данные американского Национального центра по борьбе с сексуальным насилием. Они основаны на исследовании статистики и включают в себя и изнасилования мужчин, и домогательства, и иной травматичный сексуальный опыт с участием людей любого пола, пережитый в любом возрасте.

Практически все эксперты уточняют, что цифры в реальности наверняка выше, так как пострадавшие мужчины крайне редко обращаются в полицию или даже жалуются друзьям.